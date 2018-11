Er lief allen davon: Sudweyhes Eike Dziuba (r.) machte ein ganz starkes Spiel. (Jonas Kako)

Sudweyhe. Markus Pieprzyk kam aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus: „Die zweite Halbzeit war richtig klasse. Da haben die Jungs tollen Fußball gezeigt und bewiesen, dass sie zurecht so weit oben stehen“, sagte der Coach, der bei der zweiten Mannschaft des TuS Sudweyhe in der Kreisliga Diepholz in den vergangenen Wochen in Abwesenheit von Arne Janßen und Henrik Schmidt erfolgreich Regie führte. Mit dem 6:2 (2:1)-Heimsieg über die Zweitvertretung des FC Sulingen zog der TuS am TSV Weyhe-Lahausen vorbei auf den zweiten Tabellenplatz.

Pieprzyk musste der gesamten Mannschaft ein großes Lob aussprechen. Doch auch wenn jeder Spieler seine Sache gut gemacht hatte, ragte ein Quartett doch noch etwas heraus. In der Defensive machte Keno Behrmann ein ganz starkes Spiel. „Er hat überhaupt nichts anbrennen lassen“, erklärte Pieprzyk. Kapitän Fabian Tinzmann sei erneut vorangegangen und habe das Team geführt. Eike Dziuba glänzte nicht nur wegen seiner beiden Treffer, sondern auch wegen seiner Laufbereitschaft. Und dann war da ja noch Daniel Koch, „ein Spielmacher, dessen Spielweise mir einfach unglaublich gut gefällt“, wie Pieprzyk sagte. Sudweyhes Zehner führte im Mittelfeld geschickt Regie und verstand es, seine Mitspieler immer wieder in Szene zu setzen – er fand auch in schwierigen Situationen die Lücke. Dementsprechend schön herausgespielt waren die Treffer der Gastgeber.

Der Faden reißt kurzzeitig

Die Sudweyher stellten die Zeichen bereits früh in der Partie auf Sieg. Es lief die vierte Minute, als Eike Dziuba das erste Mal erfolgreich war. 20 Minuten später legte Daniel Koch nach – 2:0. Für das Spitzenteam schien nun alles nach Plan zu laufen gegen den Tabellenelften. Allerdings nur bis zur 31. Minute, in der Niklas-Daniel Kraemer der Anschlusstreffer gelang. Danach machte sich Unzufriedenheit unter den Sudweyhern breit. „Wir haben uns selbst aus dem Spiel genommen“, ärgerte sich Pieprzyk über die Leistung der Mannschaft bis zur Halbzeitpause. Die Gastgeber verstrickten sich in viele Diskussionen. Das tat dem Spielfluss natürlich nicht gut. Sulingen sah sich deutlich weniger gefährlichen Angriffen des TuS ausgesetzt.

Dieser undisziplinierte Auftritt schmeckte Pieprzyk überhaupt nicht. „Das war grausam, wirklich nichts Schönes“, stellte er fest. Dementsprechend klar war seine Ansage in der Kabine. Mit deutlichen Worten brachte er das Team wieder in die Spur. Nach dem Seitenwechsel knüpften die Gastgeber an ihre starke Anfangsphase an. Die Hoffnungen der Gäste, die bis dato gut dagegengehalten hatten, doch etwas Zählbares aus Sudweyhe entführen zu können, zerschlugen sich schnell: Mit drei Toren innerhalb von sieben Minuten machten die Gastgeber alles klar: Koch (49.) und Dziuba (56.) schnürten jeweils ihren Doppelpack, während sich Jonas Lüdeke (50.) zum zwischenzeitlichen 4:1 erstmals in die Torschützenliste eintrug.

Mit diesen drei Treffern entschied der TuS die Begegnung. Von Sulingen kam nun nicht mehr viel, Pieprzyk konnte sich an keine klare Gelegenheit der Gäste in dieser Phase erinnern. Seine Mannschaft dagegen hatte wieder jede Menge Spaß am schnellen, technisch guten Kombinationsfußball. Was die Gastgeber zeigten, genügte allerhöchsten Kreisliga-Ansprüchen. Wie entfesselt spielten sie auf. „Wir hätten höher gewinnen können“, sah Pieprzyk einige weitere Möglichkeiten seiner Elf, die das Spiel mal clever in die Breite zog, aber auch durch die Mitte immer wieder Lösungen fand.

Hannes Lüdeke war es vorbehalten, das halbe Dutzend vollzumachen. Er traf per Foulelfmeter, nachdem er selbst zuvor zu Fall gebracht worden war (82.). Der Schlusspunkt blieb zwar Sulingens Kraemer vorbehalten (87.), doch das war nur ein kleiner Schönheitsfehler an dem ansonsten äußerst erfolgreichen Tag für Sudweyhe.