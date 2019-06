Auf Sand nicht zu schlagen: Der TuS Sudweyhe ist Landesmeister. (Sven Peter - spfoto.de)

Der TuS Sudweyhe hat das Weser-Strandbad in Bremerhaven im Sturm erobert und sich den Bremer Landesmeistertitel im Beachsoccer gesichert. Der TuS wird damit den Bremer Fußballverband beim norddeutschen Regionalentscheid am 21. Juli in Großenbrode in Schleswig-Holstein vertreten.

Die Sudweyher haben sich im Beachsoccer, dem Fußball auf Sand, bereits einen Namen gemacht. „Wir sind seit ungefähr drei Jahren dabei“, verrät Denny Kosel, der den Fußball im Sand beim TuS salonfähig gemacht hat. In der Whatsapp-Gruppe, aus der die Spieler für die Turniere rekrutiert werden, seien mittlerweile rund 20 Akteure. „Es macht einfach Spaß. Beachsoccer ist eine ganz besondere Erfahrung und fördert auch den Teamgedanken innerhalb des Vereins.“ Besonders, wenn man die Sache so angeht, wie es die Sudweyher tun. Denn da tummelt sich bei einem Turnier nicht etwa ein festes Team. „Wir mischen immer wieder durch“, verrät Kosel. In Bremerhaven waren Spieler aus den ersten, zweiten und dritten Herrenmannschaften ebenso dabei wie aus der A-Jugend. „So entwickelt man einen speziellen Zusammenhalt“, weiß Kosel, der ebenso zum Team wie Arne und Jan-Ove Bäker, Ben-Noah Neubert, Jonas Lüdeke, Malte Matthias, Robin Engelhardt, Eike Dzibua und Niklas Pawig gehört.

In den Anfängen hatten die Sudweyher noch im Niedersächsischen Fußballverband um die Beachsoccer-Krone gespielt. Dieses Mal meldeten sie für den Bremer Raum. „Die Ausschreibung war einfach schneller da. Wir müssen rechtzeitig planen. Es ist natürlich gut für uns, dass die Bremer auch Vereine aus der näheren Umgebung zulassen. Dass wir dann in Bremerhaven gewinnen, haben wir natürlich nicht erwartet. Aber es lief von Beginn an perfekt.“ Der TuS spielte ein makelloses Turnier, gewann alle seine sechs Spiele. Gegen Meine absoluten Favoriten, wie sich die zweite Frauenmannschaft des TuS Schwachhausen nannte, feierte er etwa einen 10:1-Erfolg, im Finale besiegten die Sudweyher die Mannschaft Playa Blanca mit 7:3 und nahmen den großen Siegerpokal entgegen.

Der Strandfußball-Weg ist für den TuS damit noch nicht vorbei. Im Juli in Großenbrode treffen die Sudweyher auf die besten Mannschaften der umliegenden Landesverbände, sprich Niedersachsen, Hamburg und Schleswig-Holstein. Das beste Team wird das Ticket zur deutschen Beachsoccer-Meisterschaft in Warnemünde lösen. „Das wäre natürlich ein Traum. Aber es ist auch klar, dass auch ein bisschen Glück dazugehört. Trotzdem werden wir alles versuchen“, betont Denny Kosel, der darauf hofft, auch auf die Unterstützung der Trainer der ersten und zweiten Herrenmannschaft zählen zu können. „Solche Turniere spielt man schließlich nicht alle Tage.“ Und eine deutsche Meisterschaft schon gar nicht. Doch die ist noch ein ganzes Stück weit entfernt. Aber träumen ist auch im Beachsoccer erlaubt.