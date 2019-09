Der TuS Sudweyhe (links Sandra Nolte) hatte Ball und Gegner fest im Griff. (Michael Braunschädel)

Leeste. Sudweyhe, Heiligenrode, Barrien, Seckenhausen-Fahrenhorst und Gessel-Leerßen – „Orte, die im Korbball wie Donnerhall klingen“. Dieser markante Satz war am Sonntagabend im NDR-Sportclub zu hören. In der Rubrik „Erste Sahne – Bundesligisten im Norden“ stellte der TV-Sender unter dem Motto „Der Landkreis Diepholz im Korbball-Fieber“ die in unseren Gefilden sehr beliebte Sportart vor. Für den Beitrag war ein dreiköpfiges Fernsehteam am frühen Sonntagmorgen extra von Hamburg nach Leeste gereist. Im Fokus stand der TuS Sudweyhe, Gastgeber des zweiten Spieltages. Insgesamt konnten die Reporter und das Publikum viele spannende Spiele sehen.

TuS Sudweyhe – FC Gessel-Leerßen 9:6 (4:1). Das Heimteam erwischte trotz der ungewohnten Umstände einen Traumstart und ging direkt mit 3:0 in Führung. Nach zehn Minuten stand es sogar 4:0. „Wir waren einfach nicht wach im Kopf und körperlich nicht aktiv genug. Das haben die Sudweyher eiskalt ausgenutzt. Letztlich hat diese katastrophale Anfangsphase den Ausschlag für die Niederlage gegeben“, konstatierte FC-Spielerin Nicole Glatzel. In der zweiten Halbzeit hatten dann die Gastgeberinnen eine kleine Flaute. „Wir sind viele Konter gelaufen, haben unsere Chancen aber zu selten genutzt“, befand TuS-Trainerin Andrea Bothmer. Ein Lob verteilte sie an ihre Korbhüterin Luisa Schlemm, die wegen Krankheit eine Woche nicht trainieren konnte und trotzdem eine gute Leistung bot. Die Gesselerinnen, die vergangene Woche als Aufsteiger mit zwei Siegen überrascht hatten, konnten zweimal auf zwei Körbe verkürzen, doch mehr war nicht drin.

FC Gessel-Leerßen – TSV Barrien 7:10 (4:6). Nur drei Tage zuvor hatten die Barrierinnen im Achtelfinale des Nordpokals gegen Gessel verloren, jetzt folgte die Revanche. „Wir haben von Beginn an dynamisch und mit hohem Tempo gespielt, um den Gegner unter Druck zu setzen“, erklärte Barriens Jana Nullmeyer. In der Defensive zeigte ihr Team großen Kampfgeist und stand kompakt. „In der zweiten Halbzeit haben wir einen kühlen Kopf bewahrt und uns von der Taktikumstellung des Gegners unbeeindruckt gezeigt. Diese beiden Punkte wollten wir unbedingt einfahren“, resümierte Interimstrainerin Maren Mühlenbruch, die Anna Seevers vertrat, zufrieden. Das unterlegene Team war natürlich enttäuscht. „Leider sind wir auch in dieser Partie nicht optimal ins Spiel gekommen. Zudem haben wir es nicht geschafft, auch mal mehrere Treffer in Folge zu erzielen. Sowohl läuferisch und körperlich als auch mental sind wir heute unter dem geblieben, was wir können“, trauerte Nicole Glatzel den vergebenen Möglichkeiten hinterher. Ein Lichtblick war Mailyn Rahm. „Sie ist noch Jugendspielerin und eine der Jüngsten im Team. Fünf Treffer hat sie beigesteuert“, freute sich Glatzel. Ansonsten trafen nur noch drei weitere Gesselerinnen. „Daran wollen wir in nächster Zeit arbeiten“, versprach Glatzel.

TuS Sudweyhe – Oldenbroker TV 8:5 (5:2). Das Duell zweier DM-Teilnehmer des Vorjahres – wie erwartet entwickelte sich eine spannende Partie. „Der Gegner hat versucht, viel aus dem Rückraum zu werfen. Aber meine Mannschaft hat eine ganz tolle Deckungsarbeit geleistet. Auch Luisa Schlemm am Korb war wieder sehr wichtig“, betonte TuS-Trainerin Andrea Bothmer. Genau wie gegen Gessel konnten die Gastgeberinnen auch dieses Mal zu Beginn in Führung gehen und diese ausbauen. In der zweiten Halbzeit hielten die Sudweyherinnen den Konkurrenten clever auf Distanz. Gleich fünf verschiedene TuS-Spielerinnen konnten sich in die Korbjägerliste eintragen. Durch die zwei Siege haben sich die Gastgeberinnen hinter dem punktgleichen TB Stöcken auf Platz zwei vorgearbeitet.

TSG Seckenhausen-Fahrenhorst – TSV Heiligenrode 6:10 (4:3). Nach der Nullrunde zum Saisonauftakt standen die Heiligenroderinnen bereits ein wenig unter Druck. Zwar gingen sie direkt mit 2:0 in Führung, doch die Nervosität konnten sie nicht abschütteln. Die TSG drehte mit drei Treffern in Folge das Spiel. Bis zur 30. Minute ging es dann hin und her. Per Doppelschlag erzielte Janina Rickmann die 7:6-Führung, Nadja Burgdorf machte es ihr mit zwei Treffern nach. „Die Erleichterung nach dem ersten Saisonsieg war riesig“, atmete TSV-Trainerin Dagmar Schnelle auf. Die Seckenhauserinnen standen mit leeren Händen da – erkannten aber auch die Gründe dafür. „Grundsätzlich haben wir gut gespielt. Im Schlussspurt hat uns mal wieder die Puste gefehlt. Wir haben zu viele individuelle Fehler gemacht, unsere Würfe nicht durchgezogen und nicht konsequent gedeckt“, analysierte TSG-Spielerin Anke Lisser.

TSV Heiligenrode – TSV Barrien 15:7 (9:1). Die Euphorie nach dem ersten Saisonsieg nahmen die Heiligenroderinnen mit – und wie! Schon in der ersten Minute brachte die glänzend aufgelegte Nadja Burgdorf ihre Mannschaft in Führung. Korbfrau Malin Kortkamp und erneut Burgdorf erhöhten. Ein Dreierpack von Samantha Pörschke, die in der zweiten Halbzeit auch nochmal drei Körbe erzielte, brachte die Vorentscheidung. „Die Abwehr hat auch richtig gut gearbeitet und erst in der 20. Minute den ersten Gegentreffer zugelassen“, lobte Schnelle. So viele Körbe in einem Spiel sind den Heiligenroderinnen schon lange nicht mehr gelungen. Um die Distanzstärke des Gegners wussten die Barrierinnen, konnten diese aber nicht eindämmen. „Zudem haben wir im eigenen Angriff unkonzentriert und zu hektisch gespielt“, ärgerte sich TSG-Spielerin Jana Nullmeyer. Nach dem hohen Pausenrückstand wollten die Barrierinnen in der zweiten Halbzeit befreit und mutiger aufspielen. Dieses Vorhaben konnten sie am Anfang und in den zehn Minuten vor dem Abpfiff umsetzen. Im Angriff spielten sie agiler und dynamischer und erzielten so noch einige Treffer. Dennoch behalten sie mit 2:6 Punkten die Rote Laterne.

TB Stöcken – TSG Seckenhausen-Fahrenhorst 17:12 (11:7). Gegen den Spitzenreiter schlugen sich die Seckenhauserinnen recht tapfer. „Unsere Abwehr stand super, aber die Würfe des Gegners waren extrem gut. Wir haben nicht aufgegeben und richtig gekämpft. Mit unserer Spielweise sind wir zufrieden“, analysierte TSG-Spielerin Anke Lisser. In dieser Partie verdiente sich vor allem Mareike Rieckers ein Sonderlob.

Weitere Informationen

TuS Sudweyhe: Schlemm (4), Nolte (2), von Weyhe, Deters, Kehlenbeck (1), Hoffmann (4), Ehlers (4), Scibbe (2).

TSV Heiligenrode: Kortkamp (2), Detken (3), Rickmannn (3), Burgdorf (7), Pörschke (6), Sündermann, Je. Pawlowski (1), Ja. Pawlowski, Martens (2), Ehlers (1).

TSG Seckenhausen-Fahrenhorst: Züdel (1), Meyer, Budig (3), Pereira (2), Meiche (5), Pabst, Ströhemann (2), Lisser (1), Kienker (1), C. Rieckers, M. Rieckers (3).

TSV Barrien: Priem (1), Grünhagen (5), Jaentsch (1), Kröner (1), J. Nullmeyer (5), L. Nullmeyer (2), Rumpsfeld (2), Zieske.

FC Gessel-Leerßen: H. Brüning (4), M. Brüning (3), Schriefer (1), Ehlers, Rahm (5), Barmbold, Helms CLE