Pattensen. Die Generalprobe vor dem Bezirkspokal-Halbfinale am Mittwoch (Anpfiff: 19 Uhr) gegen den TSV Havelse ist den B-Junioren-Fußballern des TuS Sudweyhe missglückt. Beim TSV Pattensen musste die Elf von Coach Andreas Weger im Punktspiel der Landesliga Hannover ein 2:6 (1:1) quittieren.

„Irgendwie waren meine Spieler mit ihren Gedanken wohl schon bei diesem Halbfinale. So wird das aber auf jeden Fall nichts mit dem Finaleinzug. Wir sind dem Gegner nur hinterhergelaufen“, bilanzierte Weger, dessen Elf früh Glück bei einem Pfostenschuss der Pattenser hatte (3.). Nachdem Lukas Schewe an TSV-Torhüter David Wahl gescheitert war (16.), trafen die Gastgeber erneut nur Aluminium (26.). In der 39. Minute spielte Tom Bode einen zu kurzen Rückpass auf Torhüter Arne Weger, Philipp Christopher Dieng nutzte die Einladung zum 1:0. Doch in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit glich Noah Wilhelm per Kopf aus (40.+1). „Das 1:1 zur Pause war für uns unverdient“, gestand Weger. Ein wiederum zu kurzer Rückpass, dieses Mal von Phillip Hundt, führte durch Leon Lucic zum erneuten Rückstand (42.). Malte Lapp traf dann aus 25 Metern ins Eck (45.) und schob eine Minute später einen Flankenball ein. Grund überwand Wahl zwar zum 4:2 (62.), doch Mika Bade traf anschließend nur den Pfosten (73.). Zwei Kopfballtore Malte Hartmanns entschieden die Partie endgültig (74., 79.).