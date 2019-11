Sudweyhe II um Max Jacobs (r.) gewann erneut gegen Lahausen. (Vasil Dinev)

Sudweyhe. Die Reserve des TuS Sudweyhe hat im Nachbarschaftsderby der Fußball-Kreisliga mal so gar nichts anbrennen lassen. Gegen den ebenfalls in den oberen Gefilden der Tabelle ansässigen TSV Weyhe-Lahausen fuhr die Elf von Trainer Eduard Scharf einen ungefährdeten 2:0 (1:0)-Heimerfolg ein. Die Treffer der Gastgeber fielen zu psychologisch wichtigen Zeitpunkten, gleich zu Beginn des Spiels und dann kurz nach dem Seitenwechsel. Beide Teams mussten auf etliche Leistungsträger verzichten.

„Das war ein Start-Ziel-Sieg. Das frühe Führungstor hat uns natürlich gut in die Karten gespielt“, sagte Scharf nach dem eher wenig mitreißenden Duell. Es war ein Freistoß von Daniel Koch, der den Weg zur Sudweyher Führung ebnete: Die Hereingabe vom rechten Flügel wurde immer länger, zudem rutschte TSV-Torhüter Felix Eichhorn aus, Mannschaftskapitän Fabian Tinzmann musste nur noch ins leere Tor köpfen (5.). Eine Minute später wäre beinahe die frühzeitige Vorentscheidung gefallen, doch Max Jacobs′ artistischer Versuch eines Seitfallziehers landete links neben dem Tor. „Dieser Fehler nach nur fünf Minuten hat uns um unser Vorhaben gebracht. Zwar war es in der ersten Halbzeit aus meiner Sicht ein offenes Spiel, doch wir haben es nicht geschafft, uns eine klare Torchance zu erspielen“, bedauerte Lahausens Coach Thorsten Eppler, der mit Christian Wiesner und Tobias Marquardt zwei seiner Torgaranten ersetzen musste. René Eggers war dann der erste Lahauser, der es mit einem Torschuss versuchte, doch Kevin Rajes parierte (13.).

Gefahr bei Standards

Die Kombination Freistoß Daniel Koch und Kopfball Fabian Tinzmann sollte auch beim nächsten Sudweyher Versuch fruchten, doch der Kopfball des Kapitäns erwies sich als zu harmlos, sodass Tim Eichhorn aufnehmen konnte (21.). Ein Fehlpass des jungen Lahauser Linksverteidigers Jost-Eike Behrens leitete die nächste große Möglichkeit der Platzherren ein. Jan Ahrlich hatte danach freie Bahn und stand Felix Eichhorn in einer Eins-gegen-eins-Situation gegenüber. Der Torhüter machte sich jedoch breit und meisterte diese brenzlige Situation famos (24.). Während der Außennetztreffer des Lahausers Tarek Azeldin eher als harmlos zu bezeichnen war (28.), hatte es die nächste Sudweyher Gelegenheit in sich und zeigte die spielerische Qualität der Gastgeber: Koch leitete zu Lars-Hendrik Hasselbrink weiter, der dann zu Jan Ahrlich durchsteckte. Doch Felix Eichhorn wehrte dessen Schuss zur Ecke ab (35.).

Coolness und Cleverness bewies Jan Ahrlich schließlich kurz nach Wiederbeginn, als er nach schönem Zuspiel von Keno Behrmann Torhüter Eichhorn austrickste und dann zum 2:0 traf (46.). „Wir waren einfach kaltschnäuziger“, kommentierte Scharf. Das Tor war eine Vorentscheidung in dieser Partie, denn viel Gegenwehr kam von den Gästen in der Folgezeit nicht mehr. Lediglich als Marcel Westphalen auf Azeldin passte und dieser dann nach einer Körpertäuschung freie Schussbahn hatte, hatten die Lahauser noch einmal die Chance, zu verkürzen. Doch der Schuss des Stürmers erwies sich als viel zu lasch, sodass Rajes mühelos aufnehmen konnte (74.). „Wir hatten die Hoffnung, dass in der zweiten Halbzeit vielleicht noch etwas geht. Doch Azeldins Aktion war dann schon die einzige Chance. In den Zweikämpfen waren wir einfach nicht bissig genug, und unsere Aktionen waren viel zu halbherzig“, registrierte Eppler. Viel gefährlicher erwies sich daraufhin erneut ein Standard der Gastgeber. Wie sollte es anders sein, Koch schlug eine Ecke, dieses Mal von der linken Seite in den Strafraum und fand wiederum Tinzmann, dessen Kopfball am Querbalken landete (76.). „Es war kein gutes Spiel. Aber die bessere Leistung haben wir gezeigt. Wir hatten zudem den besseren Spielplan“, ergänzte Scharf.