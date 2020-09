Vergeblich stürmten Pascal Bugiel und der JFV gegen Surheide. (Thorin Mentrup)

Brinkum. Es ist ein schmaler Grat, auf dem sich die B-Juniorenfußballer des JFV Weyhe-Stuhr bewegen. Fußballerisch sind sie in der Verbandsliga konkurrenzfähig. Körperlich hat das Team, dessen Spieler überwiegend dem jüngeren Jahrgang angehören, allerdings noch Aufholbedarf. „Dann musst du besonders clever sein“, weiß Moritz Gräser, der gemeinsam mit Rainer Bindemann und Elor Senayah das Trainerteam bildet. Und natürlich effektiv. Wenn das nicht gelingt, wird es schwierig, erfolgreich zu sein. Diese bittere Erfahrung musste der JFV bereits am ersten Spieltag der Bremer Verbandsliga machen: Mit 0:2 (0:1) musste er sich TuSpo Surheide geschlagen geben.

Damit erfüllte sich die Weyhe-Stuhrer Hoffnung nicht, den Schwung aus der Vorbereitung in die Liga mitzunehmen. „Wir haben zu viele einfache Fehler gemacht“, meinte Gräser. Das Bittere: Surheide bestrafte diese Fehler eiskalt. Tarick Toleikis traf doppelt, zunächst in der Anfangs-, dann in der Schlussphase.

Das war ein kleiner, aber entscheidender Unterschied. Denn wenn die Gäste, die sehr gut verteidigten, sich mal eine kleine Unsicherheit leisteten, waren die Gastgeber nicht zur Stelle. „Wir hatten genug Chancen“, blickte Gräser auf einige Möglichkeiten zurück. Besonders vor der Pause machte der Gastgeber Druck, Isaac Schroth etwa traf den Pfosten, nachdem Pascal Bugiel noch an Torhüter Nils Weschler gescheitert war (38.). In dieser Phase gewann der JFV früh den Ball, entfachte viel Druck. Die Gäste nutzten ihre körperlichen Vorteile dazu, es Weyhe-Stuhr schwer zu machen. Die Gastgeber ließen den Ball laufen, bewiesen dabei teilweise eine erstaunliche Geduld, kamen aber nicht immer richtig zum Abschluss. „Es war schwer für uns in der Offensive. Beide Mannschaften haben ein gutes Pressing gespielt“, erkannte Gräser.

Er sah auch, dass sich der JFV zu keiner Zeit der Partie hängen ließ. Selbst nach dem 0:2 drängten die Gastgeber noch auf einen Treffer. Letztlich erfolglos. „Wir haben dennoch einige Erkenntnisse gewonnen“, sah Gräser das Positive. Er merkte aber auch an: „Wichtig ist, dass wir die richtigen Schlüsse ziehen.“