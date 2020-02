Als Regionalliga-Vizemeister verabschiedeten sich (v. l.) Trainerin Gaby Schwettmann, Tim Schröder, Lars Meyer, Adriano Heuer, Mannschaftsführer Gerhard Schwettmann, Marcel Scwettmann und Analystin Anita Tadken aus dem Ligabetrieb. (SV Bassum von 1848)

Bassum. Dieser Abschluss war ein nahezu perfekter: Als Vizemeister beenden die Bogenschützen des SV Bassum von 1848 die Saison der Regionalliga Nord – mit dem Sieg über Titelträger 1. BSC Nordheide als Krönung. Der letzte Wettkampftag in der kleinen Sporthalle am Bassumer Hallenbad war allerdings auch ein Einschnitt. Die 1848er haben keine Ligalizenz für die kommende Saison beantragt. Die Regionalliga findet künftig also ohne sie statt. „Wir alle brauchen eine Pause“, betonten Trainerin Gaby Schwettmann und ihr Ehemann und Mannschaftsführer Gerhard Schwettmann unisono. Es war trotzdem eher ein „Auf Wiedersehen“ als ein Abschied für immer.

Nun ist der Schritt, aus dem Ligabetrieb auszusteigen, kein unüberlegter oder gar spontaner. „Das hatten wir schon länger mit den Schützen besprochen“, sagte Gaby Schwettmann. Und es ist auch nicht das erste Mal, dass die Bassumer eine Pause einlegen. Nachdem sie die 1997 ins Leben gerufene Bundesliga mitbegründet hatten, schossen sie sieben Jahre und schauten anschließend fünf zu, ehe sie wieder als Mannschaft zum Bogen griffen. Seit dem Neustart sind nun neun Jahre vergangen. Jetzt steht also die zweite Auszeit vom Ligaschießen bevor.

Ein kleines Aufgebot

Der letzte Wettkampftag zeigte das Hauptproblem der Bassumer: Mit Marcel Schwettmann, Tim Schröder und Adriano Heuer kamen lediglich drei Schützen zum Einsatz. Lars Meyer war als Ersatzmann noch dabei. Eine dünne Personaldecke, mit der die 1848er während der gesamten Saison zu kämpfen hatten. „Bei einem Wettkampf braucht man eigentlich schon fünf Schützen, damit man wechseln kann, wenn jemand keinen guten Tag hat“, erklärte Gerd Schwettmann. Auf eine komplette Saison gesehen, sei ein Team mit acht Schützen gut aufgestellt. Bassum schoss in dieser Serie mit fünf Sportlern. Der Kader ist klein, auf Dauer sogar zu klein. „Es kann immer passieren, dass noch jemand spontan ausfällt. Wir hätten darauf gar nicht reagieren können. Dann hätten wir nicht antreten können“, merkte Gaby Schwettmann an. Umzüge oder auch berufliche Verpflichtungen sind die Hintergründe dieser unbefriedigenden, aber auch belastenden Situation.

Unter diesen Umständen schossen die Bassumer eine bärenstarke Saison. Ohne Wechselmöglichkeit ist der Druck noch größer – und der Wettkampftag mit sieben Begegnungen sehr anstrengend dazu. „Und das Niveau der Regionalliga ist hoch“, erklärte Gaby Schwettmann, dass es keine Siege im Vorbeigehen gibt. „Dieses Jahr ist es noch gutgegangen, aber davon können wir nicht immer ausgehen“, meinte sie. Am Ende sei die Luft etwas raus gewesen. Das erkläre den Fehlstart in den Heimwettkampf mit Niederlagen gegen den SV Hunteburg (3:7) und den SV Deutsch Evern (2:6). Das hart erkämpfte 6:4 über den SV Querum II war die Wende. Der 1848-Zug kam ins Rollen. Bassum fuhr danach vier weitere Siege ein, mit dem 6:2 über Nordheide als Höhepunkt. Es war also ein Abschied mit einem Paukenschlag, dem aber auch eine Portion Bedauern beiwohnte. „Natürlich ist es schade“, sagte Gerd Schwettmann. „Aber im Moment ist es die richtige Entscheidung.“

Die 1848er müssen Luft holen. Personelle Probleme haben sie eigentlich nicht. „Diejenigen, die nachrücken, brauchen noch etwas Zeit. Wir wollen sie nicht einfach reinwerfen und verheizen“, arbeitet Gaby Schwettmann mit Talenten und Wiedereinsteigern wie der ehemaligen Deutschen Meisterin Franziska Frerichs derzeit an einer möglichen Zukunft im Ligabetrieb. Einen Zeitplan aber gibt es ganz bewusst nicht. Die Lindenstädter, die momentan insbesondere im Blankbogenbereich großen Zulauf haben, wollen sich nicht festlegen oder gar unter Druck setzen lassen. „Es kann so viel passieren“, wagte Gerd Schwettmann noch keine genauen Zukunftsprognosen. Ein bisschen mehr Freizeit könne man schließlich auch genießen. Sicher ist dagegen, dass die Recurvebogenschützen auch weiterhin auf Meisterschaften vertreten sein werden. „Das kann jeder dann für sich entscheiden. Es ist ja nicht so, dass wir den Spaß am Schießen verloren haben“, machte Gerd Schwettmann deutlich. Bassum bleibt also ein Standort für ambitionierten Bogensport. Das war zweifelsohne eine gute Nachricht an einem durchaus auch traurigen Tag.

Weitere Informationen

Regionalliga Nord Bogen

Letzter Wettkampf: Die Bassumer Resultate

SV Bassum - SV Hunteburg 3:7

SV Deutsch Evern - SV Bassum 6:2

SV Bassum - SV Querum II 6:4

SG Norderstedt II - SV Bassum 0:6

NJK Hannover - SV Bassum 0:6

SSV Tarmstedt - SV Bassum 3:7

SV Bassum - 1. BSC Nordheide 6:2

Abschlusstabelle

1. 1. BSC Nordheide 28 68 43:13

2. SV Bassum 28 48 38:18

3. NJK Hannover 28 4 30:26

4. SV Deutsch Evern 28 4 30:26

5. SSV Tarmstedt 28 8 28:28

6. SV Querum II 28 -4 26:30

7. SV Hunteburg 28 -24 23:33

8. SG Norderstedt II 28 -104 6:50