Sascha Sandmann will mit dem SV Bassum von 1848 die Qualifikation für die Finalrunde in Rotenburg an der Fulda schaffen. In Wathlingen sehen sich die Lindenstädter am Wochenende dem PSV Olympia Berlin und dem SV Schirumer Leegmoor gegenüber. In den Wettkampf starten sie auf Rang vier – diesen müssten sie mindestens verteidigen. (Kako)

Es geht um alles für die Luftpistole-Bundesligaschützen des SV Bassum von 1848: Beim letzten Wettkampfwochenende der Nordstaffel kämpft das Team um einen Platz beim Finale der besten acht Mannschaften Deutschlands am 1. und 2. Februar in Rotenburg an der Fulda. Dafür müssen die Lindenstädter mindestens ihren vierten Rang verteidigen. In der Sporthalle in der Kantallee in Wathlingen treffen sie am Sonnabend ab 16.30 Uhr zunächst auf den PSV Olympia Berlin, ehe sie am Sonntag ab 10 Uhr dem SV Schirumer Leegmoor gegenüberstehen.

Eines ist sicher vor den letzten Vorrunden-Wettkämpfen: Die Braunschweiger SG und der SV 1935 Kriftel sind beim Finale in knapp einem Monat sicher mit dabei. Beide Teams haben noch keine Partie verloren. Wer Erster wird, entscheidet sich am Sonntag, wenn sie sich direkt gegenüberstehen.

Hinter dem Duo beginnt das dichte Gedränge. Rechnerisch haben noch vier Mannschaften die Chance auf die beiden weiteren Qualifikationsplätze. Diese haben momentan die Bassumer und die Berliner mit 12:6 Punkten inne. Der SV Falke Dasbach und die Sportschützen Raesfeld folgen mit zwei Zählern weniger. Freischütz Wathlingen hat mit 8:10 Punkten dagegen keine Möglichkeit mehr, das Finale noch zu erreichen. Besonders spannend: Drei dieser vier verbliebenen Kandidaten für Rotenburg sind beim Wettkampf in Wathlingen in der Nähe von Hannover gefordert, können also vor Ort verfolgen, wie sich die Konkurrenz schlägt. Nur Dasbach tritt in Kriftel an. Den Liveticker dürften die Verantwortlichen aller Teams intensiv nutzen. „Am liebsten möchten wir aber natürlich gar nicht erst darauf angewiesen sein, was die anderen machen“, sagt Thomas Bremer, der Manager der Bassumer.

Für die Lindenstädter spricht, dass sie die Qualifikation in eigener Hand haben. Mit zwei Siegen sind sie ganz sicher beim großen Finale dabei. Dann würden sie sich alle Rechenspiele ersparen. Logisch also, dass zwei Erfolge das große Ziel der Schützlinge von Trainer Jens Voß sind. Allerdings ist das in der ausgeglichenen Bundesliga leichter gesagt als getan. Das erste Duell könnte bereits vorentscheidenden Charakter haben, geht es für die Bassumer doch mit den Berlinern gegen einen direkten Kontrahenten. Beide Mannschaften lieferten sich in den vergangenen Jahren sehr enge und spannende Aufeinandertreffen. Dreimal in Folge endeten diese 3:2 – zweimal für Bassum, einmal für Berlin. Letztlich dürfte eine entscheidende Rolle spielen, mit welchem Personal beide Teams antreten werden. Die Bassumer müssen ganz sicher auf Joonas Kallio, Valerij Samojlenko und natürlich auch Marcus Jensen verzichten. Auch Artur Gevorgjans Einsatz ist noch nicht gesichert. Fällt auch er aus, fehlen gleich vier Top-Schützen im Aufgebot der 1848er. „Wir sind gebeutelt, aber wir haben schon in Raesfeld gesehen, dass wir uns nicht verstecken müssen“, sagt Bremer kämpferisch. Anfang Oktober holten die Lindenstädter am ersten Wettkampf-Wochenende trotz vieler Ausfälle einen Sieg und eine Niederlage. Eine Ausbeute, die in Wathlingen für die Finalqualifikation reichen könnte.

Gegen die Berliner, mehrfacher deutscher Meister, hängen die Trauben natürlich hoch. Gegen den SV Schirumer Leegmoor, den Drittletzten aus Ostfriesland, aber geht auf jeden Fall etwas. Im möglichen Fernduell um einen Qualifikationsrang könnte ein hoher Erfolg wichtig werden. Deshalb schmerzte der verlorene Einzelpunkt beim 4:1 über Bremerhaven beim Heimwettkampf am Ende des vergangenen Jahres. Denn in dieser Hinsicht sind die 1848er schwächer als Berlin und Dasbach. „Wir werden alles versuchen. Die Saison ist bislang gut gelaufen, wir können zufrieden sein“, weiß Bremer. Jetzt können die Bassumer für das i-Tüpfelchen sorgen.

Und wem sehen sich die anderen Final-Anwärter gegenüber? Berlin hat mit dem SV Uetze, derzeit Vorletzter, nach dem Duell mit Bassum eine Pflichtaufgabe vor der Brust. Spannender ist da schon der Blick auf Dasbach und Raesfeld. Gewinnen beide Mannschaften ihre beiden Wettkämpfe, könnte die Luft für den Verlierer des Bassum-Berliner Duells dünn werden. Die Dasbacher sehen sich am Sonnabend mit der Braunschweiger SG einem echten Schwergewicht ausgesetzt. Die SG wird vor dem Showdown gegen Kriftel kaum stolpern wollen. Das ist sicherlich ein kleines Plus für Bassum. Der zweite Gegner der Dasbacher, die Sportschützen Fahrdorf, ist jedoch machbar. Raesfeld ist in den Duellen gegen Uetze und Wathlingen der Favorit. Allerdings werden sich die Wathlinger als Gastgeber des Wettkampfs erhobenen Hauptes vom eigenen Publikum verabschieden wollen – und können ja auch noch im Abschlussklassement an den Raesfeldern vorbeiziehen. Gegen Schützenhilfe des Freischütz’ hätte Bassum mit Sicherheit nichts einzuwenden. Final-Hoffnungen machen sich die 1848er zurecht – jetzt müssen sie sie am Sonnabend und Sonntag nur noch mit Leben füllen.

Weitere Informationen

Das letzte Wettkampf-Wochenende

Wettkämpfe in Kriftel

Sonnabend:

SV Falke Dasbach - Braunschweiger SG (15 Uhr)

GTV Bremerhaven-Seestadtteufel - Sp.Sch. Fahrdorf (16.30 Uhr)

SV 1935 Kriftel - Brühler Schießclub 70 (18 Uhr)

Sonntag:

Brühler Schießclub 70 - GTV Bremerhaven-Seestadtteufel (10 Uhr)

Sp.Sch. Fahrdorf - SV Falke Dasbach (11.30 Uhr)

SV 1935 Kriftel - Braunschweiger SG (13 Uhr)

Wettkämpfe in Wathlingen

Sonnabend:

Spsch Raesfeld - SV Uetze (15 Uhr)

PSV Olympia Berlin - SV Bassum von 1848 (16.30 Uhr)

Freischütz Wathlingen - SV Schirumer Leegmoor (18 Uhr)

Sonntag:

SV Schirumer Leegmoor - SV Bassum von 1848 (10 Uhr)

SV Uetze - PSV Olympia Berlin (11.30 Uhr)

Freischütz Wathlingen - Spsch Raesfeld (13 Uhr)

Die Tabelle

1. Braunschweiger SG 43:2 18:0

2. SV 1935 Kriftel 38:7 18:0

3. PSV Olympia Berlin 28:17 12:6

4. SV Bassum von 1848 24:21 12:6

5. SV Falke Dasbach 26:19 10:8

6. Spsch Raesfeld 23:22 10:8

7. Freischütz Wathlingen 19:26 8:10

8. Sp.Sch. Fahrdorf 16:29 6:12

9. GTV Bremerhaven-Seestadtteufel 14:31 6:12

10. SV Schirumer Leegmoor 15:30 4:14

11. SV Uetze 12:33 2:16

12. Brühler Schießclub 12:33 2:16