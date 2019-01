Albert Grieskamp punktete im zweiten Wettkampf für Bassum gegen die Seestadtteufel aus Bremerhaven. (Jonas Kako)

Wathlingen/Bassum. Es war sicherlich nicht das beste Wochenende für die Luftpistole-Bundesliga-Schützen des SV Bassum von 1848, doch ihr Saisonziel haben sie erreicht: Trotz der Niederlagen gegen die Braunschweiger SG (0:5) und die Seestadtteufel des GTV Bremerhaven (2:3) haben sich die Lindenstädter für die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft am 2. und 3. Februar in Paderborn qualifiziert. Weil sie die Nordstaffel auf dem vierten Rang beendeten, ist ihr Gegner in knapp drei Wochen der SV Waldkirch, Sieger der Südstaffel.

Platz drei konnten die Bassumer in Wathlingen nicht verteidigen. „Es war ein harter Gang“, fasste 1848-Trainer Jens Voß das Wettkampf-Wochenende kurz, aber treffend zusammen. Personell war es nach der Grippewelle schwierig, und auch auf dem Schießstand wollte es nicht so laufen, wie es sich die Lindenstädter erhofft hatten. Dementsprechend wurde es mit dem vorzeitigen Einzug in die Endrunde nichts: Am ersten Wettkampftag verloren die Bassumer gegen die favorisierte Braunschweiger SG mit 0:5. Dabei erwischte besonders Valerij Samojlenko einen gebrauchten Tag: 358 Ringe waren sein schwächstes Saisonergebnis. So hatte er keine Chance gegen Patrick Meyer. Kein Bassumer knackte die 380-Ringe-Marke. „Aber wir hätten auch mit Bestleistung wohl keine Chance gehabt“, lobte Voß den starken Gegner um Oleg Omelchuk. Der Topschütze der Nordstaffel legte starke 386 Ringe vor und bezwang Valerij Samojlenko (379 Ringe). Deutlich mussten sich auch die anderen Lindenstädter Denis Rother (361 Ringe), Sascha Sandmann (372) und Albert Grieskamp (367) geschlagen geben. 12:8 Punkte standen also auf der Bassumer Habenseite.

Zwangsläufig richtete sich der Blick deshalb nach Kriftel, wo die ärgsten Konkurrenten schossen: Die Sportschützen Raesfeld zogen an den Bassumern durch das 4:1 über Bad Westernkotten vorbei, doch Platz vier würde ja für Paderborn reichen. Was also machte der SV Falke Dasbach gegen Kriftel? Die Falken konnten dem Spitzenreiter kein Bein stellen. Das 5:0 der Krifteler spielte Bassum in die Karten. Damit stand fest, dass dem SV am Sonntag gegen die Seestadtteufel bereits ein Einzelpunkt zum sicheren Weiterkommen reichen würde. Nach Einzel- und nach Mannschaftspunkten hätten die Dasbacher mit einem 5:0-Sieg und einer 0:5-Niederlage der Lindenstädter noch gleichziehen können. Dann hätten sie den SV wegen des gewonnenen direkten Vergleichs noch überflügelt.

Gegen die Seestadtteufel konnten die 1848er zwar erneut nicht an die meisten Auftritte der vergangenen Monate anknüpfen, holten sich aber die nötigen Punkte: Albert Grieskamp, der gute 368 Ringe schoss, gewann seinen Vergleich ebenso wie Sascha Sandmann, der erstmals in dieser Saison an beiden Tagen schoss. „Es gab also auch Positives“, sagte Voß mit Blick auf die guten Leistungen des Duos. Letztlich schmerzte die Niederlage gegen die Bremerhavener, „die in der Tabelle deutlich schlechter dastehen als ihre sportliche Klasse“, wie Voß betonte, nicht so sehr, auch wenn die Bassumer eine Zeit lang einen Sieg vor Augen hatten und letztlich den Sprung auf den dritten Platz verpassten. Raesfeld verlor gegen Kriftel 1:4, ihrerseits hätten die Lindenstädter einen 4:1-Sieg gebraucht, um noch einen Rang gutzumachen. Dafür stimmten die Voraussetzungen letztlich nicht. Allerdings überstrahlte die Qualifikation für die Endrunde die Probleme. „Das war vor der Saison unser Ziel und das haben wir erreicht“, verdeutlichte Voß. Dass nun mit Waldkirch der Primus der Südstaffel und damit die auf dem Papier schwierigste Aufgabe im Viertelfinale auf die 1848er wartet, ändert an Voß' grundsätzlicher Einordnung nichts: „Der Süden ist Favorit. Wir haben aber drei Wochen Zeit, das, was am Wochenende nicht so gut gelaufen ist, auszumerzen.“

SV Bassum - Braunschweiger SG 0:5 (1837:1909)

Artur Gevorgjan - Oleg Omelchuk 379:386; Valerij Samojlenko - Patrick Meyer 358:378; Denis Rother - Michael Bittner 361:380; Sascha Sandmann - Andreas Heise 372:383; Albert Grieskamp - Marco Angermann-Günzel 367:382

GTV Bremerh.-Seestadtt. - SV Bassum 3:2 (1845:1843)

Jan Luca Karstedt - Thomas Hoppe 372:366; Antje Noeske - Artur Gevorgjan 381:375; Matthias Dapprich-Crawford - Denis Rother 367:359; Holger Nesemann - Sascha Sandmann 367:375; Frank Heitmeyer - Albert Grieskamp 358:368 THR