Jana Lemke und ihr Team glänzten in Geesthacht. (Thorin Mentrup)

Die Voraussetzungen waren perfekt: Mit allen sieben Teammitgliedern machten sich die Recurvebogenschützen des SV Bassum von 1848 auf den Weg zum dritten Wettkampftag der Regionalliga Nord in Geesthacht bei Hamburg. Der Optimismus war mehr als gerechtfertigt: Am Ende feierten die 1848er sechs Siege und mussten nur eine Niederlage hinnehmen und kletterten auf Rang zwei der Tabelle. Vor dem abschließenden Wettkampf am 3. Februar in Barendorf liegen sie sogar in Schlagdistanz zu Spitzenreiter BC Hagen am Teutoburger Wald gut, den sie deutlich mit 7:1 bezwangen.

Einzig der Start missriet den Lindenstädter. Gegen den SV Hunteburg, der zwar als Tabellensechster ins Wochenende startete, als Erster des Vorjahres aber den allerhöchsten Respekt der Konkurrenz genießt, legten sie in der Aufstellung Jana Lemke, Adriano Heuer und Tim Schröder schnell zwei Setpunkte vor und sahen beim Stand von 4:0 schon wie der sicheren Sieger aus. Im nächsten Set hätten die 1848er um Trainerin Gabriele Schwettmann bereits das Match entscheiden können. Doch von nun an lief es nicht mehr rund. Die Hunteburger witterten Morgenluft und drehten die Begegnung noch in einen 6:4-Erfolg.

Diese Niederlage sollte allerdings der einzige Ausrutscher des Turniertages bleiben. Die Bassumer ließen sich nicht verunsichern und fanden gegen den 1. BSC Nordheide zurück in die Erfolgsspur. Marcel Schwettmann rückte für Jana Lemke ins Team und half in einem zähen Duell mit, dem Teamkonto beim 7:3 die ersten beiden Siegpunkte gutzuschreiben. Dieser Sieg war der Knotenlöser für den SV Bassum. Die 1848er, nun mit Lüder Mohrmann und Aaron Niemann im Team, legten gegen den Tabellenletzten Hamburger BG, der den Lindenstädtern beim bis dato letzten Wettkampf eine Niederlage zugefügt hatte, und gegen den SV Deutsch Evern zwei 6:0-Erfolge nach.

Die Zwischenbilanz zur Wettkampfpause mit 6:2 Punkten konnte sich sehen lassen. Doch die großen Aufgaben warteten noch auf die Bassumer. Im Verfolgerduell gegen Querum 2 setzte Trainerin Schwettmann auf den Mix aus stark (Lüder Mohrmann), bissig (Adriano Heuer) und frisch (Tim Schröder). Erneut entbrannte ein offener Schlagabtausch, beide Teams legten vier Setpunkte vor, ehe ein glückliches 53:52 die Partie zugunsten der 1848er entschied. Mit noch mehr Selbstvertrauen legten die Lindenstädter gegen Hagen nach. Lemke, Mohrmann und Heier siegten klar mit 7:1. Mit demselben Ergebnis bezwang der SV zum Abschluss auch die SG Norderstedt 2. Mit der Ausbeute von 12:2 Punkten ist der Klassenerhalt der Bassumer sicher, und bei einem normalen Verlauf des vierten Wettkampftages auch eine Top-Drei-Platzierung. Die Lindenstädter dürfen sogar ganz nach oben schauen: Spitzenreiter Hagen ist nur drei Punkte entfernt.

SV Bassum von 1848: Tim Schröder, Marcel Schwettmann, Lüder Mohrmann, Jana Lemke, Daniel Nordmann, Adriano Heuer, Aaron Niemann