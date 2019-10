Ein Sieg bis Paderborn: Die Bassumer Schützen um Denis Rother nehmen in Wathlingen ein Endrunden-Ticket ins Visier. (Jonas Kako)

Bassum. Eigentlich ist es ganz einfach: Wenn die Luftpistole-Schützen des SV Bassum von 1848 am letzten Wettkampfwochenende der 1. Bundesliga Nord eines ihrer beiden Spiele gewinnen, dann sind sie für die Endrunde der Deutschen Meisterschaften im Februar in Paderborn qualifiziert. Doch was so leicht klingt, ist für die Lindenstädter mit harter Arbeit verbunden. In Wathlingen erwarten sie zwei alles andere als einfache Aufgaben: Sowohl gegen die Braunschweiger SG (Sonnabend, 17.30 Uhr) als auch gegen den GTV Bremerhaven-Seestadtteufel (Sonntag, 11.30 Uhr) müssen die Bassumer eine Top-Leistung abrufen, um den letzten Schritt zu machen.

Für Jens Voß, Trainer der Bassumer Bundesliga-Mannschaft, steht fest: „Wir wollen die Qualifikation aus eigener Kraft schaffen und uns nicht damit beschäftigen müssen, was in Kriftel passiert.“ Dort schießen die beiden ärgsten Verfolger der auf Platz drei rangierenden Lindenstädter um einen Platz in Paderborn: Die Sportschützen Raesfeld stehen nur aufgrund der schwächeren Einzelpunkt-Bilanz hinter den Bassumern, der SV Falke Dasbach weist zwei Minuspunkte mehr auf als das Voß-Team. Und auch Freischütz Wathlingen als Sechster hat mit vier Punkten weniger als die Lindenstädter noch kleine Chancen. Diese mögen eher rechnerischer Natur sein, „aber man darf keinen einzigen Gegner abschreiben“, sagt Voß. Schließlich habe Wathlingen zwei machbare Aufgaben vor der Brust. Bassum, Raesfeld und Dasbach dagegen müssen sich jeweils noch mit einem Schwergewicht messen.

Die Bassumer starten gegen die Braunschweiger SG und damit gegen den Tabellenzweiten ins Wochenende. „Das wird sehr schwierig“, weiß Voß um die Klasse der BSG, die nur eine einzige Niederlage kassiert hat. Mit Oleg Omelchuk schießt der beste Schütze der Liga für die Braunschweiger. Er kommt im Schnitt auf 390,11 Ringe. „Ein absoluter Top-Wert. Aber auch die anderen Schützen sind sehr stark“, warnt Voß davor, den Kontrahenten auf seinen Spitzen-Mann zu reduzieren. Denn auch die meisten anderen Stammschützen weisen Durchschnitts-Ringzahlen im hohen 370er-Bereich auf.

Auf dem Papier ist die zweite Bassumer Aufgabe wesentlich einfacher: Die Bremerhavener rangieren vor dem letzten Wettkampf-Wochenende mit drei Siegen aus neun Duellen auf dem drittletzten Tabellenplatz. Dennoch mahnt Voß mit Blick auf die Setzliste: „Sie schicken jedes Mal gute Sportler auf den Stand, aber fast nie alle gleichzeitig.“ Leicht werde es also auch im zweiten Vergleich des Wochenendes auf keinen Fall. Zumal noch nicht ganz sicher ist, wer für die Bassumer schießen wird. Zuletzt ging die Grippe um, unter anderem war Oscar Nilsson gesundheitlich angeschlagen.

Das soll die Konzentration der Lindenstädter allerdings nicht schmälern. „Wir wollen schon am Samstag gewinnen, um ein Zitterspiel am Sonntag zu vermeiden“, gibt Voß das klare Ziel vor, frühzeitig den Einzug ins Viertelfinale zu sichern. Doch selbst bei zwei Niederlagen könnte es für die Bassumer noch für die Endrunden-Qualifikation und das Viertelfinale gegen einen Vertreter der Bundesliga Süd reichen. Dafür bräuchte es dann Schützenhilfe, am ehesten vom ungeschlagenen Klassenprimus SV Kriftel, der sowohl gegen Raesfeld als auch Dasbach antritt. „Darauf verlassen wollen wir uns allerdings nicht, sondern werden uns nur auf uns konzentrieren. Wir wollen unser Schicksal selbst entscheiden und nicht auf andere warten müssen“, will Voß alle Nebenschauplätze ausblenden. Schließlich geht es auch bei geglückter Qualifikation noch um die Platzierung in der Tabelle, denn die entscheidet über den Gegner im Viertelfinale: Als Vierter müssten die Bassumer gegen den Sieger der Südstaffel ran, als Dritter „nur“ gegen den Zweiten.