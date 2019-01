Nachwuchstalent Paula Ströbel vom SV Bramstedt zeigte beim finalen Wettkampftag eine gute Leistung. (Thomas Taube)

Lahausen. In der Luftgewehr-Landesoberliga hat sich der SV Bramstedt durch einen Sieg beim abschließenden Wettkampftag den dritten Tabellenplatz gesichert. Der SV Stuhr von 1912 musste sich dagegen dem Meister SV Etzhorn beugen und landete im Endklassement auf Rang sechs.

Die beiden heimischen Vereine waren auf der Anlage des SV Lahausen gemeinsamer Ausrichter des Saisonfinales. Obwohl der SV Bramstedt ersatzgeschwächt antreten musste – die Nummer zwei Lena Ströbel war nicht dabei –, bezwang das Quintett um Finja Kölling den SV Wörpedorf klar mit 4:1. Neben dem Nachwuchstalent überzeugten insbesondere Paula Ströbel (384 Ringe) sowie die ins Team gerückte Patricia Preiß (386). Den vierten Punkt steuerte Routinier Volker Vogelsang bei. So konnte sich die Mannschaft am Ende über die Bronzemedaille freuen. „Das war bisher unsere beste Liga-Platzierung“, zeigte sich Trainer Thomas Taube mit der Ausbeute des NWDSB-Talentnestes sehr zufrieden.

Der SV Stuhr von 1912 hatte mit dem bisher ungeschlagenen Team des SV Etzhorn eine ungleich schwierigere Aufgabe zu bewältigen. Hinzu kam, dass mit Jessica Lampe und Marvin Giegling gleich zwei Leistungsträger fehlten. Trotzdem hielt Stuhr die Begegnung lange Zeit offen.

Elke Seeliger und Lea Sophie Osterkamp schnupperten am Punktgewinn, mussten sich am Ende jedoch knapp geschlagen geben. So bedeutete der Sieg von Karin Giegling, die sich mit einer 98er Schluss-Serie behauptete, den einzigen Punkt gegen den neuen Landesmeister, der im Anschluss von der Landesdamenleiterin Elisabeth Eckardt ausgezeichnet wurde.

Weitere Informationen

Luftgewehr-Landesoberliga

7. Wettkampf

Bramstedt – Wörpedorf 4:1

Finja Kölling – Marcus Kriete 386:380

Patricia Preiß – Carsten Jung 386:378

Kathrin Buschmann – Thomas Kück 373:377

Paula Ströbel – Volker Kriete 384:373

Volker Vogelsang – Daniel Pinnow 379:377

Stuhr v. 1912 – Etzhorn 1:4

Elke Seeliger – Anthea Hülstede 389:390

Lea Sophie Osterkamp – Matthias Keller 380:384

Annika Wiechmann – Jara Hasseler 375:386

Karin Giegling – Anke Horstmann 377:376

Heike Haferkamp – Katharina Eilers 372:380

Abschlusstabelle

1. Etzhorn 24:11 14:0

2. Wiefelstede 22:13 12:2

3. Bramstedt 23:12 10:4

4. Wörpedorf 16:19 6:8

5. Ladekop II 15:20 6:8

6. Stuhr v. 1912 15:20 6:8

7. Leuchtenburg 14:21 2:12

8. Schüttorf 11:24 0:14

TTA