Der SV Bruchhausen-Vilsen II (rechts Feizal Alkozei) hat den Aufstieg weiterhin noch im Blick. (Michael Braunschädel)

Vor der Saison wollte Patrick Tolle, Trainer des Fußball-Kreisligisten SV Bruchhausen-Vilsen, davon nichts wissen. Es war ein Gesprächsthema, was am besten nicht angesprochen werden sollte. Doch nun könnte es Realität werden. Zumindest am Ende der Spielzeit. Der SV Bruchhausen-Vilsen könnte Vereinsgeschichte schreiben. Beide Mannschaften, die erste sowie die zweite Herren, stehen in ihren jeweiligen Ligen ganz weit oben. Die Mannen von Trainer Tolle stehen auf dem zweiten Rang, der zum Aufstieg in die Bezirksliga führen würde. Die Reserve rangiert zurzeit auf einem guten dritten Platz, auch hier ist der Aufstieg in die Kreisliga noch in greifbarer Nähe. Und dann könnte es eben passieren, das zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte die beiden Herrenteams gleichzeitig in der Bezirks- und in der Kreisliga mitwirken.

Doch daran will man im Luftkurort noch lange nicht denken. „Natürlich ist das in der Kabine auch ab und zu ein Gesprächsthema. Aber dennoch beschäftigen wir uns damit noch nicht, weil es noch ein langer Weg ist. Auch wenn die Jungs das Potenzial dafür aufweisen“, betont Fabian Schlechter, Übungsleiter der zweiten Herren. Genauso sieht es auch Tolle: „Das wäre eine tolle Situation für den Verein, ist aber derzeit nur Zukunftsmusik.“ Dennoch, im Fall der Fälle, würde der Verein das Wagnis auf jeden Fall eingehen. „Wir könnten etwas Historisches damit schaffen. Den Aufstieg würden wir sofort wahrnehmen“, meint Schlechter, der dabei eine große Chance für den Klub sieht. „Es würde den SV Bruchhausen-Vilsen für andere Spieler viel interessanter machen. Wir hätten dann schon ganz andere Möglichkeiten.“

Reserve mit kleiner Schwächephase

Doch bis dahin ist es eben noch ein weiter Weg. Etwas realistischer scheint dabei noch der Aufstieg der ersten Herren in die Bezirksliga. Die Tolle-Schützlinge rangieren auf dem zweiten Platz in der Kreisliga, haben sich nur eine kleine Tiefschlaf-Phase von drei Unentschieden in Folge erlaubt. Ansonsten wäre wohl sogar der erste Platz im Bereich des Möglichen gewesen. „Wenn wir unser Potenzial weiterhin abrufen, werden wir auch am Ende auf einem Aufstiegsplatz stehen“, ist sich Tolle sicher. Etwas kniffliger sieht die Situation dagegen bei der Reserve aus. Stand die Zweitvertretung eine lange Zeit sogar auf einem Aufstiegsplatz, rutschte man jüngst noch auf den dritten Rang ab. „Wir hatten viele Verletzungssorgen, weitere Ausfälle kamen hinzu. Und dann haben wir auch nicht mehr unsere Leistung abgerufen, keine spielerischen Lösungen mehr gefunden“, erklärt Schlechter die kleine Krise vor der Winterpause. Dennoch scheint hier auch ein Aufstieg in die Kreisliga noch sehr realistisch. Der Tabellenzweite TSV Brockum hat genauso viele Punkte, jedoch auch drei Partien weniger auf dem Konto. „Wir sind in erster Linie darauf angewiesen, dass Barrien und Brockum auch mal Federn lassen“, weiß auch Schlechter. Den Übungsleiter ärgert die kleine Misere total, vor allem die unnötige 0:2-Niederlage gegen den Vorletzten TSV Ristedt. „Wir hätten zwei bis drei Siege mehr holen müssen. Dann würden wir jetzt noch weiter oben stehen.“

Teams näher zusammengerückt

Dennoch sei man optimistisch, die beiden Top-Teams in den verbleibenden Begegnungen noch mal angreifen zu können. Vielleicht dann auch mit Unterstützung aus der ersten Herren. Sowieso läuft der Austausch laut den beiden Trainern sehr reibungslos ab. „Wir sind gute Freunde, haben zusammen in der ersten Herren gekickt. Daher tauschen wir uns schon sehr viel aus“, betont Schlechter. In der Hinserie war es schon der Fall, dass die beiden Mannschaften sich gegenseitig ausgeholfen haben. „Wir sind viel näher zusammengerückt. Das merkt man richtig“, freut sich auch Tolle. Und vielleicht rücken die beiden Mannschaften dann in ein paar Monaten noch näher zusammen. Wenn der SV Bruchhausen-Vilsen dann vielleicht Vereinsgeschichte schreibt und beide Mannschaften den Aufstieg packen.