Zurück beim SVBV: Jörn Meyer. (Udo Meissner)

Bruchhausen-Vilsen. Spektakuläre Rückholaktion beim SV Bruchhausen-Vilsen: Jörn Meyer gehört nach drei Jahren wieder zum Trainerteam der ersten Fußballherrenmannschaft der Lilahemden, die in der Kreisliga spielen. Das teilte der Verein am Donnerstag mit.

Mit der Verpflichtung Meyers schließt der Klub eine personelle Baustelle, die seit dem Engagement Patrick Tolles im Winter noch offen war. Stets hatten die Verantwortlichen rund um den Vorsitzenden Thomas Warnke in Absprache mit Tolle betont, noch einen zweiten Mann für das Trainerteam zu holen. Das war auch eine Lehre aus den letzten gemeinsamen Monaten mit Aufstiegscoach Frank Fischer, der ohne Co-Trainer in der Bezirksliga-Hinserie an Grenzen gestoßen war. Auch deshalb war beim Engagement Tolles klar, „dass es nicht bei einem Trainer bleiben sollte“, wie es in der Pressemitteilung des Vereins heißt.

Tolles Wunschlösung sei immer Jörn Meyer gewesen. „Wir verstehen uns auch außerhalb des Platzes sehr gut und sind gute Freunde“, wird der Coach zitiert. „Ich bin sehr, sehr froh, dass es geklappt hat.“ Auch bei der Mannschaft sei die Entscheidung sehr gut angekommen.

Meyer hat sich in Vilsen einen sehr guten Namen gemacht: In fünf Jahren führte er den Klub fünf Mal ins Kreispokalfinale und gewann die Trophäe sogar drei Mal. Bis zum Ende der Saison 2015/16 betreute er die Lilahemden, dann trennten sich die Wege. Meyers Nachfolger Frank Fischer führte den SVBV dann in der Spielzeit 2017/18 dank einer furiosen Aufholjagd in der Rückserie von der Kreis- in die Bezirksliga. Seit dem vergangenen Winter ist nun Tolle am Ruder und konnte den Wiederabstieg in die Kreisliga nicht verhindern. Bis zum Sommer trainierte er die Herren- und die A-Jugendmannschaft in Personalunion.