Bruchhausen-Vilsen. Zwar hatte der SV Bruchhausen-Vilsen 6:2 Punkte aus den ersten vier Begegnungen geholt, doch wirklich zufrieden war Trainer Gerd Anton mit der spielerischen Vorstellung nicht gewesen. Ganz anders beim 34:27 (14:12)-Erfolg gegen die SG Buntentor/Neustadt. „Zum ersten Mal in dieser Saison haben mich die Jungs total überzeugt“, lobte Anton. Durch den Sieg verbesserte sich der SVBV in der Handball-Landesklasse auf den zweiten Rang.

Antons Plan, aggressiv zu decken und den Gegner früh in die Bredouille zu bringen, ging bereits in den ersten Minuten richtig gut auf. Auch in der Offensive spielten sich die Hausherren die Chancen wunderbar heraus. Lediglich die Abschlüsse stimmten den Trainer nicht ganz zufrieden. „Die waren teilweise zu harmlos“, seufzte Anton. So konnten die Gäste bis kurz vor der Pause noch Schritt halten. „Unsere Wurfquote lag bei knapp 20 Prozent in den ersten 25 Minuten“, analysierte der Coach die schwache Ausbeute seiner Mannschaft. Dennoch gingen die Gastgeber mit einer 14:12-Führung in die Pause. „In der Defensive haben wir nur wenig zugelassen, deswegen konnten wir uns am Ende doch noch ein wenig absetzen“, so Anton.

Den Vorsprung bauten die Vilser nach dem Seitenwechsel schnell aus. Kontinuierlich setzte sich der SVBV immer weiter ab. Vor allem Jorn Bolte und Hagen Sperling sorgten mit ihren zahlreichen Treffern schnell für klare Verhältnisse. So lag Vilsen ab der 50. Minute mit fünf Treffern in Front. In dieser Phase machte vor allem Keeper Henrik Brinkmann mit einigen Glanztaten auf sich aufmerksam. Deswegen konnten die Hausherren die letzten Minuten entspannt angehen, um dann einen ungefährdeten Erfolg zu feiern. „Ich hoffe, dass wir diese Leistung auch in den kommenden Wochen wieder auf die Platte bringen werden“, so Anton.

Weitere Informationen

SV Bruchhausen-Vilsen - SG Buntentor/Neustadt 34:27 (14:12)

SV Bruchhausen-Vilsen: Brinkmann, Schütte – Ludwig, M. Bolte (4), Slembeck (3), Strohmeyer (1), J. Bolte (15/4), Sperling (7), Twietmeyer (3), Asendorf (1), Schmidt, Wohlers, Heckmann

Siebenmeter: SV Bruchhausen-Vilsen 4/4, SG Buntentor/Neustadt 7/5

Zeitstrafen: SV Bruchhausen-Vilsen 6, SG Buntentor/Neustadt 2 KLI