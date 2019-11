Zusammenhalten ist das Motto des SV Dimhausen. In der Landesliga gilt das mehr denn je. (Thorin Mentrup)

Die Volleyballerinnen des SV Dimhausen sind angekommen in der Landesliga. Die Landung war jedoch keine sanfte, das belegen nur ein Sieg und vier Punkte aus den ersten fünf Spielen durchaus auch. Schon jetzt steht der Kampf um den Klassenerhalt im Mittelpunkt. Umso mehr hofft Trainer Jörg Menzel auf zwei Erfolgserlebnisse am zweiten Heimspieltag an diesem Sonntag, 13 Uhr, in der Nordwohlder Sporthalle. Gegner sind dann Bremen 1860 III und der TuS Wremen 09.

Am liebsten würde Menzel am Heimspieltag den Betrag auf dem Punktekonto mehr als verdoppeln. „Wir wollen fünf Punkte holen, am besten sogar sechs. Dann wären wir wieder mittendrin.“ Wobei sein Team auch alles andere als abgeschüttelt ist: Der Rückstand auf den Tabellenvierten ATSV Scharmbeckstotel beträgt nur drei Zähler. Allerdings haben die Dimhauserinnen schnell festgestellt, dass es die leichten Punkte nicht mehr gibt. Landesliga-Volleyball ist Volleyball am Limit für den SVD. „Wenn wir alle topfit sind und alle an Bord haben, dann können wir jeden Gegner schlagen“, weiß Menzel. Genauso schnell geht es aber auch in die andere Richtung: „Natürlich können wir aber auch gegen jeden Gegner verlieren.“ Jedes Spiel wird zum schmalen Grat zwischen Erfolg und Misserfolg. Dreimal ging es für Dimhausen über die komplette Distanz von fünf Sätzen. Obwohl der Aufsteiger zweimal verlor, ist das für Menzel Beweis genug: „Wir haben gezeigt, dass wir in die Landesliga gehören.“ Chancenlos war sein Team nur einmal, beim 0:3 beim TV Eiche Horn III. Sonst war stets etwas möglich. „Es ist bitter, dass wir Probleme mit Verletzten haben“, nennt Menzel einen Grund dafür, dass die Ausbeute nicht so groß ist, wie sie hätte sein können.

Hanke und Plenge fehlen

Ausfälle beschäftigen den Coach auch vor dem Heimspieltag: Mit Carina Hanke und Anna-Josephin Plenge werden zwei der vier Außenangreiferinnen fehlen. Weil es innerhalb der Mannschaft noch ein Gefälle gibt, was die Leistungsstärke angeht, wiegen diese Ausfälle umso schwerer. „Wir müssen uns etwas einfallen lassen“, weiß Menzel. Möglicherweise sind zwei Talente die Lösung: Emilie Birkholz und Jana Wilhelmi sind beide erst 15 Jahre alt und seit wenigen Wochen erst Teil der Mannschaft, aber sie sind auch bereits so gut, dass sich der Trainer des Bremer Stützpunktteams nach ihnen erkundigt hat. „Vielleicht werfen wir sie einfach mal rein, dass sie Praxis sammeln und die Stammkräfte ein paar Ballwechsel verschnaufen können“, überlegt Menzel, Mittelblockerin Birkholz und Libera Wilhelmi einzusetzen.

Von den beiden Gegnern hat sich der Trainer bereits ein Bild gemacht: Die Bremer kommen als Tabellenführer nach Nordwohlde. „Sie sind relativ stark, das wird eine harte Nuss.“ Gegen die 1860er, die auch schon zwei Niederlagen einstecken mussten, rechnen sich die Dimhauserinnen aber ebenso etwas wie gegen Wremen, einen Gegner, den sie im Vorjahr im Pokalwettbewerb bereits bezwangen. „Wir denken absolut positiv“, lässt Menzel erst gar keine Zweifel aufkommen, dass es erneut für sein Team reicht. Schließlich wissen die Gastgeberinnen, dass sie sich in der Landesliga nicht verstecken müssen – und besonders nicht in eigener Halle. Dort gelang ihnen schließlich der bislang einzige Saisonsieg. Sonntag sollen zwei weitere folgen.

Für Menzel wird es übrigens ein langer Tag. Denn er trainiert auch die zweite Mannschaft, die ebenfalls einen Heimspieltag bestreitet. Um 11 Uhr beginnt das erste Kreisliga-Spiel gegen den SC Twistringen III. „Da werde ich noch coachen und danach bei der Ersten sein“, erklärt er seinen Plan. Um 9.30 Uhr wird er die Halle als Erster auf- und sie gegen 17.30 Uhr als Letzter dann wieder abschließen. „Das wird anstrengend“, weiß er und fügt grinsend hinzu: „Aber wenn es für uns gut läuft, ist das kein Problem für mich.“