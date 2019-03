Dimhausen/Nordwohlde. Die Volleyballerinnen des SV Dimhausen werden Anfang April in der Relegation um den Aufstieg in die Landesliga spielen. Mit den 3:1-Siegen über den TSV Mühlenfeld und den Meister VG Münchehagen/Hagenburg sicherte sich die Mannschaft von Trainer Jörg Menzel einen Spieltag vor Saisonende die Vizemeisterschaft und damit die Teilnahme an der Aufstiegsrunde. „Ich bin sehr stolz. Alles hat so geklappt, wie wir es uns vorgestellt hatten. Wir konnten sogar alle elf Spielerinnen einsetzen“, freute sich Menzel über einen rundum gelungenen letzten Heimspieltag.

Nun will sich der Coach darum bemühen, die Relegation nach Nordwohlde zu holen. „Wir hatten jetzt schon sehr viele Zuschauer. Die würden mit Sicherheit alle wiederkommen.“ Außerdem ist der Heimvorteil beim SVD auch einer: Alle seine acht Partien in eigener Halle gewann er, musste nur beim 3:2 gegen Twistringen einen Punkt abgeben. Nicht einmal die Spitzenteams konnten Dimhausens Festung stürmen.

SV Dimhausen - TSV Mühlenfeld 3:1. „Wir sind etwas nervös gestartet“, sagte Menzel mit Blick auf das 23:25 im ersten Satz, „aber wir haben uns dann ins Spiel gekämpft.“ Seine Mannschaft steigerte sich von Minute zu Minute in diesem für die Relegation vorentscheidenden Duell und ließ in den folgenden Durchgängen nichts mehr anbrennen. Zweimal 25:19 und einmal 25:18 bedeuteten die volle Ausbeute für Dimhausen und einen Riesenschritt Richtung Vizemeisterschaft.

SV Dimhausen - VG Münchehagen/Hagenburg. Ein ganz ähnlicher Spielverlauf wie im ersten Duell des Tages: Wieder verlor der SVD den ersten Satz (22:25), wieder drehte er danach auf und sicherte sich mit dem Sieg endgültig den zweiten Rang. Eindrucksvoll war die Leistung im zweiten Durchgang, den das Menzel-Team mit 25:8 für sich entschied. „Münchehagen stand ja schon als Meister fest. Sie haben nicht mit letzter Konsequenz dagegen gehalten. Aber trotzdem muss man das erst einmal so runterspielen“, freute sich Menzel, dessen Team die Generalprobe für die Relegation am Sonntag, 17. März, beim VfL Bückeburg bestreitet.