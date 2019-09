Bereits auf Landesliga-Betriebstemperatur sind Carina Hanke (Nr. 5) und der SV Dimhausen. (Thorin Mentrup)

Nordwohlde/Dimhausen. In der Landesliga weht ein anderer Wind – das mussten die Volleyballerinnen des SV Dimhausen zum Auftakt in der Nordwohlder Sporthalle feststellen. Doch sie spürten auch: In der neuen Spielklasse sind sie genau richtig aufgehoben. Denn der Aufsteiger verkaufte sich richtig gut. Dem ambitionierten VfL Wildeshausen musste er im ersten Duell zwar mit 1:3 den Vortritt lassen, gegen die SG Beverstedt fuhr er dann aber beim 3:2 die ersten beiden Punkte der Saison ein. „Wir haben gezeigt, dass wir bestehen können“, freute sich Dimhausens Trainer Jörg Menzel. Sein Team unterstrich, dass der angepeilte Mittelfeldplatz keinesfalls ein zu hoch gestecktes Ziel ist.

SV Dimhausen - VfL Wildeshausen 1:3 (20:25, 25:20, 12:25, 16:25). Es war ein äußerst intensiver Auftakt beider Mannschaften – und in den ersten beiden Sätzen absolut ein Duell auf Augenhöhe. Im ersten riss Dimhausen beim Stand von 13:10 kurzzeitig der Faden. Das nutzten die ausgebufften Gäste, die mit Ina Diephaus eine ganz starke Spielerin in ihren Reihen hatten. Darüber hinaus überzeugte auch Libera Angela Bleyle. „Man hat schon gesehen, dass die Mannschaft bereits höher gespielt hat. Da war schon viel Klasse dabei“, erkannte auch Menzel nach dem Ende der Partie neidlos an. Mit der Leistung seiner Mannschaft aber konnte er zufrieden sein. „Schon im ersten Satz haben uns nur Kleinigkeiten gefehlt. Den hätten wir auch gewinnen können. Im zweiten waren wir dann richtig stark“, erkannte er, wie schwer seine Spielerinnen es dem favorisierten Gast machten. Wieder war der SVD gut drin, führte zwischenzeitlich gar 11:8, doch erneut verspielte er diesen Vorsprung. Dieses Mal aber gaben die Gastgeberinnen die richtige Antwort, bissen sich mit guten Aufschlägen und einer im Vergleich zum ersten Satz noch etwas besseren Annahme in die Partie hinein und setzten sich mit dem 22:19 vorentscheidend ab.

Es war der Moment, in dem das Spiel komplett hätte kippen können. Dessen war sich auch Menzel bewusst. „Ich hatte gehofft, dass wir den Schwung mitnehmen können“, sagte er. Doch Wildeshausen hatte eine gute Antwort: Trainer Gunther Wieking stellte um, nahm Klara Schütte aus der Annahme und ergriff damit die richtige Maßnahme. Dimhausen hatte nun Probleme und musste im dritten Satz schnell abreißen lassen. Menzel rotierte nun, rückte schnell den vierten Durchgang in den Fokus, um mindestens einen Zähler zu sichern. Allerdings setzte sich auch hier die etwas größere Klasse der Gäste durch. „Aber das Rückspiel kommt“, setzte Menzel darauf, dass sein Team bis zum Wiedersehen einen weiteren Schritt nach vorn macht.

SV Dimhausen - SG Beverstedt 3:2 (25:23, 25:22, 23:25, 17:25, 15:7). Tief durchatmen lautete die Devise nach dem Fünf-Satz-Krimi, der eigentlich nach drei Durchgängen schon hätte entschieden sein können. „Wir haben es unnötig spannend gemacht“, stellte Menzel mit Blick auf die 22:17-Führung seines Teams im dritten Satz fest. Drei Punkte fehlten also nur noch zum Sieg. Doch wie schon in den ersten beiden Durchgängen hatte Dimhausen Probleme damit, den Sack zuzumachen. Im ersten brauchte es nach zittrigen Momenten einen Aufschlagfehler Maria Langes, im zweiten bewahrte Dana Flemming ihr Team mit einem tollen Block vor weiterem Bangen.

Ein weiteres Mal ging das allerdings nicht gut. Beverstedt holte sich den dritten Satz mit 25:23. Daran hatte Dimhausen dann erst einmal zu knabbern. Der vierte Durchgang ging dann relativ deutlich an die von Uwe Brandhorst trainierten Gäste, die sich damit mindestens einen Zähler sicherten, auch wenn sie unter dem Strich sicherlich nicht so stark waren wie Wildeshausen. In der letzten Satzpause schworen sich die Dimhauserinnen dann noch einmal neu ein, fanden wieder den Fokus und brachten den ersten Landesliga-Sieg letztlich souverän nach Hause.

SV Dimhausen: Steimke, Schröder, Hanke, Heineke, Borchers, Flemming, Heusmann, Schorling, Stühring, Sondermann, Plenge.