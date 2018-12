Die Volleyballerinnen des SV Dimhausen (schwarze Trikots) feierten einen Sieg zum Jahresabschluss, während der SC Twistringen verlor. (Jonas Kako)

Niedernwöhren/Dimhausen/Twistringen. Die Volleyballerinnen des SV Dimhausen erleben den Jahreswechsel in der Bezirksliga in Schlagdistanz zum Aufstiegsrelegationsrang: Beim TuS Niedernwöhren feierte der SVD mit dem 3:0 einen klaren Sieg. Für den SC Twistringen zahlte sich die Reise in den Landkreis Schaumburg dagegen nicht aus: Mit 2:3 unterlag das Team aus der Delmestadt den Gastgeberinnen.

TuS Niedernwöhren - SV Dimhausen 0:3. Am Ende war es ein klarer, aber glanzloser Erfolg der Gäste. „Wir hatten vor allem in der Annahme Probleme“, erkannte Mannschaftssprecherin Kristin Schorling. Allerdings wog der SVD diese Schwäche mit drei Pluspunkten auf: „Dafür waren wir im Angriff, im Block und in der Angabe stark. Damit konnten wir Niedernwöhren immer wieder unter Druck setzen.“ Das reichte, um den Gastgeberinnen die Sätze mit 25:22, 25:18 und 25:21 abzunehmen und drei Punkte auf dem Konto zu verbuchen. Mit 17 Zählern geht der SVD, der sechs der vergangenen sieben Spiele gewonnen hat, nun in die Winterpause. Spitzenreiter VG Münchehagen/Hagenburg ist mit 24 Punkten außer Reichweite, der Aufstiegsrelegationsrang, den der TSV Mühlenfeld belegt, ist dagegen greifbar. Bei einem Spiel in der Hinterhand beträgt der Rückstand nur vier Zähler. Das stimmte zum Jahresabschluss auch Schorling positiv: „Wir haben uns das Ziel gesetzt, um den Aufstieg mitzuspielen, deshalb schielen wir natürlich noch auf Platz zwei. Wir sind auch eher eine Rückrundenmannschaft und dementsprechend guter Dinge.“

TuS Niedernwöhren - SC Twistringen 3:2. Die zweite Niederlage in Folge hatten sich die Twistringerinnen selbst zuzuschreiben. „Unsere Fehlerquote war viel zu hoch“, erkannte Feenja Jürgens. Besonders die Angaben waren ein Problem, das der SCT nicht in den Griff bekam. Immerhin steigerten sich die Gäste nach dem mit 13:25 deutlich verlorenen ersten Satz und drehten die Partie durch ein 25:22 und ein 25:18. Trotzdem wirkte der gesamte Auftritt der Twistringerinnen hektisch. „Wir hatten immer wieder Unstimmigkeiten. Oft war nicht klar, wer den Ball nimmt“, beschrieb Jürgens den fehlenden Rhythmus vor allem im Angriffsspiel. Dieser kostete den SCT letztlich das Spiel. Mit 21:25 und 12:15 gab er die beiden letzten Sätze ab und stand am Ende mit nur einem Zähler da.

Zwölf Punkte aus neun Spielen sind die durchwachsene Ausbeute zur Winterpause. Die Relegation oder gar der direkte Abstieg drohen. „Wir müssen uns im neuen Jahr ranhalten“, forderte Jürgens. Alles schlecht war in der ersten Saisonhälfte allerdings nicht. „Wir hatten einige Spiele, die wir gedreht haben, obwohl sie schon fast verloren schienen“, sah Jürgens die richtige Moral im Team.