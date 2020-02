Für Kristin Schorling (l.) und Jana Wilhelmy lief der letzte Heimspieltag überhaupt nicht nach Wunsch. (Vasil Dinev)

Jetzt wird es ganz eng für die Volleyballerinnen des SV Dimhausen. Der letzte Heimspieltag in der Landesliga wurde zum bitteren Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt. Sowohl gegen den TV Eiche Horn III (1:3) als auch gegen den VfL Oythe III (0:3) verloren die Gastgeberinnen in der Nordwohlder Halle. Ohne einen einzigen Zähler rutschte der SVD auf einen direkten Abstiegsplatz ab.

Damit schrumpften die Chancen auf den direkten Ligaverbleib. Verloren ist bei nur einem Punkt Rückstand auf das rettende Ufer allerdings noch nichts. Mit dem ATSV Scharmbeckstotel auf dem Relegationsrang ist der SVD sogar punktgleich, weist allerdings das schlechtere Satzverhältnis auf. Darüber hinaus hat Scharmbeckstotel eine Partie weniger ausgetragen. In zwei Auswärtsspielen muss Dimhausen nun noch die Wende schaffen. Beim TuS Wremen 09 muss der Aufsteiger nun gewinnen und dabei drei Zähler einfahren. Selbiges gilt für das abschließende Saisonspiel bei Bremen 1860 III. Dort könnte es zum Showdown kommen, spielt doch nach Dimhausen auch noch Scharmbeckstotel gegen die Gastgeberinnen.

Die schwierige Situation war allen Dimhauserinnen nach dem Heimspieltag mehr als bewusst. „Wir haben den Relegationstermin schon rausgesucht“, verriet Trainer Jörg Menzel. Denn eines war klar: „Wir müssen uns mehr und mehr mit dem Thema Abstieg befassen“, sagte Mannschaftskapitänin Tomke Borchers. Der Heimspieltag offenbarte noch einmal die Probleme des SVD. „Wir spielen nicht konstant“, ergänzte Borchers. Sowohl gegen Bremen als auch gegen Oythe hatte ihr Team starke Phasen, aber auch Momente, in denen nichts mehr zusammenlief. „Dann werden aus einem Problem mehrere und wir lassen die Köpfe hängen“, meinte Menzel. Vorwerfen könne er seiner Mannschaft aber nichts: „Die Mädchen wollen es unbedingt. Es liegt nicht am Willen oder am Engagement.“

Ein Beleg dafür war, dass Joy Schröder spielte, obwohl sie die gesamte Woche über gekränkelt hatte. Der Kampfgeist wird in den verbleibenden beiden Partien darüber entscheiden, ob Dimhausen den Ligaverbleib noch schafft, den Umweg Relegation nehmen muss oder aber direkt absteigt. Besonders die Niederlage gegen Bremen III schmerzte, mussten die Dimhauserinnen doch einen Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt auf vier Punkte davonziehen lassen. Die Bremerinnen, die noch vier Partien bestreiten müssen, dürften nicht mehr einzuholen sein. Und im Dreikampf mit der SG Beverstedt, die am Vortag mit dem 3:0 über Wremen am SVD vorbeigezogen war, sowie Scharmbeckstotel hat Dimhausen nun auf dem Papier die schlechtesten Karten. „Wir müssen beide Spiele gewinnen“, stand für Menzel fest. Borchers fügte an: „Und darauf hoffen, dass die anderen Teams etwas liegen lassen.“ Dimhausen ist auf Schützenhilfe angewiesen.

SV Dimhausen - TV Eiche Horn Bremen III 1:3 (25:18, 22:25, 17:25, 14:25). Der Druck schien an den Dimhauserinnen zunächst abzuperlen. Die Gastgeberinnen begannen konzentriert, setzten sich Mitte des ersten Durchgangs zum ersten Mal mit vier Punkten zum 15:11 ab. Die Blockarbeit war gut, etliche Punkte sicherte sich das Menzel-Team mit seiner starken Arbeit am Netz. Darüber hinaus setzte es die Gäste mit seinen Aufschlägen unter Druck. Borchers stellte die Bremerinnen in Serie vor kaum lösbare Aufgaben. Das 20:15 bedeutete die Vorentscheidung im ersten Satz. Der SVD schien zu wissen, was die Stunde geschlagen hatte. „Das war richtig stark“, lobte Menzel sein Team für einen Top-Auftritt. Doch es folgte, was nicht zum ersten Mal in dieser Saison folgte. „Wir sind eingeknickt“, haderte Borchers. Dimhausen konnte die Form nicht halten und brachte sich auch selbst aus dem Tritt. Es hakte bei den Angaben und dann bei der Annahme. Der SVD zeigte sein zweites Gesicht. Aus einem 3:0-Vorsprung wurde ein 10:17-Rückstand. Bis auf 17:18 kämpften sich die Gastgeberinnen noch einmal heran, schafften die Wende aber nicht mehr. Auch im dritten Satz verpuffte der gute Start. Ein 5:0 gab Dimhausen noch her und geriet beim 14:15 zum ersten Mal in Rückstand. Danach schien die Luft raus zu sein. Der SVD erlaubte sich einige einfache Fehler. So hatten die Gäste leichtes Spiel, sich den dritten und vierten Durchgang zu holen.

SV Dimhausen - VfL Oythe III 0:3 (22:25, 8:25, 23:25). In zwei Sätzen bot Dimhausen dem Favoriten Paroli. „Da haben wir fast noch besser gespielt als gegen Bremen“, fand Borchers. Ohne allzu großen Druck gegen den Zweitliga-Nachwuchs des VfL machte der SVD im ersten und dritten Durchgang seine Sache mehr als ordentlich. „Wir haben mitgehalten, waren dicht dran. Wir haben alles probiert“, sah Menzel, wie sein Team alles in die Waagschale warf. Bis zum 20:20 war Dimhausen im ersten Satz auf Augenhöhe, dann punktete Oythe dreimal in Serie.

Der Verlust des Durchgangs nahm den Gastgeberinnen erst einmal den Wind aus den Segeln. Fast nichts mehr gelang ihnen nun. Acht Zähler in einem Satz waren der Tiefstwert der Saison. Nur beim 0:3 im Hinspiel gegen den TV Eiche Horn Bremen III hatte Dimhausen genauso wenig gepunktet. Die Reaktion war dann aber stark. Zwar lief die Heimsechs schnell einem 3:10-Rückstand hinterher, arbeitete sich aber in den dritten Satz hinein.

Über 12:17 und 17:20 glich der Aufsteiger sogar noch zum 22:22 aus. Dass am Ende ein Aufschlagfehler die Niederlage besiegelte, passte irgendwie ins Bild. Dimhausen hatte es auch selbst verbockt. Aus dem ersten und letzten Satz könne seine Mannschaft dennoch einiges mitnehmen, fand Menzel. Allerdings wird der Druck gegen Wremen am 29. Februar ungleich höher sein. Dann muss das Team beweisen, dass es standhalten kann.

SV Dimhausen: Steimke, Schröder, Heineke, Borchers, Flemming, Heusmann, Schorling, Stühring, Birkholz, Soller, Wilhelmy.