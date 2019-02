Feenja Jürgens und ihre Twistringerinnen schlugen Warmsen, aber unterlagen Dimhausen. (Jonas Kako)

Twistringen. Die Volleyballerinnen des SC Twistringen erlebten den vergangenen Spieltag in der Bezirksliga mit gemischten Gefühlen. Einem erwarteten 3:1-Sieg gegen den SV Warmsen folgte eine am Ende recht deutliche 1:3-Niederlage im Derby gegen den SV Dimhausen. „Ein Sieg gegen Dimhausen wäre natürlich das i-Tüpfelchen gewesen“, sagte Spielertrainerin Feenja Jürgens. Sichtlich erleichtert wirkte SVD-Trainer Jörg Menzel: „Twistringen war immer ein bisschen unser Angstgegner. Mit dem Sieg haben wir einen wichtigen Schritt in Richtung Platz zwei gemacht.“

SC Twistringen – SV Warmsen 3:1. Die drei Punkte sollten in Twistringen bleiben – dieses Ziel hatten sich die Gastgeberinnen gesetzt und erreichten es am Ende auch. Im ersten und zweiten Satz lieferten sich beide Mannschaften ein enges Match – 1:1 stand es zu diesem Zeitpunkt. Danach schalteten die Gäste aus Warmsen ein wenig ab und die Twistringer drehten noch einmal richtig auf. „Wir hatten sie über beide Sätze komplett unter Kontrolle“, war Jürgens mit der Leistung ihres Teams zufrieden. Durch eine konstante Angaben-Serie holte der SCT zahlreiche Punkte und holten damit auch den verdienten Sieg.

SC Twistringen – SV Dimhausen 1:3. Die Gastgeber legten einen guten Start hin und konnten den ersten Satz mit 25:21 für sich entscheiden. „Unser Angriff und unsere Sicherung haben gut funktioniert“, lobte Jürgens ihr Team. Auf der anderen Seite hatte Dimhausen nicht nur mit der Nervosität zu kämpfen. „Dazu waren zwei Spielerinnen angeschlagen, die ich danach auch rausgenommen habe“, berichtete Menzel, dessen Team nach einer Umstellung im zweiten Satz die Nase vorn hatte und die restlichen Durchgänge klar gewann. „Wir haben die Schwachstellen der Twistringer erkannt und diese ausgenutzt. Der Erfolg gibt uns für die kommenden Spiele viel Selbstvertrauen“, sagte der SVD-Coach zufrieden. Nur leicht enttäuscht war am Ende Feenja Jürgens: „Dimhausen war zu stark für uns. Außerdem hat es bei uns an der Annahme gehapert. Daran müssen wir unbedingt arbeiten“, kündigte sie an.