Jubel, Trubel, Heiterkeit: Der SV Heiligenfelde feiert den 2:0-Erfolg beim TuS Sudweyhe. (Vasil Dinev)

Sudweyhe. Im Vorfeld hatte Torben Budelmann angekündigt, dass die Mannschaft gewinnen würde, die weniger Fehler mache. Der Trainer des SV Heiligenfelde sollte damit Recht behalten. In einer sehr taktisch geprägten Begegnung setzte sich der Tabellendritte in der Fußball-Bezirksliga mit 2:0 (1:0) beim TuS Sudweyhe durch. Und somit mussten Benjamin Jacobeit und Sven Helms, Trainer der Hausherren, die erste Niederlage seit ihrer Amtsübernahme hinnehmen. Jede Serie hat eben mal ein Ende.

„Glaubt weiter an euch, das Spiel ist noch nicht verloren“, brüllte Jacobeit in der Schlussphase seinen Schützlingen immer wieder zu. Seine Mannen waren wahrlich am Drücker, nah am Ausgleich. Doch nur Augenblicke später die kalte Dusche: Der TuS Sudweyhe musste hinten aufmachen, lief so in einen Konter. Lars Diedrichs bediente an der Strafraumkante Malte Garlich, der in den Sechzehner lief und eiskalt zum 2:0-Endstand vollstreckte. Luft für einen 30-Meter-Spurt zu seinem Trainer Budelmann hatte er noch. Die gesamte Mannschaft sollte noch folgen. Es zeigte: Der zehnte Saisonsieg war ein hartes Stück Arbeit.

Und das von Minute eins an. Denn der formstarke TuS Sudweyhe war direkt drin in der Partie, präsentierte sich auf allen Positionen hellwach. Vorne stellten die Hausherren clever zu, ließen den SV Heiligenfelde nicht zur Entfaltung kommen. Etwas ungewohnt versuchten es die Gäste mit Björn Isensee, seines Zeichens eigentlich zentraler Mittelfeldspieler, als Innenverteidiger und Vollblut-Stürmer Joshua Brandhoff auf der Achter-Position. Der taktische Kniff von Budelmann ging zunächst nicht auf. Denn Jacobeit hatte direkt ein Gegenmittel parat, bot mit Maik Behrens nach wenigen Minuten einen zweiten Stürmer auf. „Wir wollten die beiden spielstarken Innenverteidiger zustellen und somit die langen Bälle unterbinden“, erklärte Jacobeit, der eine ordentliche Anfangsphase seiner Mannen sah. Der erste Versuch von Mittelfeldregisseur Jan-Ove Bäker war jedoch zu harmlos, strich am rechten Pfosten vorbei (12.). Nach rund zwanzig Minuten waren dann auch die Heiligenfelder in der Partie angekommen. Brandhoff schaltete sich immer wieder in der Offensive ein, scheiterte allerdings mit zwei Distanzschüssen (17., 22.). Den einzigen Fauxpas der ersten Hälfte leistete sich dann der TuS Sudweyhe in 27. Spielminute: Nach einem Abschlag eroberte Lars Diedrichs das Spielgerät, legte quer auf Stürmer Gianluca Nolte, der dann gekonnt und überlegt in die lange Ecke einnetzte. „Solche Fehler darfst du dir gegen so eine Mannschaft dann nicht erlauben“, seufzte Jacobeit. Einen weiteren Schnitzer erlaubten sich die Gäste dann kurz vor dem Pausentee. Nach präzisem Diagonalpass von Yannik Meier stand Stephen Bohl frei vor dem Keeper, schoss diesen dann aber erst an, um im zweiten Versuch das runde Leder dann drüber zu knallen (42.).

Nach dem Seitentausch stellte der TuS Sudweyhe auf einer Dreierkette um, lief den Gegner nun noch früher an. Zunächst wusste der SV Heiligenfelde noch damit umzugehen, Brandhoff hatte das 2:0 auf dem Schlappen. Nach einem spektakulären Sololauf lupfte er das Spielgerät jedoch neben den Kasten. „Den muss er einfach in die lange Ecke schieben“, meinte sein Coach Budelmann. Die Gäste mussten nun viel investieren, weil die Gastgeber immer mehr Druck ausübten und die Schlagzahl erhöhten. Immer wieder kam der TuS Sudweyhe auf dem Flügel durch. Vor allem über rechts waren die Grün-Weißen immer gefährlich. Jason-Mark Traemann setzte sich das eine ums andere Mal auf seiner Seite durch. So auch in der 79. Minute, als seine Hereingabe durch den Fünfmeterraum segelte und am langen Pfosten noch Meier erreichte. Doch sein Versuch klatsche nur an den Pfosten und von dort ins Aus. Die Heiligenfelder wehrten sich mit Mann und Maus gegen den Ausgleich, standen ausschließlich in der Defensive. Das 1:1 lag in der Luft. Immer wieder liefen die unermüdlichen Sudweyher an. Die größte Gelegenheit besaß dann der eingewechselte Justin Pakleppa, der das runde Leder nach einer Flanke per Kopfball neben das Tor setzte (83.). Besser machten es dann die Gäste auf der Gegenseite. Hier behielt Garlich einen kühlen Kopf und verwandelte zum 0:2 (85.). „Ich finde nicht, dass der Sieg unverdient ist“, resümierte Budelmann.