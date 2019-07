Weyhe. Wie fast bei jeder Mannschaft herrscht beim SV Heiligenfelde zurzeit Personalmangel. Trainer Torben Budelmann musste beim Testspiel in Weyhe ohne auch nur einen etatmäßigen Innenverteidiger auskommen. Dennoch sicherte sich der SVH nach einer Leistungssteigerung in Abschnitt zwei einen 3:1 (0:1)-Sieg beim SC Weyhe.

In Halbzeit eins noch habe sein Team den Gegner nicht genug in Bewegung gebracht, berichtete Budelmann. „Man hat auch gemerkt, dass die Jungs auf dem Platz nicht wirklich eingespielt waren.“ So wurde zum Beispiel in der Offensive ein vermeidbarer Fehlpass gespielt, den sich der SC Weyhe sicherte und mit einem langen Ball den Führungstreffer einleitete. Der Vollstrecker war Ken Purnhagen (41.). „Wir haben in der Folge viel geduldiger gespielt und besser die Seiten gewechselt“, so Budelmann zur zweiten Hälfte. Im Mittelpunkt stand immer Joshua Brandhoff, der als Vorlagengeber fungierte. Beim 1:1 für Marcel Albers (52.), beim 1:2 für Jan-Luca Sperling (55.) und beim 1:3 für Gianluca Nolte (72.). Dennoch resümierte Budelmann: „Taktisch war mir das zu wenig.“