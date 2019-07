Nicht zu stoppen war Heiligenfeldes Joshua Brandhoff (am Ball). (Thorin Mentrup)

Diepholz/Heiligenfelde. Keine Blöße hat sich der SV Heiligenfelde in der ersten Runde des Fußball-Bezirkspokals gegeben. Im Duell beim Bezirksliga-Rivalen SG Diepholz setzte sich das Team von Trainer Torben Budelmann souverän mit 3:0 (3:0) durch. Überragender Akteur war Angreifer Joshua Brandhoff, der nach zwei Jahren beim Bremen-Ligisten Brinkumer SV zum SVH zurückgekehrt war und nun in seinem ersten Pflichtspiel alle drei Treffer beisteuerte.

Bereits nach zwei Minuten schlug Brandhoff zum ersten Mal zu. „Das war der schönste Spielzug im gesamten Spiel“, schwärmte Budelmann. Über Innenverteidiger Tristan Godesberg und Mirko Garlich landete das Leder bei Till Meiners. Dessen Flanke erreichte Tobias Dickmann, der per Kopfball an SG-Torhüter Cederick Heuer scheiterte. Doch den Abpraller verwertete Brandhoff. „Ich hatte vorher gesagt, dass wir Ruhe haben, wenn wir das erste Tor machen“, schilderte Budelmann, der guten Ballbesitz-Fußball seines Teams sah. 13 Minuten waren absolviert, als Brandhoff erneut zuschlug. Heuer griff nach einem Flankenball Dickmanns daneben, sodass der Torjäger nur noch einzuschieben brauchte. „Wir haben danach den Dampf rausgenommen. Dadurch verflachte das Spiel etwas“, beobachtete Budelmann. Zumindest bis kurz vor der Pause: Dann lief Mirko Garlich los und spielte den Ball in die Tiefe auf Brandhoff, der die Kugel zum 3:0 am Keeper vorbeispitzelte (40.). Pech hatten die Gastgeber, als Thomke Disselberg am Außenpfosten scheiterte (52.). Dickmann versäumte in der Schlussminute einen weiteren SVH-Treffer, als er nach Zuspiel von Malte Garlich übers Tor schoss. „Wir sind kräfteschonend in die nächste Runde eingezogen“, bilanzierte Budelmann.