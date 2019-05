Trainer Torben Budelmann und sein SV Heiligenfelde erwarten am Donnerstagabend den TSV Wetschen. (Thorin Mentrup)

Syke-Heiligenfelde. Personell waren die Aussichten schon mal rosiger beim SV Heiligenfelde. Im Heimspiel gegen den TSV Wetschen am Donnerstagabend ab 19.30 Uhr fehlen Coach Torben Budelmann mit Tobias Dickmann und Malte Garlich noch zwei weitere Akteure im ohnehin ausgedünnten Kader. „Wirklich gelegen kommt das Spiel nicht“, sagt Budelmann.

Der Trainer will seinem Team allerdings keine Ausreden geben, sondern fordert vielmehr, dass sich diejenigen Akteure, die zuletzt nicht so im Fokus standen, besonders reinknien. „Sie haben jetzt die Chance, sich zu zeigen und sich für die neue Saison in Stellung zu bringen“, betont er. Dass der Gegner mit zum Beispiel Nils Unger und Erdal Ölge über gute Fußballer verfügt, wissen die Heiligenfelder nur zu gut. Sie sind sich aber auch ihrer eigenen Stärke bewusst: „Die Wetschener wissen auch, dass wir uns mit unseren Qualitäten nicht verstecken müssen“, ist Budelmann durchaus optimistisch.