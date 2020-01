Der TV Stuhr (am Ball Ivonne Jensen) heimste zum ersten Mal in dieser Saison zwei Siege an einem Spieltag ein. (Vasil Dinev)

Brake. Es bleibt weiter spannend in der Korbball-Niedersachsenliga: Der SV Brake I musste den Platz an der Sonne abgeben, weil er am sechsten Spieltag keinen Sieg verbuchen konnte. Neuer Spitzenreiter ist der SV Heiligenfelde, der mit zwei Erfolgen die volle Ausbeute mitnahm. Auch für die Jungspunde des FTSV Jahn Brinkum lief es herausragend. Die Schützlinge von Trainer Thorsten Böger heimsten ebenfalls zwei Siege ein. Der TSV Heiligenrode II dagegen hat die Chance auf den ersten Platz vertan. Die Mannschaft von Trainerin Meike Daneke landete am Wochenende nur einen Sieg, verlor im ersten Spiel gegen den Ovelgönner TV.

FTSV Jahn Brinkum - TSV Thedinghausen 11:7 (8:6). Nach vier Minuten führte der FTSV bereits mit 3:0, ließ auch in Folge nicht locker. „Eine gute Defensivleistung und Schnellangriffe ließen Thedinghausen nicht zum Verschnaufen kommen“, betonte Trainer Thorsten Böger. Nach der Halbzeit kam der TSV noch auf einen Korb bis auf 8:7 heran. Doch die Brinkumerinnen setzten zum Endspurt an, schraubten das Ergebnis bis auf 11:7 in die Höhe. „Die Abstimmung in der Offensive ist noch nicht so, wie sie sein sollte“, fand der Trainer ein Haar in der Suppe.

FTSV Jahn Brinkum - SV Brake I 14:13 (5:8). Anders als im ersten Spiel gerieten die Böger-Schützlinge schnell mit 0:3 ins Hintreffen. Nach der schnellen Auszeit in Minute zwei fanden die Brinkumerinnen dann zurück in die Partie. Doch Brake konnte den Vorsprung von drei Körben bis zur Pause halten. Erneut war es ein Schlussspurt, der den FTSV dann jubeln ließ. Die Brinkumerinnen münzten einen Drei-Körbe-Rückstand noch in einen 14:13-Sieg um. „Sein Spiel zu spielen, ist die Formel zum Sieg. Ganz toll gemacht“, lobte Böger seine Mädels.

TSV Thedinghausen - TV Stuhr 5:7 (2:2). Eine lange Zeit begegneten sich die beiden Teams auf Augenhöhe. So kam auch der 2:2-Pausenstand zustande. Doch durch die Treffer von Korbfrau Kristin Wessels und Jasmin Tamsen setzte sich der TV Stuhr etwas ab. Zwar markierte der TSV Thedinghausen noch den Anschluss, aber den Schlusspunkt setzte Birthe Harzmeyer mit einem Tempogegenstoß in der letzten Minute zum 7:5-Erfolg.

TSV Emtinghausen - TV Stuhr 2:4 (4:7). „Nach dem kämpferischen Hinspiel sind wir das Spiel diesmal geduldig angegangen“, erzählte Stuhrs Trainer Oliver Ihde. Das zahlte sich bereits nach acht Minuten mit einem 3:0-Vorsprung aus. Die frühen Körbe von Victoria Wessels und Stephanie Schünemann gaben der Mannschaft das nötige Selbstvertrauen. Am Ende besiegelte der TV Stuhr durch den Korb von Ivonne Jensen den Erfolg, als Emtinghausen die Abwehr öffnete, um den Zwei-Körbe-Rückstand noch wettzumachen. „Das war unser erster Vier-Punkte-Spieltag in dieser Saison, somit ist das neue Korbballjahr für uns super gestartet“, freute sich Ihde.

TuS Sudweyhe II - SV Heiligenfelde 6:9 (1:6). „In der ersten Halbzeit haben wir leider die Wurfchancen nicht konsequent ausgespielt und verwertet“, berichtete Jessica Schmidt, Teamsprecherin des TuS Sudweyhe II. Deswegen führte der Favorit Heiligenfelde zur Halbzeit bereits mit 6:1. In der zweiten Hälfte wirkte die Zweitvertretung konzentriert, konnte sich noch einmal heranrobben. Dennoch stand am Ende eine Niederlage. „Zwar war der Sieg nicht wirklich in Gefahr, doch souverän sieht anders aus. Aber wie sagt man immer: Ein gutes Pferd springt immer nur so hoch, wie es muss“, berichtete SVH-Coach Jörg Spalkhaver.

SV Heiligenfelde - SV Brake II 28:4 (14:1). Der SV Heiligenfelde stand von Beginn an in der Abwehr sehr stabil, legte die richtige Einstellung an den Tag. „Vorne spielten sich die Mädels die Chancen sehr gut heraus, besonders Kerstin Evers sowie Svenja Löhmann wussten diese mit zehn beziehungsweise sieben Treffern zu nutzen“, schwärmte Spalkhaver nach dem Kantersieg.

TSV Emtinghausen - TuS Sudweyhe II 6:11. „Endlich war der Knoten geplatzt und die vielen Korbchancen konnten erfolgreich genutzt werden“, freute sich TuS-Teamsprecherin Jessica Schmidt. In Kombination mit einer sehr starken Korbfrau und einer guten Defensive entschied Sudweyhe die Begegnung am Ende klar für sich und feierte den ersten Sieg seit dem ersten Spieltag.

Ovelgönner TV - TSV Heiligenrode II 7:3 (2:0). Sieben Minuten dauerte es, ehe der erste Wurf saß. Zwei Minuten später erhöhte Ovelgönne auf 2:0. Weitere Treffer sollten in Halbzeit eins nicht mehr fallen. „Es war ein zähes Spiel mit guten Korbfrauen auf beiden Seiten“, berichtete TSV-Teamsprecherin Imke Meyer. Der TSV stellte nun die Deckung um, um Konter zu laufen. Der Plan ging nicht auf. Stattdessen brachte der Ovelgönner TV den Sieg ungefährdet über die Zeit. „Viele Würfe sind auf den hinteren Rand und dann ins Aus gelandet“, seufzte Meyer.

TSV Heiligenrode II - SV Brake II 14:12 (6:5). Diesmal erwischte der TSV Heiligenrode II einen Auftakt nach Maß, lag nach vier Minuten mit 2:0 in Front. „Wir waren sehr beweglich in der Deckung“, erzählte Meyer. Dennoch ließ sich der SV Brake II nicht abschütteln, kam immer wieder heran. Kein Team konnte sich wirklich absetzen. Nach der Pause gelangen dem Schlusslicht Brake II jedoch drei Treffer in Folge. Auch davon ließ sich der TSV Heiligenrode aber nicht beeindrucken. Die Mannschaft von Trainerin Meike Daneke gab sich nie auf, konnte die Partie in der Schlussphase sogar noch drehen und somit den Pflichtsieg einfahren.

Weitere Informationen

FTSV Jahn Brinkum: Carina Bösselmann (4), Dana Stöver (9), Marlene Kamp (7), Lea Reiners (4), Emma Preuß, Alina Childs, Zoe Roos, Carina Ehresmann

TV Stuhr: Ivonne Jensen (3), Katharina Drawert (1), Victoria Wessels (4), Birthe Harzmeyer (2), Kristin Wessels (2), Jasmin Tamsen (1), Victoria Bialek, Stepahanie Schünemann (1)

SV Heiligenfelde: Ina Bruns (4), Kerstin Evers (10), Christine Gröhler (4), Svenja Löhmann (7), Frederike Janshen (4), Davina Dräger (2), Diana Hildebrandt (4), Vanessa Boschen (4)

TuS Sudweyhe II: Jessica Schmidt (4), Jana Nullmeyer (4), Bea Hauch (3), Bianca Moritz (1), Meret Van Hoorn (2), Mareike Spratte (2), Michelle Hoffmann (1), Katharina Krolak (1)

TSV Heiligenrode II: Gabi Brosowsky (3), Ina Kattau, Sidney Bothmer (1), Tanja Cordes (3), Meike Solte (4), Linda Brings (2), Stefanie Welge (1), Sonja Berndt (3)