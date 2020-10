Endlich auf dem Platz und endlich treffsicher: Heiligenfeldes Sören Schütte. (Thorin Mentrup)

Sören Schütte und der SV Heiligenfelde – das war bislang eine Verbindung, die vom Warten geprägt war: Als er im Winter 2019 den Sprung vom TuS Syke aus der 2. Fußball-Kreisklasse in die Bezirksliga wagte, erhielt er keine Freigabe und musste sich bis zum vorletzten Spieltag gedulden, ehe er in einem Pflichtspiel auf den Platz durfte. Die Serie 2019/20 sollte dann eigentlich die des heute 21-Jährigen werden, doch beim Vorbereitungsturnier um den Württemberg-Cup in Ristedt verletzte er sich schwer und fiel mit einem Kreuzbandriss monatelang aus. Kein Saisonspiel bestritt er, zumal direkt die Corona-Pause folgte. Schütte war wieder im Wartestand. Und dann war da ja noch das, was einen Angreifer auszeichnet: das Toreschießen. Auch damit dauerte es dementsprechend lange. Gegen den TSV Okel aber ist am vergangenen Wochenende Schüttes Knoten geplatzt. Er hat zum ersten Mal in einem Pflichtspiel für den SVH ein Tor erzielt – und will jetzt mehr.

Mit dem Treffer sei durchaus eine Last von ihm abgefallen, wenn auch nur eine kleine, sagt Schütte. „Es hat mich natürlich gefreut, endlich mein Tor machen zu können“, verdeutlicht er. Viele Gedanken um den Moment seines ersten Treffers habe er sich allerdings nicht gemacht. Die Durststrecke – zwischen seinem letzten Pflichtspieltreffer für Syke beim 3:0 gegen die TSG Seckenhausen-Fahrenhorst III im November 2018 und dem Tor im Derby gegen Okel lagen fast zwei Jahre – ist ohnehin nur auf dem Papier eine gewesen: Sperre, Verletzung, Corona-Auszeit – für Schütte war an Fußballspielien ohnehin nur selten zu denken gewesen. Das Duell gegen Okel war erst sein sechstes Ligaspiel für die Heiligenfelder. „Insofern kam mir die Wartezeit auch nicht so lang vor“, verrät er.

Der Ehrgeiz, höher zu spielen

Immer leicht sei seine Zeit dennoch nicht gewesen, gibt er zu. Es kam schon viel zusammen für das Talent. „Aber man muss den Kopf oben behalten und versuchen alles abzuhaken“, musste Schütte lernen, mit Rückschlägen umzugehen. Dabei schien sich mit dem Wechsel nach Heiligenfelde doch eigentlich ein Ziel zu erfüllen. „Ich hatte für mich den Anspruch entwickelt, höher spielen zu wollen“, war dem ehrgeizigen Angreifer schnell klar, dass beim TuS nicht Endstation sein sollte. In der A-Jugend war er vom FC Gessel-Leerßen, von dem er bereits seinen jetzigen Mitspieler Gianluca Nolte kennt, nach Syke gewechselt.

Heiligenfelde war der nächste, der deutlich größere Schritt. Über Suren Jamgotchian, der im Sommer 2018 vom TuS zum SVH zurückgekehrt ist, entstand der Kontakt zu den Heiligenfeldern. Schütte empfahl sich beim Training. Ein Stück weit sei er in eine neue Welt eingetaucht, blickt der 21-Jährige auf seine Anfänge bei seinem neuen Verein zurück. „Das war schon ein großer Unterschied, vor allem von der Schnelligkeit und vom Taktischen her. Alle sind sehr ballgewandt. Das habe ich deutlich gespürt“, musste er erst einmal Fuß fassen in einem stärkeren Team. Doch Schütte nahm die Herausforderung an. Weil er nicht spielen durfte, trainierte er, verpasste kaum eine Einheit. „Man muss eben dranbleiben“, sagt er und ist überzeugt: „Ich habe auf jeden Fall eine Entwicklung gemacht.“

Schüttes Einstellung beeindruckt auch seinen Trainer Torben Budelmann. „Ich habe riesigen Respekt davor, welchen Weg Sören gegangen ist. Diese Geduld hat nicht jeder. Sören hat jeden Rückschlag weggesteckt und von Beginn an von den anderen gelernt, um sich Schritt für Schritt zu verbessern.“ Deshalb baut der Coach auch in Zukunft auf seinen Schützling: „Natürlich wird er immer wieder Spielzeit bekommen. Seine Aufgabe ist es dann, mit Toren und guten Leistungen auf sich aufmerksam zu machen.“ Worte, die sich der 21-Jährige zu Herzen nimmt. Er fühlt sich wohl beim SVH. Selbst nach seiner langen Verletzungspause war es kein Thema für ihn, bei einem anderen Klub einen Neustart zu versuchen. In einer niedrigeren Spielklasse, in der er mehr Tore schießen könnte, und in einem Klub, in dem er ganz sicher Stammkraft wäre. Schütte hat sich bewusst gegen diesen vermeintlich leichteren Weg entschieden und wird bis jetzt dafür belohnt: In vier der acht Saisonspiele stand er auf dem Platz, gegen Okel zum zweiten Mal in der Startformation. „Ich fühle mich angekommen, aber nicht erst seit dem Tor. Ich war immer ein Teil der Mannschaft“, sagt er. Das Vertrauen, das ihm entgegengebracht werde, wolle er zurückzahlen.

Sein Treffer gibt Schütte weiteren Auftrieb. Er sehe sich angesichts der starken Konkurrenz im Angriff, wo im Sturmzentrum Joshua Brandhoff der Platzhirsch ist, weiter in der Rolle des Herausforderers, „aber ich will mich weiter beim Training und in den Spielen empfehlen“, sucht er seine Chance. Durch die langen Phasen des Wartens hat er die nötige Geduld gelernt. „Ich will gesund bleiben, so viele Spiele wie möglich machen und weiter lernen“, nennt er seine Ziele für diese Spielzeit. Er müsse die Trainer Torben Budelmann und Mustafi Cali überzeugen, auf ihn zu setzen.

In dieser Hinsicht war sein Treffer gegen Okel sicherlich nicht das schlechteste Argument. Klar, dass der Angreifer, der am liebsten im Sturmzentrum spielt, aufgrund seiner Geschwindigkeit aber auch über die Flügel kommen kann, darauf hofft, gegen die TSG Seckenhausen-Fahrenhorst weitere Einsatzminuten zu erhalten. An das Hinspiel haben die Heiligenfelder schlechte Erinnerungen, verloren sie es doch 0:4. Die Chancen zur Revanche beurteilt Schütte dennoch gar nicht so schlecht: „Wir sind inzwischen deutlich besser eingespielt. Das wollen wir am Sonntag zeigen.“ Wenn es nach ihm ginge, erneut mit ihm in der Startformation.