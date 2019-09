Nicht ganz zufrieden mit dem Remis: Heiligenfeldes Trainer Torben Budelmann. (Thorin Mentrup)

Heiligenfelde. Da war mehr drin! Der SV Heiligenfelde gab bei einem lauen Sommerkick zwar den Ton auf dem Rasen an, belohnte sich dennoch nicht mit dem zweiten Treffer. So hieß es am Ende in der Fußball-Bezirksliga 1:1-Unentschieden gegen den TuS Sulingen II.

Ganz zufrieden war Heiligenfeldes Trainer Torben Budelmann nicht mit dem Remis. Kein Wunder, seine Schützlinge waren im zweiten Abschnitt dem Siegtreffer näher als die Gäste aus Sulingen, die während der gesamten Partie nur wenige Chancen kreierten. Der Gastgeber dagegen versuchte immer wieder mit langen Diagonalbällen hinter die Kette zu kommen, was auch einige Male gelang. Doch die Führung fiel nach einer Ecke. Schließlich konnte sich Frank Weseloh durchsetzen und zum 1:0 verwerten (18.). Allerdings nur wenige Minuten später direkt die kalte Dusche: Weil der SV Heiligenfelde es nicht schaffte, den Ball aus dem eigenen Strafraum zu klären, schnappte sich Bennet Könker das Spielgerät und schob unbedrängt zum 1:1 ein (24.). Weitere Hochkaräter blieben auf beiden Seiten Mangelware.

Das änderte sich im zweiten Abschnitt. Immer wieder machte der SVH vor allem über die rechte Seite Dampf, die Reserve kam teilweise nicht mehr hinterher. Einige Flanken fanden den Weg ins Zentrum. Doch verwerten konnte Gianluca Nolte keine dieser Hereingaben. Auch durch Budelmanns Wechsel kam noch mal neuer Schwung in die Partie. „Aber irgendwie fehlte immer der letzte Pass“, registrierte der Coach. Und so blieb es dann nach 90 Minuten beim 1:1. „Das ist ärgerlich, weil wir zwei Punkte verschenkt haben. Das Quäntchen Glück hat dann heute auch gefehlt“, so Budelmann. Ein ausführlicher Bericht folgt in der Montag-Ausgabe.