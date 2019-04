Kirchweyhe. In ihrem letzten Spiel in der Tischtennis-Verbandsliga Süd haben die Spielerinnen der SV Kirchweyhe für eine kleine Überraschung gesorgt: Gegen den Vizemeister TTC Lechstedt erkämpfte sich die SVK ein 7:7. „Ein gewonnener Punkt“, wie Mannschaftssprecherin Martina Nöhren nach der Partie sagte.

„Mit diesem Ergebnis haben wir überhaupt nicht gerechnet“, zeigte sich Nöhren vom Spielausgang doch etwas überrascht. Ohne Erwartungen waren die Kirchweyherinnen in diese Begegnung gegangen. Das Match startete mit einem knappen Sieg und einer klaren Niederlage in den Doppeln. Nach einem ausgeglichenen ersten Einzeldurchgang stand es zwischen beiden Mannschaften 3:3. Danach drehten die Gastgeberinnen auf und starteten einen Lauf: Qiuping Jia-Sänger gewann deutlich gegen Lechstedts Nummer eins Bettina Marx mit 3:0. „Sie hatte wohl keinen so guten Tag erwischt“, wusste Martina Nöhren um die durchwachsene Leistung ihrer Gegnerin. Christina Lübben verbuchte gegen Lea Baule einen Fünfsatzerfolg und Nöhren machte es gegen Susanne Peter mit ihrem 3:0-Erfolg kurz und schmerzlos.

Ein kleiner Durchhänger

Die Kirchweyherinnen lagen mit 6:3 gegen den Vizemeister vorne. „Die Euphorie war bei den Mädels natürlich groß, vielleicht auch zu groß. Mir war schon klar, dass es noch eng werden könnte“, wusste die SVK-Mannschaftssprecherin – und sie sollte Recht behalten. Zunächst hatte Colette Rode, die im vergangenen Spiel beim SG Ronnenberg ihre Verbandsliga-Premiere feierte, gegen Stefanie Rössig nach vier Sätzen mit 1:3 das Nachsehen. Und auch in den ersten beiden Überkreuzduellen mussten sich Nöhren gegen Marx und Jia-Sänger gegen Peter mit 1:3 geschlagen geben. „Natürlich kommt es darauf an, wer gegen wen spielt. Aber man muss da auch realistisch sein. Wir waren wohl etwas blind vor Euphorie“, wusste Nöhren den kleinen Durchhänger ihrer Mannschaft einzuordnen. Nach einem weiteren Sieg durch Lübben und einer Niederlage von Rode gegen Baule lautete das Ergebnis am Ende 7:7.

Anders als in der vergangenen Partie gegen die SG Ronnenberg, nach der sich die Kirchweyherinnen über das 7:7 ärgerten, herrschte in diesem Fall nach zwei Stunden und 50 Minuten große Freude: „Alle haben sich über diesen Punkt riesig gefreut, weil es auch so unerwartet kam. Wenn es die ganze Saison so gut gelaufen wäre wie in diesem Spiel, würden wir vielleicht ganz woanders stehen“, sagte Martina Nöhren, deren Team in der kommenden Saison wieder in der Landesliga auflaufen wird. „Auch wenn es ein nette Erfahrung war, freuen wir uns auf die Landesliga. Wir möchten gerne wieder Erfolge feiern“, sagte die Mannschaftssprecherin, die mit ihren Mitstreitereinnen zukünftig auf Jaqueline Franz verzichten muss. „Aus beruflichen Gründen muss sie aufhören. Mal schauen, wer demnächst zu uns stoßen wird“, blickte Martina Nöhren gespannt in die Zukunft.

Weitere Informationen

SV Kirchweyhe - TTC Lechstedt 7:7

Qiuping Jia-Sänger/Christina Lübben - Lea Baule/ Susanne Peter 7:11, 14:12, 11:7, 5:11, 11:8; Martina Nöhren/Colette Rode - Bettina Marx/Stefanie Rössig 11:13, 8:11, 5:11, Qiuping Jia-Sänger - Lea Baule 2:11, 4:11, 2:11; Christina Lübben - Bettina Marx 13:11, 12:10, 8:11, 11:8; Martina Nöhren - Stefanie Rössig 11:6, 11:3, 11:6; Colette Rode - Susanne Peter 4:11, 11:13, 6:11; Qiuping Jia-Sänger - Bettina Marx 11:6, 11:6, 11:8; Christina Lübben - Lea Baule 8:11, 11:6, 11:8, 9:11, 11:6; Martina Nöhren - Susanne Peter 11:9, 11:8, 11:7; Colette Rode - Stefanie Rössig 3:11, 11:8, 7:11, 5:11; Martina Nöhren - Bettina Marx 9:11, 7:11, 11:4, 5:11; Qiuping Jia-Sänger - Susanne Peter 4:11, 11:8, 6:11, 3:11; Christina Lübben - Stefanie Rössig 11:7, 11:5, 11:4, Colette Rode - Lea Baule 7:11, 3:11, 8:11 NKN