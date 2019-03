Landkreis Diepholz. Der Traum von der Vizemeisterschaft in der 1. Tischtennis-Bezirksklasse 8 ist für die Herrenmannschaft der SV Kirchweyhe nach der deutlichen 3:9-Niederlage beim Mitkonkurrenten SC Marklohe III so gut wie geplatzt. Mit dem drohenden Abstieg muss sich der TSV Heiligenrode III nach dem 6:9 gegen den TTC Haßbergen auseinandersetzen: Er hat nur noch geringe Chancen, den Relegationsrang zu verlassen angesichts von vier Punkten Rückstand auf den TSV Bassum. Der SC Twistringen II spielte beim Neuling TuS Lemförde 8:8.

SC Marklohe III - SV Kirchweyhe 9:3. Die Gäste mussten ihr mittleres Paarkreuz mit Malte Bode und Carsten Pönitz ersetzen, kamen aber trotzdem mit zwei Siegen in den Eingangsdoppeln ins Spiel. Die Einser Jens Nagel/Sven Thöle bezwangen die Markloher Zweierpaarung Ralf Menze/Henning Vogel in vier Sätzen, während am Nebentisch das Ersatzduo Ralf Bokelmann/Frederic von Guilleaume gegen das Spitzendoppel der Gastgeber eine glatte Dreisatzniederlage quittieren musste. Etwas überraschend war das deutliche 3:0 des Dreierdoppels Christian Timmermann/Andree Schmidt gegen Hajo Thiart/Carsten Kühlcke. Doch in den folgenden Einzeln hatten die Gastgeber ein spielerisches Übergewicht und zeigten sich in den entscheidenden Fünfsatzspielen mit einer 4:1-Bilanz nervenstärker. Hier gelang Ralf Bokelmann in der Mitte mit 15:13 im fünften Satz über Hajo Thiart der einzige Punktgewinn für die SVK.

TSV Heiligenrode III - TTC Haßbergen 6:9. Bereits in den Eingangsdoppeln mussten die Gastgeber mit zwei Niederlagen etwas unerwartet Federn lassen, hier war nur die Einserpaarung Uwe Hünnekens/Denise Kleinert mit einem knappen 17:15-Viersatzsieg über Bastian Meyer/Ralph Rößler erfolgreich. Vorentscheidend waren dann die vier Haßbergener Siege am Stück im ersten Einzeldurchgang. Nur Uwe Hünnekens, Denise Kleinert, Wolfgang Pelka, Olaf Hünnekens und Marcus Neumann konnten aus TSV-Sicht je einmal dagegenhalten und für ihr Team punkten.

TuS Lemförde - SC Twistringen II 8:8. Die Lemförder verspielten ihre letzte Chance auf den Relegations-Abstiegsplatz acht, die Twistringer verloren den Anschluss an Platz zwei. Die Gäste taten sich anfangs mit dem Verlust aller drei Eingangsdoppel schwer und lagen auch zur Mitte des zweiten Einzeldurchgangs noch mit 4:8 im Hintertreffen. Doch in einem Kraftakt schafften Lars Kramer, Markus Bavendiek und Axel Meyer sowie das Schlussdoppel Maik Beermann/Lukas Bollhorst mit ihren Siegen das am Ende verdiente Unentschieden für die Delmestädter.

Weitere Informationen

TuS Lemförde - SC Twistringen II 8:8

Lars Reddehase/Kai Hensel - Bernd Siemers/Lars Kramer 11:9, 11:9, 11:8; Hendrik Wiechering/Dimitri Dall - Maik Beermann/Lukas Bollhorst 11:4, 12:10, 11:9; Marco Cloppenburg/Willi Lofi - Markus Bavendiek/Axel Meyer 11:6, 10:12, 11:8, 11:9; Reddehase - Bollhorst 9:11, 11:2, 11:4, 11:4; Wiechering - Beermann 5:11, 9:11, 5:11; Cloppenburg - Lars Kramer 11:8, 9:11, 7:11, 11:9, 12:10; Hensel - Siemers 11:6, 9:11, 5:11, 3:11; Dall - Meyer 7:11, 11:6, 16:14, 9:11, 11:4; Lofi - Bavendiek 12:14, 8:11, 6:11; Reddehase - Beermann 11:9, 12:10, 11:8; Wiechering - Bollhorst 9:11, 12:10, 11:9, 6:11, 6:11; Cloppenburg - Siemers 11:9, 8:11, 11:7, 11:6; Hensel - Lars Kramer 11:13, 8:11, 10:12; Dall - Bavendiek 9:11, 10:12, 12:10, 8:11; Lofi - Meyer 11:2, 8:11, 6:11, 5:11; Lars Reddehase/Kai Hensel - Maik Beermann/Lukas Bollhorst 10:12, 11:7, 6:11, 4:11.

TSV Heiligenrode III - TTC Haßbergen 6:9

Uwe Hünnekens/Denise Kleinert - Bastian Meyer/Ralph Rößler 11:6, 8:11, 11:4, 17:15; Wolfgang Pelka/Olaf Hünnekens - Maic Grötzner /Claus Meyer 6:11, 7:11, 6:11; Marcus Neumann/Reiner Segelken- Thomas Riekenberg/Tim Eckert 11:2, 5:11, 9:11, 5:11; Uwe Hünnekens - Grötzner 9:11, 11:7, 6:11, 11:4, 11:6; Denise Kleinert - Bastian Meyer 12:14, 9:11, 12:10, 10:12; Pelka - Rößler 10:11, 6:11, 5:11; Olaf Hünnekens - Claus Meyer 10:12, 10:12, 7:11; Neumann - Eckert 11:13, 5:11, 4:11; Segelken - Riekenberg 6:11, 11:3, 11:9, 11:1; Uwe Hünnekens - Bastian Meyer 9:11, 6:11, 17:19; Denise Kleinert - Grötzner 11:3, 11:2, 17:15; Pelka - Claus Meyer 11:9, 11:7, 11:8; Olaf Hünnekens - Rößler 8:11, 7:11, 3:11; Neumann - Riekenberg 8:11, 11:8, 11:8, 11:4; Segelken - Eckert 8:11, 11:3, 12:10, 5:11, 8:11.

SC Marklohe III - SV Kirchweyhe 9:3

Bernd Heyne/Holger Kruse - Ralf Bokelmann/Frederic von Guilleaume 11:5, 11:9, 11:8; Ralf Menze/Henning Vogel - Jens Nagel/Sven Thöle 6:11, 9:11, 11:4, 5:11; Carsten Kühlcke/Hajo Thiart - Christian Timmermann/Andree Schmidt 7:11, 7:11, 3:11; Kruse - Thöle 12:10, 11:8, 11:7; Heyne - Nagel 11:9, 7:11, 11:8, 11:6; Menze - Timmermann 8:11, 11:5, 13:15, 11:5, 11:7; Thiart - Bokelmann 9:11, 11:4, 11:3, 6:11, 13:15; Kühlcke - von Guilleaume 13:11, 11:9, 7:11, 15:13; Vogel - Schmidt 11:5, 3:11, 11:7, 7:11, 11:9; Kruse - Nagel 13:11, 7:11, 6:11, 11:8, 11:8; Heyne - Thöle 15:13, 10:12, 4:11, 11:9, 11:8; Menze - Bokelmann 9:11, 11:1, 11:9, 12:10 EHF