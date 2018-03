Dem Klassenerhalt in der Landesliga ganz nah sind Jacqueline Franz und die Tischtennisspielerinnen der SV Kirchweyhe nach dem klaren Erfolg über den TSV Bokeloh. (UDO MEISSNER)

Kirchweyhe. Mit ihrem höchsten Saisonsieg haben die Tischtennisspielerinnen der SV Kirchweyhe den Klassenerhalt in der Landesliga Hannover fast schon perfekt gemacht. Gegen das Schlusslicht TSV Bokeloh feierten sie in eigener Halle einen ungefährdeten 8:1-Erfolg. Schon am kommenden Wochenende könnten die Kirchweyherinnen den Ligaverbleib endgültig eintüten.

Der Blick auf die Landesliga-Tabelle lässt die SVK-Damen strahlen: Als Vierter ist die Differenz zum Aufstiegsrelegationsplatz mit vier Zählern kleiner als die zum Abstiegsrelegationsplatz, die sechs Punkte beträgt. Neue Ziele rufen sie allerdings nicht aus. Der Klassenerhalt genießt weiterhin höchste Priorität. „Für uns ist die Sache erst durch, wenn sie wirklich durch ist“, sagte Mannschaftssprecherin Martina Nöhren. Dennoch tue der Blick auf die Tabelle natürlich gut. Sollte Spitzenreiter TSV Loccum am Sonnabend beim TSV Steinbergen, der momentan den Abstiegsrelegationsrang belegt, gewinnen, reicht Kirchweyhe im Auswärtsspiel beim HSC Blau-Weiß Tündern bereits ein Unentschieden zum sicheren Verbleib in der Landesliga.

Die Vorzeichen vor dem wichtigen Spiel gegen Bokeloh standen gar nicht gut: Unter der Woche waren Jia-Sänger, Nöhren und Franz gesundheitlich angeschlagen. Das Trio meldete sich aber rechtzeitig für die Partie wieder fit. Von den Problemen war dann an der Platte bei allen Akteurinnen nichts mehr zu spüren. Sie ließen den Gästen keine Chance. Jia-Sänger/Lübben und Nöhren/Franz sorgten mit ihren Viersatzsiegen in den Eingangsdoppeln für einen erfolgreichen Start. Das Kirchweyher Quartett zeigte sich auch in den Einzeln deutlich überlegen. Jia-Sänger kassierte im Duell der Einser gegen Sabine Politz in fünf engen Sätzen die einzige Niederlage der Gastgeberinnen. „Das war schade, weil Qiuping stark gespielt hat“, sagte Nöhren. Weil aber alle anderen Partien an die Sportvereinigung gingen, fiel die Niederlage nicht weiter ins Gewicht.