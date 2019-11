Christina Lübben und die SV Kirchweyhe gewannen deutlich in Hannover. (Michael Braunschädel)

Zwei Spiele, zwei Siege: Die Tischtennisspielerinnen der SV Kirchweyhe und des TSV Heiligenrode II haben unserem Verbreitungsgebiet die Maximalausbeute in der Landesliga beschert. Die SVK behielt bei der dritten Mannschaft von Hannover 96 mit 8:3 die Oberhand, der TSV setzte sich gegen den TTC Borstel mit 8:4 durch. Für Heiligenrode war es im achten Spiel der achte Sieg, Kirchweyhe steht nach dem vierten Erfolg in sieben Spielen auf Rang vier. Beide Teams sind voll auf Kurs.

Hannover 96 III - SV Kirchweyhe 3:8. Dass die Kirchweyherinnen zum vergangenen Mal so gut waren, ist schon eine ganze Weile her, wie Mannschaftssprecherin Martina Nöhren berichtete. „Das ist acht Jahre her. Da waren wir nach der Hinserie ebenfalls Vierter und dann auch am Ende.“ Dieses Mal ist sogar die Chance da, bis zum Jahresende noch auf Rang zwei zu springen. Diese Möglichkeit hielten sich die Kirchweyherinnen mit dem Sieg in Hannover offen. Die 96-Talente erwiesen sich als durchaus harte Kontrahentinnen. Sie schenkten den Kirchweyherinnen nichts. Eng war es bereits im ersten Doppel, das Nöhren und Christine Michael nach einer 1:0-Satzführung in den folgenden Durchgängen jeweils mit dem Minimalabstand von zwei Zählern noch abgaben. Qiuping Jia-Sänger und Christina Lübben machten dagegen kurzen Prozess in drei klaren Sätzen.

In den Einzeln legte die SVK eine Siegesserie hin und gewann fünf Partien in Serie. „Es waren viele enge Sätze dabei“, machte Nöhren deutlich, wie sehr die Gäste um jeden Zähler kämpfen mussten. Jia-Sänger verlor im ersten Satz bei einer 10:2-Führung kurzzeitig den Faden, fand aber rechtzeitig wieder in die Spur. Auch Nöhren hatte es nicht leicht, lag nach einem 1:11 im dritten Satz mit 1:2 im Hintertreffen. „Das war frustrierend, aber ich habe dann noch irgendwie die Kurve gekriegt“, atmete Kirchweyhes Nummer drei nach dem Duell mit Henriette Hinrichs auf. Weil Jia-Sänger auch das zweite Fünf-Satz-Spiel des gesamten Matches gewann, war Kirchweyhe beim Stand von 6:1 klar auf Kurs. Kirchweyhes Spitzenspielerin war es dann auch, die die Partie zumachte: Mit dem Vier-Satz-Erfolg über Silvia Schmidt krönte sie ihren Top-Tag mit drei Siegen in den Einzeln sowie einem Erfolg im Doppel. „Mehr geht nicht“, sagte Nöhren anerkennend.

TSV Heiligenrode II - TTC Borstel 8:4. Der TSV ist nicht zu bremsen, „aber gegen Borstel war es wohl das schwerste Spiel bislang“, stellte Mannschaftssprecherin und Spitzenspielerin Denise Kleinert nach dem mehr als dreistündigen Duell fest. Die Gäste stellten die Heiligenroderinnen vor teilweise große Herausforderungen. „Aber wir haben das dann gut gemeistert“, war Kleinert zufrieden.

Borstel hatte sich etwas einfallen lassen, um den Klassenprimus zu ärgern. Im Doppel spielten das erste Mal in dieser Saison die Zwillinge Melanie Rieke und Yvonne Tielke zusammen. „Das war ein Spiel auf Messers Schneide“, kommentierte Kleinert den Fünf-Satz-Krimi, den sie an der Seite ihrer Tochter Emily für sich entschied. Weitaus weniger Mühe hatten Julia Aust und Jill Bannach im zweiten Doppel: Sie gewannen glatt in drei Sätzen. Damit war der Grundstein für den achten Sieg im achten Spiel gelegt.

Im Einzel lief es dann zunächst weiterhin nach Plan. Bis auf die angeschlagen Julia Aust, die Probleme mit dem Ellbogen plagen, gewannen die Heiligenroderinnen ihre Spiele. Denise Kleinert gewann sogar erstmals gegen Tielke und Rieke, einmal in vier und einmal in drei Sätzen. Die Zwillinge bringen reichlich höherklassige Erfahrung mit, dieses Mal aber war Kleinert deutlich zu stark. Sie zeigte sich in fünf Sätzen gegen Kathrin Frommknecht nervenstark, hatte im zweiten Einzel dann aber knapp im Entscheidungssatz das Nachsehen. Ihr Überkreuzduell verlor sie glatt, war aber nie außer Reichweite. Aust blieb in den Topduellen sieglos, schnupperte aber gegen Tielke am Erfolg, Bannach bestätigte dagegen, dass sie auf dem besten Weg ist, sich aus ihrem kleinen Leistungsloch herauszukämpfen: Zwei Siege im Einzel steuerte das Talent bei. Nun haben die Heiligenroderinnen die Chance, die Hinrunde zu krönen: An diesem Sonnabend ist der TSV Fuhlen der Gegner – und damit der Tabellenzweite. „Das wird noch einmal schwer, aber jetzt wollen wir auch die perfekte Hinrunde“, sagte Kleinert.

Hannover 96 III - SV Kirchweyhe 3:8

Jana Reinelt/Sofie Boguslavska - Martina Nöhren/Christine Michael 8:11, 14:12, 14:12, 11:9; Silvia Schmidt/Henriette Hinrichs - Qiuping Jia-Sänger/Christina Lübben 3:11, 6:11, 8:11; Reinelt - Lübben 5:11, 11:9, 7:11, 9:11; Boguslavska - Jia-Sänger 9:11, 3:11, 10:12; Schmidt - Michael 3:11, 3:11, 10:12; Hinrichs - Nöhren 7:11, 11:6, 11:1, 10:12, 7:11; Reinelt - Jia-Sänger 12:10, 6:11, 6:11, 11:8, 9:11; Boguslavska - Lübben 8:11, 11:9, 11:7, 11:8; Schmidt - Nöhren 7:11, 8:11, 1:11; Hinrichs - Michael 11:9, 11:5, 11:9; Schmidt - Jia-Sänger 12:10, 3:11, 6:11, 4:11

TSV Heiligenrode II - TTC Borstel 8:4

Denise Kleinert/Emily Kleinert - Melanie Rieke/Yvonne Tielke 11:6, 6:11, 8:11, 12:10, 11:8; Julia Aust/Jill Bannach - Teresa Dörries/Kathrin Frommknecht 11:8, 11:9, 11:5; D. Kleinert - Tielke 4:11, 11:9, 11:3, 11:7; Aust - Rieke 5:11, 2:11, 5:11; E. Kleinert - Frommknecht 8:11, 11:5, 7:11, 12:10, 11:7; Bannach - Dörries 11:7, 12:10, 11:7; D. Kleinert - Rieke 11:5, 11:8, 11:6; Aust - Tielke 8:11, 11:7, 11:6, 3:11, 7:11; E. Kleinert - Dörries 9:11, 11:3, 8:11, 11:8, 9:11; Bannach - Frommknecht 11:7, 2:11, 11:5, 8:11, 12:10; E. Kleinert - Rieke 11:13, 9:11, 6:11; D. Kleinert - Dörries 11:2, 11:4, 10:12, 11:5 THR