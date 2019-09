Kirchweyhe. Im zweiten Saisonspiel hat es die Tischtennis-Asse der SV Kirchweyhe in der Damen-Landesliga erwischt: Gegen den SV Fuhlen mussten sie die erste Niederlage einstecken. Die fiel am Ende mit 2:8 auf dem Papier recht deutlich aus.

Gegen die in den vergangenen Spielzeiten im oberen Bereich der Liga platzierten Gäste, die auch in diesem Jahr einen blitzsauberen Start hingelegt hatten, mussten die Kirchweyherinnen auf ihre Nummer drei Martina Nöhren verzichten. Dafür rückte Colette Heisig nach. Waren die Eingangsdoppel mit je einem Sieg für beide Mannschaften noch ausgeglichen verlaufen, wendete sich in den Einzeln das Blatt zugunsten Fuhlens. Der TSV entschied sieben der acht Duelle für sich. Den einzigen Sieg für die Gastgeberinnen fuhr Qiuping Jia-Sänger ein: Die Spitzenspielerin ließ Fuhlens Nummer zwei Susanne Grupe in drei Sätzen keine Chance.

Mehr wollte den Kirchweyherinnen in der Folge allerdings nicht gelingen. Am Ende musste es sich für sie anfühlen wie in der vergangenen Saison: Denn aus den engen Spielen gingen sie zumeist als Verlierer von der Platte. Christine Michael kämpfte sich nach einem 0:2-Satzrückstand gegen Anna Schnur mit großem Aufwand und starken Nerven im vierten Durchgang (16:14) wieder ins Match, um dann doch mit 5:11 den Kürzeren zu ziehen, während es zwischen Christina Lübben und Grupe sogar noch enger zuging: Am Ende hatten beide Spielerinnen jeweils 49 Punkte gesammelt, doch die TSV-Akteurin entschied den letzten Durchgang mit 11:9 für sich. In Heisigs Vergleich mit Schnur brachte sogar erst die Verlängerung des Entscheidungssatzes Klarheit über Sieg und Niederlage – und wieder stand die SVK mit leeren Händen da. 10:12 musste sich Heisig beugen, obwohl sie sich aus ihrem Zwischentief im vierten Satz (1:11) gekämpft hatte. Das Glück war den Gastgeberinnen – wieder einmal – nicht hold.

Kirchweyhe bleibt nun viel Zeit, um sich auf das Spiel beim TTV 2015 Seelze II vorzubereiten. Es findet erst am 27. Oktober statt.