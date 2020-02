Vorzeitiges Saisonende: Jan Grashoff (r.) und Sven Thöle werden nicht mehr für die SV Kirchweyhe in der Bezirksliga aufschlagen. Der Verein hat das Team vom Punktspielbetrieb zurückgezogen. (Michael Braunschädel)

Kirchweyhe. Paukenschlag in der Tischtennis-Abteilung der Sportvereinigung Kirchweyhe und Umgebung! Mit sofortiger Wirkung vom 6. Februar zieht der Verein die erste Herrenmannschaft vom Punktspielbetrieb in der Bezirksliga 4 zurück.

Auslöser dafür war, dass die SVK zum Auswärts-Punktspiel am Freitagabend beim Tabellenletzten TSV Bokeloh keine spielfähige Sechsermannschaft aufstellen konnte. Da nur drei Aktive trotz intensiver Ersatzspielersuche zur Verfügung standen, entschloss man sich am Vorabend der Begegnung zu diesem drastischen Schritt. Im Punktspielbetrieb für Sechsermannschaften ist eine Mindestanzahl von vier spielfähigen Aktiven vorgeschrieben.

Gemäß der Wettspielordnung des Tischtennisverbandes Niedersachsen (TTVN) belegt eine zurückgezogene Mannschaft in dieser Spielzeit den letzten noch zu vergebenden Tabellenplatz ihrer Gruppe. Demnach gibt es für die neun verbleibenden Bezirksligisten nur noch einen direkten Absteiger. Ein weiteres Team muss in die Relegation. Weiter heißt es vorab, alle von einer zurückgezogenen Mannschaft ausgetragenen Mannschaftskämpfe werden in der Tabelle weder für sie selbst noch für ihre Gegner berücksichtigt. Die bisherigen Resultate werden also annulliert. Die Einsätze und Ergebnisse der Spieler – sowohl von der SVK als auch von den Kontrahenten – werden dagegen weiterhin berücksichtigt, unter anderem wegen der Berechnung der Tischtennis-Rating-Werte.

Die zurückgezogene Mannschaft darf in der nachfolgenden Spielzeit nur als neues Team in der untersten Spielklasse gemeldet werden. Die SVK hat durch seinen Rückzug also keinen Anspruch mehr auf einen Platz in der Bezirksliga. Dieser Regelverstoß, das „Zurückziehen einer Mannschaft im Erwachsenenbereich in der laufenden Spielsaison“, zieht außerdem ein automatisch fälliges Ordnungsgeld in Höhe von 150 Euro für den Verein nach sich.