Twistringen-Mörsen. Der SV Mörsen-Scharrendorf präsentiert sich im Punktspieljahr 2019 weiterhin in guter Verfassung. Nach dem Sieg über den TVE Nordwohlde bezwang die Mannschaft von Trainer Stefan Müller am Mittwochabend auch den TuS St. Hülfe-Heede. Knapp mit 1:0 (0:0) behielten die Gastgeber die Oberhand und verbesserten sich auf den achten Tabellenrang.

Das goldene Tor erzielte Angreifer Christian Horstmann wenige Minuten nach Beginn der zweiten Hälfte: Nach einer Hereingabe von André Nienaber drehte er sich geschmeidig um die eigene Achse und lenkte den Ball ins Tor. Dieser Treffer in der 52. Minute machte den Unterschied im Duell zweier ausgeglichener Mannschaften. „Wir hätten uns auch nicht beschweren dürfen, wenn das Spiel unentschieden ausgegangen wäre“, sagte SVMS-Fußballspartenleiter Andreas Siegmann gewohnt ehrlich.

Einen Zähler hätten sich die Gäste auch deshalb durchaus verdient gehabt, weil sie immer wieder mit viel Tempo nach vorn spielten. Die Gastgeber hatten durchaus Mühe mit dem TuS. Sie hielten aber dennoch zum zweiten Mal im zweiten Pflichtspiel des Jahres die Null - zum einen, weil sie sich 90 Minuten lang nach Kräften wehrten, mit Marcel Bavendiek einen aufmerksamen Schlussmann hatten und selbst den Weg nach vorn suchten, zum anderen, weil die Angriffe des Aufsteigers zu oft am letzten Pass scheiterten. Trotzdem sprach Siegmann von einem „guten und schnellen Gegner“.

Vor allem in der Anfangsphase drückten die Gäste aufs Gaspedal und hatten früh durch Hannes Göbel die erste Großchance, doch Bavendiek war zur Stelle und bewahrte sein Team vor einem Rückstand (5.). Es dauerte rund zehn Minuten, bis Mörsen besser in die Partie fand. Niels Heuermann (11.), Finn Eilks (18.) und Bjarne Uhlhorn (22.) sendeten die ersten offensiven Lebenszeichen. Auffällig: Besonders bei Standards sorgten die Gastgeber für Gefahr. Meist hatte dabei André Nienaber seine Füße im Spiel. Auf der anderen Seite parierte Bavendiek klasse gegen Bastian Benzien (37.). Es hätte zur Pause auch gut und gerne 2:2 stehen können. Die Mehrzahl der Angriffe hatten die Gäste.

Nach Horstmanns Knotenlöser zu Beginn der zweiten Hälfte verpasste Bastian Bösking nach einer Nienaber-Ecke per Kopf die Vorentscheidung (58.). So musste Mörsen um den Erfolg bangen, denn Hülfe-Heede hatte sich noch nicht aufgegeben. Die Gäste liefen weiter an, fanden aber keine Antwort mehr. Bavendiek entschärfte einen zu kurzen Rückpass Nienabers gerade noch rechtzeitig (67.), Göbel verfehlte in der Schlussphase das Tor knapp (83.). So war Mörsens Arbeitssieg perfekt. Am Wochenende holt die Müller-Elf nun zum dritten Streich aus. Am Sonntag erwartet sie Spitzenreiter TuS Wagenfeld.

SV Mörsen-Scharrendorf - TuS St. Hülfe-Heede 1:0 (0:0)

SV Mörsen-Scharrendorf: Bavendiek - Brinkmann (75. Schütte), Sommerfeld, Uhlhorn, Nienaber, Bösking, Uludasdemir (67. Dames), Eilks, Horstmann, Landwehr, Heuermann

Tor: 1:0 Christian Horstmann (52.)