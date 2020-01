Der SV Osterbinde (links: Armin Kurbardovic gegen Bramstedts Lukas Wickbrand) feierte seine Rückkehr zur Bassumer Hallen-Stadtmeisterschaft. (Thorin Mentrup)

Osterbinde. Kurz vor Weihnachten waren sie zurück an der Stätte eines ihrer größten Triumphe: Im Jahr 2014 hatte der SV Osterbinde die Bassumer Hallen-Stadtmeisterschaft gewonnen, war wenige Monate zuvor sogar als Meister in die 2. Kreisklasse aufgestiegen. Für einen kleinen Verein wie den SVO, der klar im Schatten von Klubs wie dem TSV Bassum steht, „war das unglaublich“, wie sich Hartmut Segelhorst, damals wie heute Fußballspartenleiter, erinnert. Doch die schönen Zeiten waren alsbald vorbei. Der SVO verschwand vor drei Jahren mit seiner ersten Herrenmannschaft von der Bildfläche – und kehrte erst im Jahr 2019 wieder zurück. Nicht als Hallen-Stadtmeister, aber das ist nicht das, was zählt im nicht einmal 1000 Einwohner starken Dorf. Überhaupt wieder dabei zu sein – das zählte mindestens genau so viel, verrät Hüseyin Yesil, der Trainer der Osterbinder.

Yesil, in der Region auch durch sein ehemaliges Wirken als Schiedsrichter auf Bezirksebene bekannt, war eine der treibenden Kräfte, um eine erste Herrenmannschaft nach Osterbinde zurückzuholen. Er hatte auch das Ende miterlebt, gesehen, wie sich die Jungs, die er zu den Erfolgen geführt hatte, auf andere Vereine verteilten. „Aber wir waren immer eine Clique“, brach der Kontakt laut dem Trainer, der sich zwischenzeitlich als Trainer und Sportlicher Leiter beim FC Syke 2015 engagierte, nie ab. Das habe den Neuaufbau erleichtert. „Mit drei, vier Leuten haben wir uns hingesetzt und wollten wieder etwas machen“, erzählt er. Einige Nachrichten und Telefonate später war die Clique auch sportlich wieder in Osterbinde vereint. Die Vereinswahl fiel nicht nur der vielen Erinnerungen wegen auf den SVO. „Der Platz war da, die Kabinen waren da, wir kannten uns dort aus“, sprach vieles für den Neustart in der alten Heimat. Dort, wo die Mannschaft einst schöne Zeit erlebt hatte, wollte sie wieder durchstarten. 80 Prozent des Kaders, schätzt Yesil, macht die Clique aus Südländern, die in Bassum wohnen, aus. Der Rest komme aus Syke.

Drei Ziele definierten die Hobbykicker für sich: Spaß, Freude, Teamgeist. Sportlich beweisen durften sie sich zu Beginn des vergangenen Jahres in der 4. Kreisklasse, ohne Wertung zunächst. Um Punkte geht es für Yesils Mannen seit dieser Saison. Auf Rang drei der 3. Kreisklasse Mitte überwintern sie. „Weil die 4. Kreisklasse aufgelöst wurde, sind wir quasi ein Aufsteiger. Dafür läuft es richtig gut. Nur der Anfang war schwer“, sagt der Coach, der jahrelang auch in Vechta aktiv war. Startschwierigkeiten aber hatte er erwartet. Viele Spieler genossen ihren Urlaub. „Wir Südländer fahren ja meist im Sommer ein bisschen länger weg“, weiß der Trainer. Mittlerweile aber läuft es: Neunmal in Folge blieb Osterbinde ungeschlagen. „Es ist schön, wenn der sportliche Erfolg kommt. Aber das ist nicht entscheidend. Wir wollen eine schöne Zeit haben“, nennt Yesil das Hauptanliegen.

Die Jüngsten sind viele Kicker im SVO-Kader nicht mehr. Trotzdem soll die Mannschaft nicht nur ein Projekt für wenige Jahre sein. „Wir haben ja auch eine B-Jugend in einer Spielgemeinschaft mit Syke. Ich hoffe, dass da in den nächsten zwei, drei Jahren ein paar Spieler zu uns stoßen“, will Yesil längerfristig etwas aufbauen. Die Clique ist keine geschlossene Gesellschaft. Auch Segelhorst hofft, dass der Neustart auf Dauer gelingt. Schließlich hat auch der Verein Kosten auf sich genommen: 30 Euro koste ein neuer Pass. „Für uns ist das nicht wenig“, sagt er. Er weiß aber auch um die Bedeutung einer Herrenmannschaft für den Klub, der mit der Ü50 sonst am ehesten für Schlagzeilen sorgt: „Das ist für die Aufmerksamkeit schon gut. Ich hatte vor drei Jahren gedacht, das wird nie wieder was. Jetzt hoffe ich, dass wir das möglichst lange halten können.“ Spartenleiter und Trainer sind sich also einig. Nur ruhiger, das betont Segelhorst, könnten die Kicker schon manchmal sein. „Aber wir sind alle älter geworden“, sieht Yesil in dieser Hinsicht keine Probleme mehr. Auch deshalb habe er seinen Schiedsrichter-Schein erneuert. „Ich will den Jungs alles erklären können. Dann gibt es ein anderes Verständnis für die Schiedsrichter.“

Ohnehin ist Yesil sehr aktiv, hat jetzt den Abschnitt-8-Cup ins Leben gerufen, ein Hallenturnier, das am 19. Januar ab 14 Uhr in Bassum stattfinden wird. Dann soll es für die Gastgeber besser laufen als bei den Hallen-Stadtmeisterschaften, bei denen sie in der Gruppenphase ausschieden. Wenn es nach Segelhorst und Yesil geht, war dieser Auftritt bei den Titelkämpfen unter dem Dach ohnehin nur der erste von noch vielen weiteren – ohne Unterbrechung, versteht sich.