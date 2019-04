Ronnenberg/Kirchweyhe. Was für ein bitterer Nachmittag: Wie schon im Hinspiel haben es die Tischtennisspielerinnen der SV Kirchweyhe in der Verbandsliga Süd nicht geschafft, eine 7:5-Führung gegen die SG Ronnenberg in einen Sieg umzumünzen. Wieder verlor die SVK die letzten beiden Einzel, dieses Mal aber auf noch bitterere Art und Weise jeweils in der Verlängerung des Entscheidungssatzes. Mannschaftssprecherin Martina Nöhren brachte die Kirchweyher Gefühlslage mit wenigen Worten auf den Punkt: „Schlimmer geht’s nimmer.“ Nach knapp viereinhalb Stunden hieß es 7:7.

Das Match startete mit den Siegen in beiden Doppeln perfekt aus Kirchweyher Sicht. Nach einem ausgeglichenen ersten Einzeldurchgang lagen die Gäste mit 4:2 in Front, die Führung baute Qiuping Jia-Sänger sogar auf 5:2 aus. Drei Niederlagen später hieß es vor den Überkreuzduellen jedoch 5:5. Die Konstellation war dann allerdings günstig für die SVK: Jia-Sänger erfüllte gegen Swantje Frerking ihre Pflicht, Martina Nöhren bezwang Elke Sonntag in vier Durchgängen zum 7:5. Ein Sieg aus den beiden letzten Duellen hätte also für den Gesamterfolg gereicht.

Doch dann begann das Kirchweyher Drama: Colette Rode lieferte sich bei ihrer Verbandsliga-Premiere in dieser Saison mit Martina Sowada ein ganz enges Match, erspielte sich eine 2:1-Satzführung und stand kurz davor, ihrem Team den ersten Saisonsieg zu bescheren. Im vierten Satz hatte sie zwei Matchbälle, unterlag dennoch mit 13:15. Im fünften Durchgang wurde die Spannung dann auf die Spitze getrieben: Wieder ging es in die Verlängerung, wieder konnte Rode Matchbälle nicht nutzen und unterlag am Ende mit 15:17. Doch noch hatte die SVK mit Christina Lübben ein Eisen im Feuer. Auch sie musste gegen Cornelia Otto über die volle Distanz und in die Verlängerung des fünften Satzes gehen – und auch sie hatte den Sieg bei drei Matchbällen vor Augen. Doch sie konnte wie Rode das Spiel nicht zumachen. 14:16 hieß es am Ende aus ihrer Sicht. Das 7:7. „Dass man zwei solche Spiele hat, ist ja schon selten genug. Aber zum Abschluss ist das besonders bitter“, sagte Nöhren geknickt. Letztlich scheint es wirklich so zu sein, wie sie bitter feststellte: „Der Tischtennis-Gott hat kein Einsehen mit uns.“

SG Ronnenberg - SV Kirchweyhe 7:7

Elke Sonntag/Martina Sowada - Martina Nöhren/Colette Rode 11:6, 8:11, 7:11, 14:12, 6:11; Swantje Frerking/Cornelia Otto - Qiuping Jia-Sänger/Christina Lübben 6:11, 12:14, 10:12; Sonntag - Lübben 11:4, 8:11, 11:8, 11:13, 8:11; Sowada - Jia-Sänger 12:10, 11:8, 13:11; Frerking - Rode 7:11, 8:11, 12:14; Otto - Nöhren 11:7, 11:7, 4:11, 12:10; Sonntag - Jia-Sänger 6:11, 11:9, 1:11, 8:11; Sowada - Lübben 11:7, 9:11, 11:9, 8:11, 11:6; Frerking - Nöhren 5:11, 11:8, 7:11, 11:9, 11:8; Otto - Rode 11:6, 10:12, 11:5, 13:11; Frerking - Jia-Sänger 5:11, 11:7, 7:11, 5:11; Sonntag - Nöhren 11:13, 11:5, 8:11, 7:11; Sowada - Rode 5:11, 11:5, 6:11, 15:13, 17:15; Otto - Lübben 11:6, 9:11, 7:11, 11:6, 16:14 THR