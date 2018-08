Carla Marie Coester, Lenja Lück, Femke Stelljes, Sophie Grillmayer, Annika Nowak (von links) werden für den Golfclub Syke in Bad Bederkesa spielen. (Golfclub Syke)

Syke. Nach langer Zeit hat sich im Golfclub Syke wieder eine Mädchenmannschaft der Altersklasse 14 zusammengefunden. Für das junge Team, zu dem Carla Marie Coester, Lenja Lück, Femke Stelljes, Sophie Grillmayer und Annika Nowak gehören, steht an diesem Wochenende eine ganz besondere Herausforderung an: Sie nehmen am Sonnabend und Sonntag an den Landesmannschaftsmeisterschaften des Golfverbandes Niedersachsen Bremen in Bad Bederkesa teil.

Die Mädchen sind zwischen elf und 14 Jahre alt und sind nach Angaben von Golfclub-Sprecherin Birte Stelljes mit Enthusiasmus und Ehrgeiz bei der Sache. Trainer Frank Göbel hat sie auf die Meisterschaften vorbereitet. Im Bad Bederkesa, einem Luftkurort im Landkreis Cuxhaven, treten die Sykerinnen auf dem Platz des GC Hainmühlen gegen die Mannschaft des Clubs zur Vahr sowie Teams aus Burgdorf, Braunschweig, Gleidingen und Hannover an. Am ersten Tag wird ein klassischer Vierer über 18 Loch gespielt. Dabei gilt es pro Mannschaft, die aus jeweils zwei Spielerinnen besteht, immer abwechselnd den Ball mit so wenigen Schlägen wie möglich im Loch zu versenken. Am zweiten Tag folgt das vorgabewirksame Einzel-Stablefort-Format. Hierbei haben die Nachwuchsspieler das Ziel, so wenige Schläge wie möglich auf der Par-72-Runde zu benötigen.

"Zwar haben die Mädels schon ihre Platzerfahrungen auch in Mannschaftsspielen bei so manchem Turnier gesammelt. Hier gilt es jedoch, dem noch höheren Druck der gegnerischen Mannschaften standzuhalten und das Erlernte in Ruhe in die Tat umzusetzen", weiß Stelljes um die besondere Herausforderung, die auf das Syker Team wartet. Im Vorjahr holten einige der in dieser Mannschaft integrierten Golferinnen den ersten Platz bei der 9-Loch-Turnierserie „Jugendliga-Nord“, bei der sie sich gegen neun Mannschaften anderer Club durchsetzten.