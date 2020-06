Syke. Mit einer 2:4-Heimniederlage gegen den TV Lohne III ist die Herrenmannschaft des TV Syke in die Punktspielsaison der Verbandsklasse eingestiegen. Die Kontrahenten lieferten sich dabei teilweise sehr enge und spannendes Matches.

Da am Spieltag für den weiteren Tagesverlauf Unwetter angesagt waren, starteten die Spiele direkt auf vier Plätzen. Und es sah zunächst gut aus für die Gastgeber: Lediglich der an Position vier spielende Joris Beckmann musste sich relativ deutlich mit 2:6, 2:6 geschlagen geben. Dafür erwischten seine Mitspieler einen guten Start. Lennardt Schröder, Christoph Semrau und Fabian Tinzmann sicherten sich jeweils den ersten Satz und lagen auch im zweiten Durchgang in Front. Semrau und Schröder konnten ihre Führung dann auch verdient ins Ziel bringen. „Mein Gegner war keinesfalls schwach, hatte aber nicht seinen besten Tag erwischt, während ich wirklich gut getroffen habe“, freute sich TV-Kapitän Lennardt Schröder, der auf eine 3:1-Führung nach den Einzeln hoffte.

Dann aber musste er beobachten, wie die Partie von Fabian Tinzmann kippte. Nach einem 4:6 im zweiten Satz ging es für Sykes Nummer drei in den Matchtiebreak. Dort gaben nur wenige Punkte den Ausschlag zugunsten der Gäste, sodass es mit einem 2:2 in die Doppel ging. Schnell erledigt war dort das Match von Christoph Semrau und Joris Beckmann. Das Duo der Hachestädter lag deutlich zurück, als es sich zu Beginn des zweiten Satzes zur Aufgabe entschied. „Christoph hatte Probleme mit dem Fuß und konnte nicht mehr richtig auftreten. Wir wollten da kein unnötiges Risiko eingehen“, berichtete Lennardt Schröder, der zusammen mit Fabian Tinzmann einen Krimi durchlebte. Nach verlorenem ersten Satz konnte die TVS-Paarung ausgleichen. Im fälligen Matchtiebreak unterliefen Schröder und Tinzmann dann zwei ganz ärgerliche Fehler, die letztlich zur 8:10-Niederlage führten. Lennardt Schröder nahm die Auftaktpleite sportlich: „Natürlich war das ärgerlich. Ein Unentschieden hätten wir gerne mitgenommen. Insgesamt war es aber ein wirklich gutes Punktspiel. Der Auftakt hat Spaß gemacht.“

Die Ergebnisse: Lennardt Schröder – Marc Felde 6:3, 6:1; Christoph Semrau – Kristoffer Bokern 6:3, 6:3; Fabian Tinzmann – Bernd Wienholt 6:1, 4:6, 8:10; Joris Beckmann – Michael Bröring 2:6, 2:6; Schröder/Tinzmann – Bokern/Wienholt 4:6, 6:4, 8:10; Semrau/Beckmann – Felde/Bröring 0:6, 0:1, Aufgabe Semrau.