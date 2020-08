Ein Foto für die BTC-Chronik: Nicolas Kiefer (blaues T-Shirt) mit dem Damen- und dem U18-Team der Barrier. (Fotos: Vasil Dinev)

Barrien. Bendix Schröder strahlte. „Von mir aus können wir ewig weiterspielen“, sagte er. Dabei hatte er genauso wie seine Mitspieler Tarek Erlewein, Maxim Triller und Leon Andrä schon rund eine Stunde Showtraining mit Nicolas Kiefer in den Armen und in den Beinen. Doch die Anstrengung spürte das U18-Quartett des Barrier TC in diesen Momenten nicht. Dafür hatte es zu viel Spaß daran, mit Kiefer, ehemalige Nummer vier der Weltrangliste und Olympia-Silbermedaillengewinner von 2004, auf dem Platz zu stehen.

Ob Seite an Seite im Doppel, beim Aufschlagtraining oder beim Spiel am Netz: Kiefer zeigte den Barrier Talenten und auch der Damenmannschaft um Greta Marie Bruns, Stefanie Gollenstede, Tabea König und Jo-Ann Krüger sowie den rund 150 Schaulustigen, dass er auch mit 43 Jahren noch gut im Saft ist. „Der ist wie eine Mauer“, staunte Maxim Triller nicht schlecht. Egal, wie hart und platziert er und seine Mitspieler die Bälle auch über das Netz schlugen: „Kiwi“ war zur Stelle. „Und so ruhig. Das ist schon Wahnsinn“, fügte Tarek Erlewein hinzu. Auch Schröder war begeistert: „Er ist super selbstbewusst und hat eine tolle Ausstrahlung auf dem Platz.“

Ein exzellenter Volleyspieler ist Nicolas Kiefer. Am Netz war er kaum zu überwinden. (Vasil Dinev)

In der Tat bewies Kiefer ein ganz feines Händchen. Er gab seinen Kurzzeit-Schützlingen aber auch jede Menge Tipps mit auf den Weg, sei es zur Fußstellung beim Aufschlag oder der richtigen Positionierung auf dem Feld. „Man spürt einfach, dass er eine riesige Erfahrung hat“, beobachtete auch Wolfgang Held. Der Vorsitzende des BTC freute sich vor allem darüber, dass Kiefer sich als Sport-Prominenter zum Anfassen präsentierte. „Er ist sehr offen und geht auf alle zu, nimmt sich Zeit. Das ist schon auch ein Erlebnis für unsere Vereinsmitglieder“, fand er lobende Worte für den in Holzminden geborenen Rechtshänder.

Kiefer sucht den Kontakt

Überpünktlich war Kiefer angekommen, ganz in Weiß gekleidet. Bei seiner Begrüßung winkte er lächelnd ins Publikum. Sofort hatte er die Sympathien der Barrier gewonnen. Und er verlor sie auch nicht mehr. Erik Trümpler wunderte das nicht. Er kennt Kiefer noch aus gemeinsamen Jugendtagen, aus Spielen gegeneinander, aber auch Seite an Seite. „Als er älter war, hat sich gezeigt, dass er Profi werden kann“, konnte er die große Karriere vorausahnen. Bei Kiefers Besuch fiel auch ihm auf: „Das ist nicht nur ein Termin für ihn, den er mal eben abspult und nur am Rand steht. Er sucht den Kontakt zu den Spielern und zum Publikum.“ Das kam gut an.

Alles unter Kontrolle: Nicolas Kiefer gab beim Showtraining den Ton an und zeigte, dass er noch immer richtig gut mit der gelben Filzkugel umgehen kann. Jo-Ann Krüger und ihren Mitspielerinnen gab er wertvolle Tipps. (XYZ)

Kiefer zeigte sich aber nicht nur auf dem Platz – dann nicht mehr in Trainingsjacke, sondern im blau-grauen Shirt seines eigenen Modelabels – nahbar, sondern auch im Gespräch. Mit Moderator Martin Busch plauderte er über seine Karriere, ließ die großen Momente Revue passieren: das ATP-Finale in Hannover, bei dem er im Halbfinale an Pete Sampras scheiterte, und die Olympischen Spiele, als er und Rainer Schüttler im Finale vier Matchbälle gegen die Chilenen Fernando Gonzales und Nicolas Massu vergaben. Fast auf den Tag genau 16 Jahre später ist der Frust über die Niederlage vergessen. Stattdessen sagte Kiefer: „Wir haben die Silbermedaille gewonnen.“

Er sei froh, nicht mehr auf der Tour zu sein. „Das ganze Reisen ist sehr anstrengend. Ich freue mich, wenn ich auch mal zu Hause sein, Golf oder Tennis für mich spielen kann“, erzählte er. Als Experte sowie als Trainer und Spieler beim Tennis-Club SCC Berlin-Charlottenburg ist er dennoch weiterhin gefragt. „Tennis“, sagte er, „ist athletischer geworden. Es ist normal, dass jeder ein eigenes Team mit Konditionstrainer und Physiotherapeuten um sich hat.“ Bei ihm selbst sei das erst mit 27 Jahren der Fall gewesen. Das würde er rückblickend anders machen, gab er zu.

Tipps für die Talente

Die große Karriere habe er auch deshalb geschafft, weil er im richten Moment am richtigen Ort gewesen sei. „Ich habe meine Chancen genutzt“, sagte er. Es gebe viele Puzzleteile zum Erfolg: Fitness, spielerische Qualität, Ernährung, ein klarer Kopf. Wichtig sei, sich klare Ziele zu setzen. Worte, denen die jungen Talente des BTC, die vor einer Profilaufbahn träumen, genau gelauscht haben dürften.

Rund 150 Zuschauer waren auf der Anlage des BTC. (Vasil Dinev)

Eigentlich liege ihm der langsame Hartplatz am besten, sagte Kiefer. Doch auch auf Barrier Sand machte er eine gute Figur, als er zunächst mit den Damen trainierte und später dann die U18 dazu holte. Zwischendurch forderte er das Publikum auf, doch lauter zu sein, mehr zu applaudieren. Die Zuschauer folgten seinen Worten, besonders intensiv immer dann, wenn Kiefer mal einen Punkt nicht gewann. Dafür mussten sich alle Barrierinnen und Barrier gewaltig strecken.

„Es war ein gelungener Auftakt der Barrier Tennistage“, freute sich Held. Die gehen am Sonnabend mit dem Heimspiel der U18-Mannschaft gegen den DTV Hannover ab 13 Uhr weiter und enden mit dem Regionalliga-Spitzenspiel der Herren 30 gegen den TTK Sachsenwald am Sonntag ab 11 Uhr. Gerade bei den Talenten wird sich zeigen, wie viel sie vom Training mit Kiefer bereits mitnehmen konnten. Klar ist schon jetzt: Der Motivation hat dieser besondere Tag nicht geschadet.