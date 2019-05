Weyhe. Trainer Rainer Dismer vom Bremer Fußball-A-Junioren-Verbandsligisten JFV Weyhe-Stuhr zeigte sich trotz der 1:2 (1:1)-Niederlage gegen den FC Union 60 Bremen nicht wirklich unzufrieden. „Aus unserer Sicht war das eine tadellose Leistung. Leider sind wir für die klasse Teamleistung am Ende nicht belohnt worden“, kommentierte Dismer.

Union war zwar feldüberlegen, doch der JFV ließ nur wenige Chancen zu. Nur einmal verlor die Dismer-Elf vor der Pause die Ordnung, was prompt zum Gegentreffer durch Ibrahim Ekinci führte (24.). Die Platzherren setzten immer wieder Nadelstiche und glichen durch Hassan Sleiman nach Vorlage von Daud Ali aus (29.). Luca Kiesewetter vertändelte dann in aussichtsreicher Position, wäre ansonsten frei vor dem Tor gewesen (40.). Ein Eigentor von Torben-Niclas Behr, von dessen Bein ein Pfostenabpraller unglücklich ins eigene Tor sprang, brachte die Gäste erneut in Front (74.). Altin Hasani blieb danach mit einem Flachschuss hängen (75.), Fynn-Thore Dismer zielte aus 35 Metern knapp über die Latte (80.). Nach einem Foul von Jonas Meyer setzte Unions starker Offensivspieler Viktor Appiah den fälligen Strafstoß an den Pfosten (82.). „Ich hoffe, dass wir die positiven Dinge aus dieser Partie mit ins letzte Saisonspiel gegen Werder II nehmen können“, sagte Dismer.