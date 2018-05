Was für ein erfolgreiches Wochenende für die Syker Tänzer: Beide Formationen haben ihre jeweiligen Aufstiege in der heimischen Olympiahalle perfekt gemacht. Beim Aufstiegsturnier der Landesliga Nord Latein glückte der Formationsgemeinschaft (FG) TSC Hansa Syke/TSZ Delmenhorst dabei auch noch der absolute Coup: Sie gewannen am Sonnabend das Heim-Turnier und dürfen in der kommenden Saison in der Oberliga Nord an den Start gehen. Vor rund 400 Zuschauern tanzte dann am Sonntag das A-Team des TSC Hansa Syke beim letzten Saisonturnier der Oberliga auf den zweiten Platz und steigt damit in die Regionalliga Nord auf. Ein ausführlicher Bericht folgt in der morgigen Ausgabe.