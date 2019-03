Jan Kaufmann (links) und sein TuS feierten einen verdienten Sieg. (Vasil Dinev)

Sudweyhe. Die hohe 0:6-Pleite aus dem Hinspiel der Landesliga Hannover beim VfL Bückeburg war beste Motivation für die B-Junioren-Fußballer des TuS Sudweyhe, um die Scharte auf eigenem Platz wieder auszuwetzen. Mit einer taktisch disziplinierten Leistung gelang der Mannschaft um Trainer Andreas Weger, die zudem sehr viel Geduld bewies, die Revanche, sodass am Ende ein verdienter 2:0 (0:0)-Erfolg heraussprang. Damit kletterten die Sudweyher am Gegner vorbei auf Platz vier der Tabelle.

Mit einer eher ungewöhnlichen Maßnahme überraschte Andreas Weger die Gäste. Die ansonsten zumeist sehr offensiv agierenden Gastgeber standen ungewöhnlich tief und versuchten, über schnelle Konter zum Erfolg zu kommen. Schnell ergaben sich gute Chancen. Lukas Schewe passte auf Matthis Hillmann, der am Bückeburger Keeper Nick Völkening scheiterte (2.). Mit Sudweyher Chancen ging es weiter: In aussichtsreicher Position rutschte Schewe nach einem Zuspiel von Jonas Maarten Grund das Leder über den Fuß (16.). Auch den nächsten Versuch Schewes entschärfte Torhüter Völkening (22.). Die Bückeburger fielen lediglich durch einen abgefälschten Schuss auf, der knapp am Tor vorbeitrudelte (13.).

„In der zweiten Hälfte verlegten wir unsere Angriffslinie 20 Meter weiter nach vorne. Damit kamen die Bückeburger gar nicht klar“, resümierte Andreas Weger. Weitere gute Gelegenheiten waren die Folge. Mika Bade zielte knapp daneben (42.), Malte Brockmann köpfte nach Freistoß von Grund haarscharf vorbei (44.). Völkening lenkte dann einen Schuss von Marco Weiner über den Querbalken (45.), und auch John Oliver Lorenz köpfte vorbei (66.). Doch der unermüdliche Tatendrang der Sudweyher zahlte sich in der Schlussphase aus. Mit einem Doppelpack erlöste Bade seine Mannschaft, traf beide Male nach Vorarbeit von Weiner (71., 76.). „Eigentlich war alles positiv an diesem Tag. Von der Nummer eins bis 14 haben alle eine super Leistung gezeigt“, beschrieb Andreas Weger eine der stärksten Saisonvorstellungen seines Teams.