Tanzte sich auf den zweiten Platz beim Heimturnier und damit zum Regionalliga-Aufstieg: das A-Team des TSC Hansa Syke. (Fotos: Jonas Kako)

Fliegende Röcke, wirbelnde Fransen, flotte Schritte auf dem Parkett, glitzernder Strass, zackige Bewegungen, elegante Kleindung und Synchronität pur. Das alles zeigte: Es war wieder Tanzwochenende des TSC Hansa Syke. Auch die Ergebnisse der Gastgeber waren synchron, wie sich am doppelten Jubel binnen 24 Stunden zeigte. Die A-Formation wurde am Sonntag Zweiter und schaffte dadurch in der Saisonwertung Platz drei, der nach drei Jahren die Rückkehr in die Regionalliga Nord Latein bedeutete. Oberliga ade heißt es damit für das Team um die Trainer Alexej Keil und Michaela Blanke. Oberliga, wir kommen, hieß es dagegen tags zuvor für das B-Team, das eine Formationsgemeinschaft mit dem TSZ Delmenhorst bildet und das Aufstiegsturnier gewann. Es verabschiedet sich damit aus der Landesliga.

Groß war der Jubel in der gut besetzten Olympiahalle, in der es trotz der hohen Außentemperaturen einigermaßen erträglich war. TSC-Sprecherin Katrin Haverkamp hatte nach der Siegerehrung noch lange keinen Feierabend, atmete aber erst einmal durch: „Wir haben gehofft und die Aufstiege waren auch das Ziel, aber ich bin froh, dass wir es mit beiden Teams geschafft haben. Wie, da fragt am Ende keiner nach“, fügte sie schmunzelnd hinzu. Haverkamp spielte damit auf das knappe Sonntagsturnier an. Denn am Ende waren es lediglich Nuancen und somit einzelne Wertungspunkte, die den Sykern Platz zwei hinter dem TSZ Hannover und vor Grün-Gold Bremen C einbrachten. Das reichte insgesamt für den dritten Rang in der Abschlusstabelle für die in lilafarbenen Kleidern tanzenden Frauen und die in schwarz mit transparenten Einsätzen im Dress gekleideten Männer.

Etwas übereifrig ging das Syker A-Team an den Start. „Das Team wollte zu viel und hat kleine Fehler gemacht“, berichtete Haverkamp. Das merkten zwar nur Experten, aber genau das waren die fünf Wertungsrichter oben auf der Tribüne. Trotzdem reichte es für den Sprung ins große Finale. Die Ansprache der Trainer sorgte dann für höhere Konzentration. So wurde die Choreografie zur Musik von unter anderem Phil Collins und Adele ausreichend gut performt. Dementsprechend groß und erleichtert war der Jubel über den Erfolg. Laut war es übrigens natürlich auch während des Wettkampfes. Lautes Mitzählen und Motivationsrufe vor dem Auftritt in den Kabinen gehörten zum Formationstanz dazu. Noch ein bisschen mehr als die anderen taten sich die Tanzenden von Grün-Gold Bremen C hervor. „Noices, Voices and Melodies“ lautete ihre Choreografie, und der Auftritt erinnerte zeitweise an einen Kreistanz traditioneller Völker – durchaus beeindruckend. Für den Sieg reichte es nicht, da hatte TSZ Hannover mit James Bond die Nase vorn. Die Syker Formation hatte „Soar!“ gewählt, was „aufsteigen“ bedeutet. Das Motto war von Ludwigshafener Bundesligatänzern übernommen und vom Trainerteam und Aktiven umgearbeitet worden. Da dieses Motto vor anderthalb Jahren gewählt worden war, hat der TSC Hansa angesichts des Saisonergebnisses damit Weitsicht bewiesen. Nächstes Jahr wird in Syke also Regionalliga getanzt. „Zwei Monate ist jetzt Pause und dann geht es wieder los“, so Haverkamp. Trainer Keil wird übrigens eine Saison dranhängen.

Dieses Turnier war das 18. Formationsturnier des TSC. Ein riesengroßer Organisationsaufwand an den Tagen vor und nach den Tänzen war nötig. Einige Helfer wie Nicole Möller hatten am Sonnabend mit angepackt, bevor sie dann am Sonntag mit der A-Formation selbst aufs Parkett durfte. „Natürlich fiebere ich mit“, meinte sie, nachdem der Aufstieg der B-Formation perfekt war. „Dass wir ein Aufstiegsturnier hatten, war noch mal etwas Besonderes“, sagte Katrin Haverkamp. Sie meinte damit sowohl den Aufwand als auch das Sportliche. „Eine Prognose ist sehr, sehr schwer gewesen, denn es waren vier neue Gegner dabei, die wir aus dem Ligabetrieb nicht kannten.“ Gleichwohl tanzten die Syker, die seit dieser Saison eine Formationsgemeinschaft mit dem TSZ Delmenhorst bilden, in Bestform: „Der erste Durchgang war schon super, aber das Team hat noch eine Schippe draufgelegt.“

Cheftrainer Philipp Hanenkamp und Kollegin Friederike Evers-Ellerbruch hatten genau die richtige Choreografie für das ganz besondere Team gefunden. Denn die Altersspanne der Tänzerinnen und Tänzer reicht von zehn bis 32 Jahren – so etwas gibt es in dieser Liga nicht noch einmal. Allein von der Körperlänge stellte der Altersunterschied eine große Herausforderung dar. „Novus via“ – zu deutsch: neuer Weg – lautete das Motto, auch hier ein passender Name. Spürbar selbstbewusst war das Team in den Wettkampf gegangen, erfüllte die Erwartungen voll und legte den Grundstein für das Erfolgs-Wochenende. Kathrin Haverkamp: „Wir planen bald für die neue Saison. Wir gehen davon aus, dass die Fluktuation nicht zu groß sein wird und wir beide Teams melden können, vielleicht ja wieder als Startgemeinschaft mit Delmenhorst. Aber jetzt freuen wir uns erst einmal.“