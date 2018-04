Trainer, Ansprechpartner, 3. Vorsitzender, Jugendkoordinator, Passwart, Abteilungsleiter: Mario Wittenberg bekleidet bei der HSG und im TV Stuhr zahlreiche Posten. (Thorin Mentrup)

Stuhr. Am Montagnachmittag ist die Halle in der Blockener Straße in Stuhr sein Domizil: Mario Wittenberg trainiert dann den Handballnachwuchs der HSG Stuhr. Die „HandballMinis 2“ und die „HandballMaxis 2“, Anfänger und weiter fortgeschrittene Kinder der Jahrgänge 2010 und 2011, hat der 21-Jährige unter seine Fittiche genommen. Doch nicht nur diese beiden Gruppen: Er trainiert auch die E-Mädchen und die Super-Minis und ist zudem der Ansprechpartner der dritten Herrenmannschaft. Darüber hinaus engagiert er sich im Vorstand der HSG. Was Vereinsarbeit angeht, ist Mario Wittenberg ein Tausendsassa.

Den Aufwand, für vier Jugend-Teams, eine Herrenmannschaft und den Vorstand aktiv zu sein, würden sich wohl nicht viele Sportler aufbürden. Doch Mario Wittenberg hat Spaß daran. „Es wird nie langweilig“, sagt er lachend. Momentan laufe es so mit, betont der Lehramtsstudent. „Wenn ich nicht wüsste, wie ich es schaffen sollte, würde ich es auch nicht machen“, hat er sich bewusst dafür entschieden, Woche für Woche viele Stunden in der Halle zu verbringen. Allein am Montag sind es zwei – eine für jede Gruppe. Dazu kommt die Vorbereitung. Am Dienstag und Donnerstag trainieren die E-Mädchen, dienstags darüber hinaus noch die Herren. Mittwochs folgen dann die „SuperMinis 3“. Dazu kommen die Spiele am Wochenende. Zeit für sich und sein Studium findet Wittenberg dennoch. „Auf den ersten Blick ist es natürlich ziemlich viel von der Mannschaftszahl, gerade was erstens den Arbeitseinsatz und zweitens die Stunden angeht, aber es macht viel Spaß und ist gerade mit den Kindern auch machbar. Sie haben einmal im Monat am Wochenende ein Turnier. Das ist dann schon zu schaffen.“ Wobei es manchmal schon anstrengend sei. Wenn montags zwei Gruppen direkt aufeinander folgten, fehle schon etwas die Zeit für ein Gespräch mit den Handballtalenten und deren Eltern. Der Kontakt zu seinen Mannschaften und zu deren Erziehungsberechtigten liegt Wittenberg, der im Rahmen seines Studiums gerade an einer Schule in Horn-Lehe arbeitet, am Herzen.

Wittenberg ist ein Handballer durch und durch. Mit acht Jahren begann er in der E-Jugend. Damals noch für den TV Stuhr, denn die HSG gab es zu dieser Zeit noch nicht. Er selbst sei kein wahnsinnig guter Handballer, sagt er über sich. Die Rolle des Wissensvermittlers aber liegt ihm. Im vergangenen Sommer hat er deshalb die Trainer-C-Lizenz Leistungssport Handball erworben. Er will seinen Mannschaften ein guter Trainer sein. Dafür hält er Fortbildungen für unabdingbar. „Wenn man so viel in der Halle ist, ist manches auch ein bisschen eingefahren“, berichtet er von einer gewissen Betriebsblindheit. Bei den Lizenzlehrgängen erhalte man neue Impulse und Ideen, erklärt Wittenberg, der plant, einen Übungsleiterschein im Kinderturnen zu machen.

„Du musst Begeisterung wecken“, beschreibt er einen elementaren Aspekt seiner Aufgabe. In seinem zweiten Jahr in der D-Jugend begann seine Trainerlaufbahn. Er packte beim Training der Minis mit an und sammelte erste Erfahrungen. Später hörten die Trainerinnen auf, er blieb als 16-Jähriger übrig. Er stellte sich der Verantwortung, die er bis heute wahrnimmt und sogar noch mehr auf sich genommen hat. Neue Aufgaben seien ohnehin wichtig, findet er. So bereite ihm die Trainerrolle bei den E-Mädchen, die er im vergangenen Jahr übernommen hat, besonders viel Spaß. Eine willkommene Abwechslung sind auch die Trainingseinheiten und Spiele mit der dritten Herrenmannschaft. Bei den Erwachsenen sei er eher mitspielender Betreuer. „Da können schon alle ganz gut auf sich selbst aufpassen. Das ist einfach eine coole Truppe“, lacht Wittenberg, der auch selbst auf dem Feld steht. Sein Engagement für den Handballsport in Stuhr geht noch über seine Trainerposten hinaus: Beim TV Stuhr ist er Jugendwart und Abteilungsleiter der Handballsparte. „Da habe ich mich ein bisschen breitschlagen lassen“, sagt Wittenberg, „aber im TV ist das eher eine formelle Funktion.“ Durch den Zusammenschluss mit dem FTSV Jahn Brinkum und der TSG Seckenhausen-Fahrenhorst zur HSG Stuhr, bei der er als 3. Vorsitzender auch als Jugendkoordinator und Passwart fungiert, ist der Aufwand gestiegen. Mehr Mannschaften und mehr Kollegen erfordern mehr Absprachen.

Beruf und Sport verbinden

Mit seinen Vorstandskollegen Peter Thölken (1. Vorsitzender) und Jürgen Schneider (2. Vorsitzender) laufe es aber sehr gut: „Es ist alles eine Frage, wie man es koordiniert. Im Jugendbereich gucke ich zum Beispiel, dass alles läuft. Da muss man oft beruhigen, aber oft auch einfach mal zuhören. Ich denke, dass wir dieses lebenslange Sporttreiben als Ideal den Kindern schon vermitteln können.“ Wie es weitergeht, wenn er sein Studium abgeschlossen hat und ins Berufsleben einsteigt, beschäftigt Mario Wittenberg gleichfalls. Noch steckt er im Bachelorstudium. „Ein bisschen Zeit habe ich noch. Um im Bereich Handballtrainer etwas zu machen, ist Lehrer aber ein guter Beruf“, sieht er Möglichkeiten, später einmal Arbeit und Sportlerleben miteinander verbinden zu können. Seine vielfältigen Aufgaben sind ihm ans Herz gewachsen. „Ich will so lange wie möglich weitermachen“, sagt er.