Christina Lübben von der SV Kirchweyhe gehört zu den zahlreichen Vertretern der Region bei den Tischtennis-Landesmeisterschaften in Sandkrug an diesem Wochenende. (Jonas Kako)

Der Blick der Tischtennis-Senioren richtet sich auf Sandkrug: Dort finden an diesem Sonnabend und Sonntag die Landesmeisterschaften des Tischtennis-Verbandes Niedersachsen statt. In dem Ortsteil der Gemeinde Hatten im Landkreis Oldenburg werden auch einige Sportler aus der Region zum Schläger greifen.

So unter anderem Denise Kleinert in der Altersklasse (AK) 40. Die national hoch dekorierte Spielerin hat beim TSV Heiligenrode II in der Bezirksoberliga Nord eine makellose Einzelbilanz von 27 Siegen aus 27 Spielen. Ihr QTTR-Wert, der die Spielstärke repräsentiert, von 1719 macht sie auf dem Papier zu einer Favoritin im 20-köpfigen Feld. Darüber hinaus wird sie an der Seite von Svenja Schmitt (TuSG Ritterhude) im Doppel und von Felix Lingenau (TV Hude) im Mixed antreten. Mit Christina Lübben und Martina Nöhren (beide AK 50) wird zudem ein Duo der SV Kirchweyhe in Sandkrug spielen. Das Teilnehmerfeld ist mit 32 Spielerinnen stark besetzt. Im Doppel wird das Duo Seite an Seite spielen. Im Mixed steht Lübben, im Vorjahr Bronze-Gewinnerin, Murat Singin vom RSV Hannover zur Seite, Nöhrens Partner ist Jörg Hasse (TK Jahn Sarstedt).

Werner Schubert (AK 70) vom TSV Heiligenrode gehörte zu den Vorabnominierten – zum einen wegen seines Vorjahressieges, zum anderen weil er bei der August-Berechnung 2018 den besten Ranking-Wert aufwies. Der Heiligenroder zählt im Einzel, im Doppel an der Seite von Eckhard Lau (VfL Hameln) und im Mixed mit Karin Flemke (ESC Geestemünde) zu den Favoriten. In der Einzelkonkurrenz ist außerdem Kurt Meffert von der SV Kirchweyhe am Start. Abwehrstratege Klaus Feierabend (TuS Varrel, AK 75) heimste im vergangenen Jahr Silber im Doppel ein. Dieses Mal spielt er nach seinem Altersklassenwechsel mit einem neuen Partner: Rolf Klinger (TSV Seulingen). Auch im Einzel wird er sein Glück versuchen. Mit Blick auf den QTTR-Wert ist Edda-Christa Wassermeyer-Delekat (TV Bruchhausen-Vilsen) die Favoritin bei den Seniorinnen 75. Auch im Mixed mit Wolfgang Borg (TSV Grasleben) hat die Vilserin gute Karten. Die Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft hat erneut Hans Nolte (SV Kirchweyhe, AK 80) im Blick.