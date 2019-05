Weyhe/Stuhr. Der erhoffte Befreiungsschlag blieb für die A-Junioren-Fußballer des JFV Weyhe-Stuhr in der Verbandsliga Bremen aus. Mit der deutlichen 1:5 (0:3)-Heimschlappe gegen den JFV Bremerhaven rutschen die Kicker von Trainer Rainer Dismer wieder tief in den Abstiegssumpf.

Nach frühen Gegentreffern und einem klaren Pausenrückstand resignierten die Gastgeber einfach zu früh, konnten zu keiner Zeit das Gefühl vermitteln, doch noch eine Wende herbeizuführen. „Es war eine verdiente Niederlage. Leidenschaft und Wille fehlten“, bemängelte Dismer. Nach einem Pass aus der Tiefe traf Timo Stüssel zur frühen Gästeführung (9.). Fat Gjikolli konnte aus zwei Metern per Kopfball erhöhen (22.). Noch vor dem Pausenpfiff lief die Dismer-Elf in einen Konter, den Justin Kuchinke zum dritten Tor nutzte (40.). „In der zweiten Halbzeit haben wir es dann etwas besser gemacht“, berichtete Dismer. Die weiteren Treffer erzielten jedoch die Gäste. Stüssel (52.) und Gjikolli (54.) trugen sich jeweils ein zweites Mal in die Torschützenliste ein. Lennart Kirsch konnte aus fünf Metern per Kopfball verkürzen (58.).