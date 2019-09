Endlich ein Titel über 100 Meter: Elvio Kremming trumpfte in Braunschweig auf. (Thorin Mentrup)

Ute Schröders erste Reaktion auf die Leistungen ihrer vier Sportler Leonie Schmidt, Gesa Ehlers, Aaron Purschwitz und Leon Michelmann bei den Landesmeisterschaften der Leichtathleten in Braunschweig bestand aus nur einem Wort: „Wow.“ So erfolgreich hatte die Trainerin ihre vier Talente vom TSV Asendorf nicht erwartet. Die Bestleistungen purzelten nur so, Medaillen waren die logische Folge. Doch das galt nicht nur für Schröders Schützlinge. Denn auch die Athleten des FTSV Jahn Brinkum und des LC Hansa Stuhr trumpften auf.

Leon Michelmann, der als Youngster in der Altersklasse M14 hochstartete, hätte beinahe den Coup geschafft, Landesmeister im Hochsprung zu werden. „Leider riss er 1,66 Meter dreimal äußerst knapp, sodass er sich mit 1,63 Metern und Platz drei zufrieden geben musste. Dennoch eine super Leistung, zumal er gesundheitlich nicht ganz auf der Höhe war“, war Schröder stolz auf das Talent, das seine Klasse auch im Weitsprung unter Beweis stellte und mit der Einstellung seiner Bestweite von 5,21 Metern Silber gewann. „Ein tolles Ergebnis für den jüngsten Teilnehmer in der M14“, strahlte auch Schröder.

Und es ging weiter mit Top-Leistungen. Aaron Purschwitz (M14), im 100-Meter-Sprint als Zehnter gemeldet, kam als Siebter aller Vorläufe ins Finale. Dort erlief er sich in 12,64 Sekunden mit Bronze seine erste Medaille. Die zweite folgte im Dreisprung. Das war umso überraschender, da es für ihn der erste Wettbewerb in dieser Disziplin überhaupt war. 10,87 Meter wertete Schröder als gutes Resultat. Silber war der Lohn. Purschwitz durfte ohne vorherigen Wettkampf bei den Landesmeisterschaften starten, weil Schröder einen Sonderstartrechtsantrag gestellt hatte. Im Weitsprung verpasste Purschwitz mit 5,09 Metern Edelmetall um vier Zentimeter. „Seinen besten Sprung zeigte er im letzten Versuch, brach ihn aber in der Luft ab, da er dachte, er sei am Brett übergetreten. Schade – der Sprung war gültig und wäre wahrscheinlich auch ein Medaillensprung gewesen. Aber aus solchen Situationen kann man nur lernen“, schilderte Schröder das dramatische Ende des Wettkampfs.

Leonie Schmidt (W15) steigerte sich im Dreisprung im Vergleich zur vergangenen Hallensaison um einen halben Meter auf 9,89 Meter. Als Fünfte erreichte sie ein starkes Resultat, schließlich war sie an Position acht gemeldet gewesen. Stark gefordert war Gesa Ehlers, denn ihre Wettkämpfe im Kugelstoßen und im Dreisprung fanden recht schnell hintereinander statt. Mit der Kugel erreichte sie mit 9,53 Metern den guten fünften Platz. In der höheren Altersklasse W15 legte sie im Dreisprung, übrigens wie Purschwitz mit Sonderstartrecht, 9,56 Meter hin. Als Achte durfte sie alle sechs Sprünge mitmachen. „Da hat sich das Training auch innerhalb der Sommerferien ausgezahlt“, freute sich Schröder über die Leistungen ihrer vier Schützlinge.

Samira Heygster vom FTSV Jahn Brinkum sammelte in Braunschweig derweil Erfahrungen auf der größeren Wettkampfbühne. In der W14 war das Feld der 100-Meter-Sprinterinnen sehr groß. Dennoch kämpfte sie sich bis in die Zwischenläufe vor. Ihr Trainer Klaus Lange war stolz auf sie: „Es war gut, dass Samira direkt im ersten Vorlauf starten durfte. Dann konnte die Aufregung nicht zu groß werden. Sie hat es ganz toll gemacht“, sagte er mit Blick auf die Zeiten, die sein Schützling lief: 13,28 Sekunden im Vorlauf, dann noch einmal 13,37 Sekunden im Zwischenlauf. Beide Male pulverisierte das Talent seine Meldezeit von 13,51 Sekunden geradezu. „Das zeigt, dass Samira topfit war“, freute sich Lange. Auch wenn Heygster das Finale verpasste, war der elfte Rang ein voller Erfolg. „Samira hat bewiesen, dass sie es kann“, fand Lange. Sein Schützling wolle nun sogar eine weitere Trainingseinheit in der Woche einlegen. „Da läuft es einem als Trainer natürlich warm den Rücken runter. Samira hat ein tolles Auftreten und großen Ehrgeiz“, war der Coach begeistert. Er sieht noch einiges an Potenzial in Heygster. Im kommenden Jahr soll die 13-Sekunden-Marke fallen.

Kremmings ersehnter Titel

Sehr zufrieden zeigte sich auch Berthold Buchwald. Der Leichtathletikabteilungsleiter des LC Hansa Stuhr freute sich über zwei Titel, eine Vizemeisterschaft und einen dritten Rang seiner Schützlinge. Als etwas überraschend stufte er den 100-Meter-Erfolg Elvio Kremmings ein. „Er war in Topform, die Konkurrenz nicht“, erkannte Buchwald den entscheidenden Unterschied. In 11,28 Sekunden gewann Kremming die Konkurrenz. „Endlich ein Titel in der begehrten Disziplin 100 Meter“, freute sich Buchwald. Kremming sicherte sich danach auch den Titel mit der 4x100-Meter-Staffel, die er mit dem Vereinskollegen Lasse Pixberg sowie dem Ettenbütteler Jeron Serbin und dem Oldenburger Tim Gutzeit bildete. 42,26 Sekunden seien eine national beachtliche Zeit, stellte Buchwald nach dem nie gefährdeten Erfolg fest. Bronze über 200 Meter (23,02 Sekunden) rundete Kremmings Meisterschaften ab. Das vierte Edelmetall für den LCH holte Lea Jerkovic über 1500 Meter. Im Schlussspurt sicherte sie sich in guten 4:48,56 Minuten Silber – und das trotz gesundheitlicher Probleme.

Jona Fricke (W15), die für den SV Werder Bremen startende Neubruchhauserin, stellte sich in gleich vier Disziplinen der Konkurrenz. Über 80 Meter Hürden erreichte sie 13,17 Sekunden und verpasste damit den Finaleinzug, auch im 100-Meter-Sprint war in 13,56 Sekunden nach dem Vorlauf Endstation. Im Weitsprung dagegen landete sie mit 5,02 Metern auf dem fünften Rang. In dieser Disziplin ging es sehr eng zu: 5,05 Meter reichten für Platz drei und vier. Beim Hochsprungpoker verpasste sie einen Medaillenplatz: Sie ließ nach übersprungenen 1,52 Metern die Höhe 1,57 Meter aus. Allerdings riss sie die 1,60 Meter dreimal und landete auf Rang acht.