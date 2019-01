Markus Andresen lieferte sich im Einzel ein spannendes Match mit Stefan Heinkel. Am Ende hatte der Barrier allerdings knapp das Nachsehen.

Syke-Barrien. „Das war ein verdienter Sieg für den Favoriten. Ein Unentschieden wäre zwar möglich gewesen, aber selbst das hätte uns wohl nicht gereicht. Denn der Gegner hat eine bessere Matchbilanz als wir und muss nur noch gegen die Teams von unten spielen“, erklärte Barriens Kapitän Erik Trümpler.

Das Duell begann verheißungsvoll. An Position vier zeigte Florian Zeichner eine gute Leistung, lag gegen Carsten Bellingrodt mit 4:2 vorne. Dann musste sein Gegner aufgeben. „Er hatte Probleme mit der Hüfte, ihm ist etwas herausgesprungen“, wusste Trümpler. Am zweiten Punkt schnupperte Florian Dill. Er traf an der Spitzenposition auf Sebastian Fitz. Der gehörte 2005 zu den Top 260 der Weltrangliste. „Florian hat einen sensationellen ersten Satz gespielt. Das war Wahnsinn“, schwärmte Trümpler. Mit dem 7:6 belohnte sich Dill für seine starke Leistung. „Allerdings konnte Florian dieses Niveau nicht halten. Das war aber auch nicht zu erwarten“, betonte der BTC-Kapitän. Mit 0:6 musste der Barrier den zweiten Durchgang abgeben. Im Matchtiebreak unterlag er mit 4:10.

Ein hochklassiges Duell lieferten sich auch Markus Andresen und Stefan Heinkel. Nach einem 3:6 hielt der Barrier den zweiten Abschnitt lange offen. „Leider war sein Gegner in den entscheidenden Momenten einen Tick besser“, resümierte Trümpler nach dem 5:7. Überraschend chancenlos war Volker Zorn. Er fand gegen Alexander Breitkopf nie zu seinem Spiel. Auch in den Doppeln war für Zorn an der Seite von Florian Dill nichts zu holen. Für das zweite Doppel hatten die Gäste nach der Aufgabe von Carsten Bellingrodt noch einen Spieler angerufen, der sich aus dem Örtchen östlich von Hamburg sofort auf den Weg gemacht hatte und pünktlich eintraf. Aber Markus Andresen und Florian Zeichner zeigten sich unnachgiebig und siegten in zwei Sätzen.

Nach der verpassten Meisterschaft wollen die Barrier versuchen, gegen die Verfolger TC Alsterquelle und Rahlstedter HTC zu punkten, um am Ende auf Platz zwei oder drei zu landen.

Barrier TC - TTK Sachsenwald 2:4

Florian Dill – Sebastian Fitz 7:6, 0:6, 4:10; Markus Andresen – Stefan Heinkel 3:6, 5:7; Volker Zorn – Alexander Breitkopf 2:6, 1:6; Florian Zeichner – Carsten Bellingrodt 4:2 Aufgabe Bellingrodt; Dill/Zorn – Fitz/Heinkel 2:6, 1:6; Andresen/Zeichner – Breitkopf/Davor Jovanovic 6:2, 6:3 CLE