Bassums Tim Schilmann fehlte nach gesundheitlichen Problemen die Kraft für zwei Spiele und verzichtete deshalb auf einen seiner beiden Einsätze. (INGO MOELLERS)

Harsefeld/Bassum. Sie waren der Landesliga-Meisterschaft so nah, doch am Ende standen sie mit leeren Händen da: Die Squash-Spieler des Bassumer SC Shooting Birds II haben nach einem Herzschlagfinale den Titel verpasst. Nach dem 1:3 gegen den SC Oldenburg III und dem verlorenen Unentschieden gegen L.A. Squasher Harsefeld-Stade II rutschten sie noch vom ersten auf den dritten Tabellenplatz ab. Die dritte Formation der Bassumer beendete die Saison dagegen punktlos auf dem letzten Rang der Landesliga. Sie unterlag zum Abschluss sowohl Oldenburg III als auch Harsefeld-Stade II mit 0:4. Die Meisterschaft feierten die Boast Busters Jeverland II, die beim Parallelspieltag in Rüstersiel mit zwei Siegen noch von Platz drei auf eins sprangen.

Die zweite Mannschaft der Bassumer plagten große Personalsorgen. Auf die topgesetzten Timo und Kevin Krämer mussten sie ebenso verzichten wie auf Moritz Ebinger. „Trotzdem haben wir uns mehr versprochen“, gab Tim Schilmann zu. Kurz vor dem Ziel noch gestoppt zu werden, schmerzte die Shooting Birds. „Die Enttäuschung war definitiv da“, so Schilmann, der gesundheitlich angeschlagen war, sich aber ein Spiel durchkämpfte. Oldenburg und Harsefeld-Stade seien dagegen sehr gut aufgestellt gewesen. „Ich glaube, so gut wie noch nie“, verdeutlichte Schilmann. Dennoch sei die Saison insgesamt erfolgreich verlaufen. In der neuen Spielzeit wolle man neu angreifen. Die dritte Mannschaft bleibt auch als Schlusslicht Landesligist.

SC Oldenburg III - Bassumer SC Shooting Birds II 3:1 (10:6, 166:138). Nur knapp verpassten die Bassumer einen Punkt. Tim Schilmann war nahe dran, den zweiten Sieg zu holen. In fünf Sätzen musste er sich Sebastian Sohl jedoch geschlagen geben. Dabei hatte er sich zweimal in das Match zurückgekämpft und einen Satzrückstand ausgeglichen. „Das hat mich geärgert, aber ich hatte am Ende keine Kraft mehr. Die Muskeln haben zugemacht“, sagte er. Den einen Punkt für die Bassumer holte Michael van Avesaath, der sich mit 6:11, 11:7, 11:9 und 11:8 gegen Hermann Schumacher durchsetzte. Olaf Brandt verlor in drei ganz engen Sätzen gegen Alexander Trebitz, während Dirk Langmesser David Lünnemann nur einen Durchgang abnehmen konnte.

L.A. Squasher Harsefeld-Stade II - Bassumer SC Shooting Birds II 2:2 (8:7, 149:135). Ein Satz machte den Unterschied aus. Wäre dieser an die Bassumer gegangen, hätten sie zwei Punkte und damit die Vizemeisterschaft mitgenommen. Für Schilmann rückte Volker Refke nach und gewann in fünf Sätzen gegen Sascha Plett. Für den zweiten Sieg zeichnete der nun auf Position eins spielende Brandt verantwortlich. Er ließ Jürgen Kumlehn in drei Sätzen keine Chance. Langmesser unterlag dagegen in vier Sätzen, die jeweils mit maximal drei Punkten Unterschied endeten, während van Avesaath an Position zwei das Nachsehen hatte.

L.A. Squasher Harsefeld-Stade II - Bassumer SC Shooting Birds III 4:0 (12:0, 132:59). Die Bassumer gewannen keinen Satz. Am nächsten kam Gabi Zimmermann einem Erfolgserlebnis. Sie unterlag Jürgen Kumlehn im dritten Satz knapp mit 9:11. Ihre Mitspieler Sebastian Bunger, Oliver Klär und Majken Hjortskov mussten sich derweil recht deutlich geschlagen geben.

SC Oldenburg III - Bassumer SC Shooting Birds III 4:0 (12:1, 141:93). In seinem letzten Saisonspiel kämpfte der Außenseiter verbissen um seine ersten Punkte. Hjortskov konnte jedoch nur wenig ausrichten, und auch Klär unterlag. Bunger lag nach Sätzen schnell mit 0:2 im Hintertreffen, war im dritten dann aber drauf und dran, die Partie wieder spannend zu machen und kämpfte sich in die Satzverlängerung. Mit 10:12 war seine Niederlage dann jedoch besiegelt. Zwischen Zimmermann und Sohl entwickelte sich eine Partie auf Augenhöhe. Die Bassumerin gab den ersten Satz mit 13:15 ab, glich aber prompt mit einem 11:4 aus. Es war der achte Satzgewinn der Saison. Ein weiterer sollte nicht mehr folgen, obwohl Zimmermann nicht chancenlos war. Mit 7:11 und 9:11 hatte sie aber das Nachsehen.